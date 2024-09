La nueva vida de Sofía, la vallisoletana que sacó la mejor nota de la EBAU, en Estados Unidos: “Vivo en la propia universidad”

Sofía García ha sido, durante la celebración de la EBAU del pasado mes de junio del año 2024, la nota más alta del distrito de la Universidad de Valladolid en la ciudad. Todo tras completar cuatro exámenes casi perfectos como son el de Matemáticas II, Lengua, Filosofía e Inglés, en los que sacó un 10, y un 9,75 en Biología.

“La verdad es que fue el resultado de un trabajo muy duro. Creo que lo que marcó la diferencia fue que tuve unos exámenes globales muy exigentes dos semanas antes de la EBAU, por lo que antes de la prueba solo tuve que repasar, mentalizarme y relajarme haciendo otras cosas. No tenía que avanzar contenido”, confiesa la vallisoletana a EL ESPAÑOL de Castilla y León más de dos meses después.

La pucelana de solo 17 años (hará 18 el 19 de diciembre de 2006) es una amante de la lectura, de la música, el baloncesto y la escritura. Ya se encuentra en Estados Unidos, concretamente en Philadelphia, para cumplir su sueño de estudiar el doble grado de Relaciones Internacionales.

Un esfuerzo con recompensa y el doble grado de Relaciones Internacionales



“Me defino como una persona ambiciosa. Para ello, creo que el valor del trabajo es crucial. Soy muy curiosa y cercana. Me encanta viajar y aprender acerca de todo un poco. Creo que es clave en esta vida”, asegura la joven, que habla con una madurez impropio de una joven que no ha cumplido aún la mayoría de edad.

Tras conseguir la mejor nota de la EBAU, los padres y amigos de nuestra entrevistada “sabían el esfuerzo y dedicación” que Sofía había puesto, pero, aun así, ese 13,95 que obtuvo logró “emocionar” a sus progenitores.

“Voy a estudiar un doble grado de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, quizás con un minor o especialización en Economía ya que me interesa mucho el ámbito de la diplomacia y el comercio exterior”, asegura nuestra entrevistada.

Lo curioso es que lo va a hacer en Estados Unidos.

Sofía García Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Ya instalada en Estados Unidos

“He llegado a Estados Unidos el 19 de agosto. Voy a estar los próximos cuatro años en la Universidad de Pennsylvania (UPenn) que se ubica en Philadelphia. Mis padres están contentos y nostálgicos al mismo tiempo. Soy hija única, pero toda mi familia está orgullosa ya que me encuentro en una de las mejores instituciones universitarias a nivel mundial. Era mi sueño desde pequeña”, afirma Sofía.

Hasta el momento, la pucelana asegura que “ha podido conocer un poco de Philadelphia” pero, sobre todo, “ha estado en el campus” que “es de ensueño”. Apunta que “llegas a una universidad como esta y te das cuenta de que todo el trabajo ha merecido la pena”.

Sofía por tierras estadounidenses Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“Estoy viviendo en la propia universidad. Es un requisito de la UPenn. Todos los estudiantes de Primero y Segundo deben de vivir aquí. Esto es algo que me encanta. Es una forma completamente distinta de vivir la universidad. Estudias, vives y conoces gente en el mismo sitio. Te da mucha independencia”, asegura nuestra protagonista.

Sofía cuenta con una beca “muy alta” por lo que “solo tiene que pagar una parte de la matrícula”. Todos los gastos, a mayores, “los cubre la universidad” como es el hecho de que la vallisoletana viva allí.

Sofía y su futuro

“Siento que ambos grados son tan amplios que voy a cambiar de opinión muchas veces durante la carrera acerca de lo que quiero hacer. Aún así, actualmente me interesa especialmente el comercio exterior y cómo éste traza las relaciones entre países”, nos explica nuestra protagonista.

La pucelana añade que “de aquí a cuatro años” quizás “conteste de diferente manera a esta pregunta” pero de lo que está segura es de que “seguirá estudiando” porque es algo con lo que “realmente disfruta”. Tras la carrera, estudiará un máster, a buen seguro, dentro del mundo de las Relaciones Internacionales.

Sobre su vida dentro de 10 años, la vallisoletana añade que “ojalá pueda volver a España” con un empleo en el que “realmente disfrute” y “pueda formar una familia”.

“Aunque me gusta estudiar en Estados Unidos, me encanta la vida en España, cerca de mi familia y con mis amigos. Mi objetivo y deseo pasa por conseguir que la etapa universitaria me vaya bien. He empezado las clases y son bastante difíciles. Ojalá siempre tenga las ganas de seguir conociendo con las que cuento ahora y pueda conseguir mis objetivos personales y profesionales”, finaliza.