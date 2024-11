“Solo les interesa el puto amo”: Carnero asegura que “el socialismo ha desaparecido” y ha emergido el “sanchismo”

"El socialismo ha desaparecido" y ha emergido el "sanchismo", un movimiento donde "no les interesan los vecinos, solo les interesa el puto amo". Con estas palabras se ha referido el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el arranque de la 27 Intermunicipal del Partido Popular (PP).

Un encuentro sobre municipalismo que desde Génova se ha organizado en Valladolid este fin de semana para tratar de contraprogramar la celebración del Congreso Federal del PSOE, que tiene lugar en Sevilla.

En la Feria de Valladolid se han reunido desde la mañana de este sábado varios centenares de cargos municipales, autonómicos y nacionales de los 'populares', que mañana recibirá al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El encargo de abrir el congreso ha sido el regidor vallisoletano, quien ha calificado la intermunicipal como un "punto de reflexión" en el que se encuentran todos los que creen "en lo local".

Y es que Carnero ha defendido que las personas son "siempre el centro de acción" del PP, mientras se ha preguntado cuál es el "hilo conductor" de la "oposición sanchista".

"No me atrevo a decir qué hace la oposición socialista. El socialismo, aunque no sea nuestra idea, es respetable, lo que no lo es, es lo que está aconteciendo aquí desde hace seis años", ha incidido.

En este sentido, Carnero ha denunciado que los "sanchistas" son los que "permiten las desigualdades territoriales" y les ha acusado de jactarse de "defender la justicia" mientras con el "silencio" en todos los ayuntamientos defienden la Amnistía y el indulto.

También ha lanzado un dardo al PSOE acusándoles de estar "callados" ante las consecuencias de la Ley del Solo Sí es Sí.

Por último, ha querido pedir disculpas por "importar una copia" del original, refiriéndose nuevamente como "puto amo" a Pedro Sánchez y haciendo referencia a Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.