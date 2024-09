Mónica Gutiérrez y David García Catalina, los más rápidos de la XXXV Media Maratón de Valladolid

Mónica Gutiérrez, extremeña, aunque residente en León, y David García Catalina, corredor palentino del Vicky Foods, han sido los más rápidos de la XXXV edición de la Media Maratón de Valladolid que ha hecho correr por las calles de la ciudad a más de 2.500 atletas este domingo.

Esta cifra consolida la prueba, que más allá de los récords de inscritos, tiene en cuenta la calidad de la prueba y la atención a los corredores.

Unos 1.875 lo han hecho en la Media, y otros 631 en la X Legua, esto ha supuesto una de las marcas más potentes en la historia de la carrera corta.

David García Catalina ha entrado por la meta con 1:07.33, después de que la competición, en su mayoría, fuera en compañía de su amigo, Vicente Viciosa, y del madrileño Nicolás Heredero.

“He probado a hacer muchos cambios cortitos hasta que he visto que me iba. A partir del kilómetro veinte, las piernas lo notan” ha explicado García Catalina.

Fue dando tirones hasta que se descolgó de sus adversarios. Con Vicente Viciosa, con el cual comparte equipo, permaneció hasta los últimos kilómetros, en los que García dio un giro a su ritmo y se llevó la victoria.

El segundo puesto fue para Viciosa, con un tiempo de 1:07.39 y para el tercero, del Vino de Toro, Juan José Buena, que entró con 1:09.00.

Por el contrario, la prueba femenina llegó con la memorable actuación de Mónica Gutiérrez, paró el crono en 1:15.55, bastantes minutos por delante de la segunda, Cristina Rozas (Runnnig Aguilar), 1:23.43 y de Elisa Escudero 1:24.25.

“He ido marcando mi ritmo. Lo he mantenido ayudándome a los chicos. Veía que no me seguían y dije hago mi carrera”, ha señalado la vencedora.

Como en todas las buenas carreras, siempre hay buenas historias, y es que, en la primera edición de este recorrido, hará 35 años, el más rápido fue un palentino, Cándido Alario, ahora, otro palentino sube a lo más alto del podio.

Por delante de este corredor, Vicente Viciosa, cuyo padre, Isaac, se retiró de la competición profesional y eligió esta carrera para ello.

“Mi padre se despidió del atletismo con esta prueba en 2005. Yo tenía cinco años, pero siempre he querido correrla, aunque se me hace un poco larga”, ha señalado Vicente Viciosa.

Unos minutos antes de que el reloj marcara las diez de la mañana, se daba el pistoletazo de salida para la prueba corta, la X Legua Popular. El madrileño Óscar Tombelle (CA Torrijos), fue el más rápido con un tiempo de 16:52.

Le seguían dos componentes del Vicky Foods, Keno García, 17:10, y el vencedor de la pasada edición, Víctor Alonso, con 17:19.

Para la prueba femenina, el podio ha sido también para el Vicky Foods, la primera fue Nayara Martín, con 19:44; segunda Elena Calvete (Vino de Toro) con 20:47; y Susana Melo (independiente) se hizo con el tercer puesto con 21:05.