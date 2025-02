El perdón de Luis Pérez a la afición del Real Valladolid: del "Mululu vete ya" a un aplauso irónico y lamentable

Seguramente, el pasado domingo 16 de febrero, el Real Valladolid vivió varios de los momentos más negros de su historia. Tras el 0-4 en Zorrilla ante el Sevilla la afición local abandonaba en masa el estadio sobre el minuto 75 y Luis Pérez era de nuevo protagonista, y no para bien.

La afición del conjunto blanquivioleta, tras las declaraciones del lateral derecho en las que aseguraba que “recibía insultos” de su propia parroquia, volvió a cargar con el de Utrera cantando el “Mululu vete ya”, ante lo que el futbolista reaccionaba con un irónico aplauso mirando a la grada.

En la noche de este martes, 19 de febrero, Luis Pérez ha publicado una especie de carta en la que pide perdón a toda la afición del Real Valladolid, que ha sido comentada en su perfil de Instagram.

“Como consecuencia de lo sucedido estas últimas semanas, me veo en la obligación de dar un paso al frente y pedir perdón”, ha asegurado el lateral derecho en su escrito.

El futbolista del Pucela ha añadido que los que le conocen “después de cinco años en el Real Valladolid y 151 partidos oficiales con dos ascensos y dos temporadas en 2ª División donde nunca se ha querido marchar del club” con el fin de “ayudar a la institución, afición y ciudad para volver al lugar que le corresponde”.

“Siento al equipo y a toda Pucela como parte de mi vida y sufro en cada mal momento y disfruto en las alegrías”, ha seguido el lateral.

“Pido disculpas a la afición, tanto a los que me aplauden como a los que me pitan. En ningún momento he querido ofender a nadie. Todos los que queremos al Real Valladolid deseamos lo mejor y eso pasa por unirnos y remar todos a una para llevar a buen puerto al equipo esta temporada”, ha finalizado.

Parece complicado que el equipo, tras la imagen del pasado domingo y a 8 puntos de la salvación acabe la temporada en Primera División, también por la inacción de un presidente llamado Ronaldo, más a otras cosas que a gestionar un club que es suyo.

Veremos si la afición admite las disculpas de Luis Pérez después de varios hechos lamentables que dañan también la imagen del equipo.