Carnero, "preocupadísimo" por la gestión de Ronaldo y la deriva deportiva: "Es importante que miremos al futuro"

"Preocupadísimo". Así se siente el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, con la gestión empresarial de Ronaldo y la deriva deportiva en la que está sumida el equipo. Y esta sensación la comparte desde el plano como regidor pero "sobre todo como aficionado y vecino".

"Preocupado por un hecho no querido en lo deportivo y tampoco en lo empresarial", ha reconocido Carnero, quien ha deseado que "más pronto que tarde se conduzcan todos los planos en la situación".

Así lo ha manifestado tras la presentación de la XLIV Gala Nacional del Deporte 2025 y el LXI Congreso Nacional de la Prensa Deportiva que se celebrarán en Valladolid. De esta manera, también ha aprovechado para "desearle lo mejor" a Álvaro Rubio.

En este sentido, Carnero ha considerado "muy importante" que se mire ya al "futuro y nos salgamos del pasado y presente". "Álvaro Rubio toma las riendas, es una decisión muy valiente, es uno de los de aquí y tenemos que apoyarles todos a ver si vamos enderezando los próximos partidos la situación y la empresa como tal se endereza también".

Preguntado sobre si Ronaldo le ha trasladado algo sobre sus intenciones y si prevé reunirse con él, Carnero ha reconocido que no tiene previsto en este momento ningún encuentro con el astro brasileño, pero se ha mostrado "abierto a mantener las reuniones que fuera menester".

En cualquier caso, espera que "empresarialmente se dilucide lo que haya que dilucidarse porque es importante que empecemos a ver luz en este túnel tan horrendo en el que está sumido nuestro equipo", según ha sentenciado.

Reunión con Vodafone

Respecto a otros temas, Carnero ha valorado "muy positivamente" la intención de Vodafone de instalar una centralita de atención al cliente en el Polígono San Cristóbal que dará empleo a más de un centenar de personas. No obstante, ha recalcado que él no va a "vender expectativas" porque no le corresponde como alcalde.

"Tenía conocimiento de esta posibilidad y quiero que sea una realidad", ha reafirmado. Asimismo, ha avanzado que la próxima semana, a la espera de cerrar agendas, se reunirá con los responsables de Vodafone y a partir de ahí se podrán dar más datos al respecto.

"Estamos hablando de una plataforma fundamental en el quehacer de dicha empresa, en su contacto diario con los clientes, y de una ciudad íntimamente unida a través de sus universidades con las nuevas tecnologías como las ingenierías, informáticas, telecomunicaciones e industriales. Es un matrimonio perfecto", ha zanjado.