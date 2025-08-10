Despliegan un dispositivo para buscar a un hombre extraviado en Arrabal de Portillo

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León ha desplegado un amplio dispositivo para intentar localizar a un hombre de 70 años extraviado desde la tarde de este pasado sábado en Arrabal de Portillo (Valladolid).

La sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha recibido una llamada a las 08:06 horas de este domingo alertando de que no se tenían noticias del hombre desde la tarde de ayer, activándose el dispositivo que está siendo dirigido por el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Se ha movilizado al Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta. En estos momentos se encuentra sobrevolando la zona de las últimas referencias de la presencia de esta persona.

El operativo ha sido desplegado en Camporredondo (Valladolid) y está formado por el GRS, agentes medioambientales y efectivos de voluntarios de Protección Civil de Cuéllar, aunque se prevé que se incorporen más medios de otras agrupaciones próximas y de la Guardia Civil.

En el dispositivo están también integrados todos los organismos bajo la dirección de la emergencia de la Junta y están coordinados por el equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.