Lita Long (22 años), la drag que ha revolucionado España: "Me han usado como arma política sin comerlo ni beberlo"

Descubrió el mundo drag hace dos años durante unas vacaciones con su madre en Benidorm y enseguida se dio cuenta de que estaba ante su verdadera pasión. Así, apostó por ello y, tras crear y definir su personaje, se lanzó a dar sus primeros pasos en el sector.

Su primera oportunidad no tardó en llegar, fue en el mítico bar vallisoletano La Lupe y tras ella fueron surgiendo muchas más. Inició así un camino plagado de éxitos en el que, hasta hace una semana, todo era luz y color.

Sin embargo, de la noche a la mañana, todo ha cambiado, pues "sin comerlo ni beberlo" se ha visto envuelto en una polémica que ha dado la vuelta a todo el país a través de las redes sociales.

Raúl Barrocal, conocido por encarnar a la drag Lita Long, es un joven vallisoletano de 22 años que lleva días copando los titulares de la prensa nacional.

Todo surgió a raíz de su última actuación, celebrada el pasado 2 de agosto en Quintanilla de Onésimo (Valladolid). Lita y su compañera, la dj Melissa Velasco, habían sido contratadas para amenizar la noche del sábado con su espectáculo 'Bingo Pingo'.

Juntas cantaron, bailaron, rieron y jugaron junto a las decenas de personas que se acercaron a disfrutar del show. Se marcharon con un muy buen sabor de boca y satisfechas con el trabajo desempeñado, así como con la acogida que este había tenido entre el público.

La drag queen vallisoletana Lita Long @litalongg Instagram

Si bien, a la mañana siguiente todo se vino abajo. Lita y su dj se dieron cuenta de que su actuación estaba circulando por las redes sociales a través de un post que no tardó en hacerse viral y que se llenó de "mensajes de odio" hacia la drag queen.

"Quintanilla de Onésimo, gobernada por el PSOE, trae un show en el que un travesti dice de abrirse de piernas delante de decenas de niños pequeños. Dejen a los niños en paz". Con este mensaje, un usuario publicó un vídeo en el que se puede ver parte del espectáculo protagonizado por Lita.

Una publicación que enseguida llegó a oídos de otros tantos usuarios que, lejos de salir en defensa de la drag, se subieron al carro con críticas y comentarios despectivos hacia su trabajo y su persona.

"Han manchado mi imagen"

Hoy, cuando ya han pasado varios días de todo aquello, pero sin que el revuelo haya cesado, la drag vallisoletana ha querido dar su versión de los hechos, expresar cómo se siente y denunciar públicamente lo acontecido.

Así, más allá de defender que 'Bingo Pingo' es un show "muy divertido", con el que tratan de "animar al público" con música, baile y juegos, que siempre ha recibido "un montón de comentarios buenos" y en el que la gente "se lo pasa de maravilla", Lita ha confesado haberse sentido "acosada" cuando lo único que pretendía era hacer disfrutar a los vecinos de Quintanilla de Onésimo.

"Es la primera vez que me pasa algo de este estilo, pero han manchado mi imagen, me han usado como arma política y me he visto envuelta en discursos de odio sin comerlo ni beberlo, porque un chico publicó un tuit sacando de contexto una de las frase que dije en el escenario, que dio lugar a un montón de comentarios muy fuertes", ha empezado diciendo.

En este sentido, ha aclarado que cuando vio todo aquello se sintió "un poco alterada" y sin saber muy bien "cómo gestionarlo". Del mismo modo, ha confesado que, de cierta manera, es algo que ya le está condicionando.

"Creo que me va a afectar. De hecho, ahora me pienso las cosas dos veces y estoy más pendiente y con cierto miedo de si lo que digo lo digo bien, de si me he expresado correctamente, de si he hecho un humor digno o de si alguien puede sacar algo de contexto".

"Se me ha quedado ese hándicap, porque comentarios como los que yo he recibido pueden manchar tu imagen e impedirte trabajar al hacer que empresas o ayuntamientos interesados en contratarte decidan echarse para atrás al ver la polémica".

Por todo ello, lejos de quererse callada, la drag vallisoletana ha querido enviar un mensaje a todas esas personas que han cargado contra su persona:

"Que tengan mucho cuidado, que se piensen las cosas dos veces y que sepan que, aunque he recibido muchos comentarios negativos, hay muchas personas que están de mi lado, que me están apoyando y que le están dando mucha visibilidad al tema, sobre todo mi familia, que desde el primer día es mi mayor fan".

Con ello, advierte: "Yo seguiré haciendo el espagar hasta que mi cuerpo diga que pare y a los que les moleste, que miren hacia atrás".

"Una máscara"

Independientemente de todo ello, Lita asegura que, no solo no se ha replanteado tirar la toalla y dejar de hacer este tipo de espectáculos, sino que está convencida de que va a seguir, pues a ella lo que realmente le "llena" es dedicarse a ello y "sorprender, emocionar y hacer reír al público". "Como dicen en nuestro mundillo, el aplauso es la comida del artista".

"El drag para mí es arte puro y duro, es indescriptible lo que significa en mi vida, es como una vía de escape, me lo paso bien, disfruto y me enorgullece mucho poder regalárselo al público, hacerle pasar un rato agradable, que se ría, se evada y se divierta, y, ya de paso, hacer un poco de reflexión social".

Raúl lo interpreta a raíz de su personaje, Lita Long, nombre derivado de la combinación de "Raulita, un juego con mi nombre personal, y de mi altura, porque con tacones mido 2,10 metros".

La drag queen vallisoletana Lita Long @litalongg Instagram

Esta se define por "su humor, su espontaneidad, su flexibilidad y, al fin de cuentas, por su cariño al público". Además, tal y como ha confesado, le permite sacar "todo lo que Raúl no saca", pues su persona y su personaje no tienen absolutamente nada que ver.

"Somos muy opuestos, porque, aunque Raúl sí es extrovertido, también es muy vergonzoso. Sin embargo, Lita, como se maquilla y se pone muchas cosas encima, pierde la vergüenza y a raíz de eso le sale otro tipo de humor y mucha más espontaneidad. Es como una máscara".

Una especie de careta con la que quiere seguir trabajando para cumplir su gran sueño: "Dedicarme plenamente al mundo del drag".

Porque sí, actualmente, Raúl compagina los espectáculos con su trabajo en una empresa de hinchables donde creó el 'Bingo Pingo', pero en la que también ejerce de monitor mientras finaliza sus estudios de moda y confección, "con vistas a dedicarme a ello, pero desde dentro del universo drag", explica.