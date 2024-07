Abre un nuevo y esperado restaurante en el centro comercial más moderno de Valladolid

“Makis, sashimi, oniguiris, temakis… el paraíso del sushi llega a Vallsur con Sushisom el próximo 1 de agosto. Prepárate para ponerte las botas”, aseguran desde el centro comercial Vallsur, a través de sus redes sociales anunciando una nueva apertura en el lugar.

Sushisom abrirá sus puertas este jueves, 1 de agosto, en el Centro Comercial Vallsur de Valladolid. Cuenta con locales en varios puntos de España como Málaga, Zaragoza, Logroño y, dentro de nuestra Comunidad, también en el Centro Comercial Mirador de Burgos.

Sushisom se trata del nuevo concepto de restaurantes japoneses All you can eat y ofrece una amplia selección del mejor sushi y de los platos asiáticos con exóticos sabores a través de su exitoso Menú Infinity, un buffet libre a la carta en la que pides y ellos hacen el resto.

Una carta que incluye más de 150 platos a elegir y una amplia selección del mejor sushi y platos asiáticos con sabores exóticos y para todos los públicos. Una gran variedad de comida sabrosa y saludable que hace las delicias de todo el mundo, pequeños y mayores.

Cada día innovan para ofrecer lo mejor a sus comensales. Todo, ofreciendo tanto sushi, como comida caliente tradicional japonesa, noodles, pan bao con pollo o salmón. Tempuras, gyozas y mucho más. Un nuevo espacio que abre sus puertas en Vallsur.