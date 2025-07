Iván y Laura reabren la famosa cervecería de un pueblo vallisoletano: "No tenemos ningún miedo, pero sí respeto"

Medina de Rioseco es un bello pueblo de la provincia de Valladolid que está declarado Conjunto Histórico Artístico. Alberga un importante patrimonio cultural y, además, en un referente en las procesiones de Semana Santa.

Hoy en día, la conocida como Ciudad de los Almirantes, es un importante núcleo turístico dentro de la provincia pucelana y cuenta con una población, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 4.537 habitantes.

Es un lugar perfecto para disfrutar de la Capilla de los Benavente, de las antiguas puertas de la muralla, de la Iglesia de Santa María de Mediavilla o del Museo de Semana Santa, sin olvidarnos del Canal de Castilla.

También lo es para pasar un buen día por sus calles disfrutando de sus establecimientos hosteleros y su rica gastronomía. La que ofrecen los profesionales que se asientan en el lugar.

Iván y Laura es una pareja que se ha lanzado a la aventura y ha cogido las riendas de la Cervecería R3. Un local con mucha historia que procedió a su inauguración, con los nuevos dueños al frente, el pasado 8 de julio.

Laura cuenta con una dilatada experiencia en el mundo hostelero, pero para Iván, que guarda una gran y complicada historia de vida, es su primera incursión. EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él para que nos cuente todos sus secretos.

Laura, su hija e Iván Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Iván, un gran luchador

“Me considero una persona muy trabajadora y luchadora. He podido reponerme de una grave enfermedad y he pasado por empleos muy exigentes, muy sacrificados, pero aquí estamos con toda la ilusión del mundo”, asegura Iván Serrano Fraile, en declaraciones a este periódico.

Él nació en Medina de Rioseco y tiene 45 años. Lleva toda la vida en la Ciudad de los Almirantes y desde muy pequeño ayudó a su familia con la empresa de ganado de ovino con la que contaba y también con un restaurante que por aquel entonces tenían.

“Después de todo esto, a principios de los 2000, me saqué el carné de camión y me tiré 12 años montado en él hasta que en 2014 me diagnosticaron un cáncer y estuve año y medio luchando”, confiesa.

Tras superarlo, dejó el camión y se quedó con la ganadería de ovino familiar, allá por el año 2016 y hasta el 2022.

“En esos momentos, como tenía todo pagado y me consideraba una persona solvente, decidí tomarme dos años sabáticos tras vender el ganado. Años en los que he viajado y he completado varios cursos de cocina”, señala nuestro protagonista.

La Cervecería R3

Después de todos estos viajes y de coger, en lo que a la teoría se refiere, los conocimientos necesarios para poder tomar las riendas de un negocio hostelero, se lanzó a ello en una idea que llega allá por el año 2024.

Iván en su cervecería Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Yo tenía ganas de emprender. Mi pareja Laura siempre ha trabajado en el mundo hostelero y fue la persona más importante que me ayudó a dar el empujón para coger la Cervecería R3. Es un traspaso. Lo cogimos a primeros de junio de este año, pero no hemos abierto hasta el 8 de julio”, nos explica nuestro entrevistado.

Se trata de un establecimiento hostelero que está ubicado en la Avenida Juan Carlos I, en el número 7, que cuenta con 200 metros, aunque 120 son los que utiliza la pareja que trabaja en el lugar junto a una cocinera a media jornada los fines de semana.

“No hemos hecho ninguna reforma. Continuamos con la misma carta de los dueños anteriores que es lo que demanda la gente y funciona. La inauguración fue perfecta, con mucha gente y cortador de jamón incluido”, afirma Iván.

Hasta el propio alcalde de Medina de Rioseco, David Esteban, se acercó al lugar para desear suerte en la reapertura a Laura e Iván en un día que nunca olvidarán.

Laura en la cervecería Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Sin miedo, pero con respeto

“No tenemos miedo, pero sí respeto a esta nueva aventura. Son muchos los frentes abiertos con proveedores, control del producto, atención al cliente y demás, pero con la ayuda de mi pareja, que es una fenómena, y mucho esfuerzo, tiraremos para delante”, asegura Iván con mucha fuerza.

Allí se podrá degustar una buena hamburguesa, distintas raciones y diversas baguettes, de lomo como pimientos o bacon con queso, todo bañado con una cerveza fresca o con los mejores vinos de la tierra.

“Tenemos grandes expectativas y queremos hacerlo muy bien. Nuestro enfoque no está solo destinado a cenas, queremos apostar también por el vermú y el tardeo para que todo el mundo disfrute”, finaliza nuestro entrevistado.

Laura e Iván buscan triunfar en una nueva aventura que comienza en Medina de Rioseco.