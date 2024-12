El icónico actor que vuelve a su ciudad en un momento navideño mágico: "En Valladolid se come y bebe de maravilla"

Era el pasado jueves, 28 de noviembre, cuando el Ayuntamiento de Valladolid presentaba su programación cultural de Navidad con muchas actividades que están haciendo ya las delicias de los más pequeños, y también, de los mayores. La ciudad se ha vuelto a engalanar para la ocasión.

Entre cabalgatas, más de 20 citas musicales con coros, zambombas flamencas o djs que llenan ya las calles de la ciudad del Pisuerga de magia y diversión, el mercado navideño que reina en la Plaza Mayor, el tiovivo y actividades varias destaca una cita que nadie se puede perder.

Se trata del pregón de Navidad que tendrá lugar el próximo viernes, 20 de diciembre, en el Teatro Calderón y que pronunciará el actor Fernando Cayo, que estará acompañado por la Escuela Municipal de Música en un evento con acceso gratuito con invitación.

EL ESPAÑOL de Castilla y León habla con Fernando Cayo, que en la actualidad se encuentra en la República Dominicana rodando una película con actores de la talla de Belén Rueda y Jaime Lorente.

Llegará a tiempo para el pregón, no se preocupen.

Fernando Cayo ofrecerá el pregón navideño en Valladolid . Fotografía de John Ribes cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Orgulloso de ser de Valladolid

“Me defino como una persona curiosa, amante de la vida en toda su profundidad. La curiosidad me ha llevado a interesarme por muchos aspectos que tienen que ver con la creatividad. He ejercido de actor, director y productor. Pero, sobre todo, he interpretado”, asegura Fernando Cayo en declaraciones a este periódico.

A sus 56 años, y acumulando ya 35 como actor, nuestro protagonista vive, en la actualidad, en Madrid, aunque siempre lo hizo en la calle Tudela de la ciudad del Pisuerga. Disfruta caminando por el campo con sus perros, del cine, y también de los viajes. Una persona en constante evolución y crecimiento personal.

“Nazco en Valladolid. Mis padres y hermanos son de aquí. Mi padre nació en Valladolid y mi madre es de Cuba, hija de emigrantes españoles y llegó a Valladolid tras la guerra. Aunque ellos estuvieron antes en Burgos, la familia de mi padre era de la ciudad del Pisuerga y acabamos aquí. Soy de Valladolid de toda la vida”, explica nuestro entrevistado.

El que será el pregonero de la Navidad pucelana añade que tuvo una infancia “bastante feliz” por “muchos aspectos de la vida” y ensalza que estudió en el Colegio de la Salle, donde se potenció “su creatividad” con actividades como el folk, la música o el teatro.

“Eso, apoyado por el amor a la literatura de mi padre y a la música y artes escénicas de mi madre configuraron una infancia muy centrada en la música llegando a estudiar en el Conservatorio de Música de Valladolid”, añade.

Sin olvidarse de los paseos en bicicleta por el Campo Grande o La Rosaleda con sus amigos.

Un gran actor

Fernando Cayo pasó por distintas etapas, pero con apenas ocho años comenzó a hacer teatro en el colegio. Eso marcó el resto. Recuerda las muestras de Navidad y Fin de Curso en las que llevaba a cabo diferentes representaciones y una especialmente, un recitado con un poema que se llamaba Pomporé, que le marcó para estar delante del público.

“Estaba en primero de la Escuela de Arte Dramático de Valladolid cuando comencé a hacer teatro de manera profesional. Lo hice con Juan Antonio Quintana y Carlos Domingo. Ahí empezó todo”, explica.

Ha participado en un total de 47 obras de teatro, de ellas siete monólogos. Además, aparece en un total de 36 películas, entre ellas ‘La Piel que Habito’ de Pedro Almodóvar, y en 28 series de televisión, reconocidas, como ‘Manos a la Obra’, ‘La Señora’, ‘El Caso’ o ‘La Casa de Papel’.

Un gran actor que continúa ampliando su currículum.

El actor vallisoletano Fernando Cayo Fotografía de John Ribes cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Un pregonero de lujo

“Me hacía mucha ilusión y me apetecía. Nunca he ofrecido el pregón de las Fiestas de Valladolid y que me ofrezcan el de la Navidad es algo único. Siempre he querido mucho a Valladolid mencionándola allá por donde voy. He sido también nombrado Ribereño del año. Son cosas que me llenan de orgullo como castellano”, explica.

En su pregón confiesa que hará “un recorrido” por las historias fundamentales de la Navidad. Historias inspiradas por ‘Cuento de Navidad’ y ‘Que bello es vivir’ que tienen que ver con cumplir los sueños y la “importancia de hacer cosas por los demás y ser solidarios”.

“De momento estoy centrado en acometer todos los trabajos que tengo hasta el día 20 de diciembre, pero llegaré a Valladolid con ganas de compartir espacio también con la Escuela de Música. Va a ser muy bonito”, confiesa.

“Se come y bebe de maravilla”

Para Fernando Cayo Valladolid es “una ciudad con mucha historia y poso artístico”. Con una vida cultural “marcada por los grandes intérpretes que tenemos y hemos tenido”. Una ciudad “muy hermosa con rincones maravillosos”.

“En Valladolid se come y bebe de maravilla. Es donde está mi corazón y sentimientos. Mi familia”, explica antes de mirar al futuro “con ilusión”. Es optimista por naturaleza y “tiene ganas de afrontar lo que está por llegar”.

Nuestro entrevistado no tiene previsto jubilarse en un corto plazo de tiempo y quiere seguir trabajando en el mundo de la creatividad. Últimamente está dando charlas y conferencias. Le gusta “compartir lo aprendido” y, a título personal, “apoyar el crecimiento de su hija en la universidad”.

Un actor y una persona única que protagonizará un pregón navideño extraordinario en Valladolid.