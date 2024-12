"Es la primera vez que tuve miedo de que me matasen": denuncian una agresión homófoba en Valladolid

Daniel de Barcelona y Alberto de Madrid, una pareja que llegó a Valladolid para pasar el puente de la Constitución en la ciudad del Pisuerga, vivió una experiencia desagradable en la madrugada del sábado, 7 de diciembre, al domingo, 8 del mismo mes. Todo tras una agresión homófoba que ya ha sido denunciada ante la Policía.

“Los hechos se produjeron sobre las 4.00 de la madrugada. El primer encuentro que tuvimos con esta gente fue a las puertas de un local de ocio en la calle Macías Picavea. Salimos de dicho local. Dentro, el ambiente por parte de varias personas había sido hostil. En la puerta, uno de ellos le pidió un cigarro a Alberto. No se lo dio y ese chico empezó a insultarnos”, asegura Daniel en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

NCYL Atrapado en la cabina tras volcar con su camión en un pueblo de Salamanca

Fue entonces cuando nuestro entrevistado se encaró con estas personas y un grupo de gente empezó a “insultar” a la pareja y “con su actitud corporal a ponerse muy agresivos”. Daniel y Alberto comenzaron a huir para evitar que la cosa fuera a más y entraron en otro local abierto, en la misma acera.

“Fuimos a refugiarnos. Estuvimos un rato. Dentro del local, pero veíamos la calle para percatarnos de que se habían ido. Estuvimos un rato y cuando vimos que no estaban, salimos pensando que todo había acabado”, añade.

En ese momento, la pareja se decidió a encaminarse en busca de un taxi para llegar a su hotel. Marcharon en dirección Conde Ansúrez y al final de la vía aparecieron varias personas por delante y otras dos por detrás para cerrarles el paso. En principio unos cinco.

“Aparecieron rodeándonos. Uno con una botella en la mano. No nos podíamos escapar por ningún sitio. Uno de ellos me escupió y empezaron a pegarnos, a insultarnos. Puñetazos, patadas, la botella fue directamente a la cabeza de Alberto”, explica Daniel, matizando que a su pareja “le rompieron una botella de vidrio en la cabeza”.

Una botella que la Policía encontró y que consta en la denuncia. El atestado policial lo confirma. La pareja se defendió como pudo ante la agresión homófoba. Evitaban golpes en la cabeza y las partes sensibles del cuerpo.

“Temimos por nuestra vida. Es la primera vez en mi vida que he tenido miedo de que me matasen o dejasen paralítico. Estaba acojonado con que nos tirasen al suelo y nos pateasen allí mismo. En ese momento me acordé del caso de Samuel, que le patearon la cabeza en el suelo y así le mataron”, añade.

Pese a todo, lograron defenderse y no tienen ninguna herida grave. Nuestro protagonista añade que se trató de “una agresión homófoba cien por cien”. Hasta el lugar llegó la Policía que se portó “bien” y que “fue eficaz” porque “llegó rápido”.

“Estuvieron mirando por los alrededores para ver si daban con ellos. Esperamos que se puedan identificar porque nosotros denunciamos esa misma noche. Estoy seguro que por el perfil de estos chicos, que ya lo han hecho y que hay gente en Valladolid que saben que hacen esto”, finaliza Daniel.

Tuvieron que acudir al hospital a ser tratados de las heridas que habían sufrido por dicha agresión. Una experiencia triste que la pareja no olvidará nunca, tristemente.