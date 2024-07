Un pequeño pueblo de Valladolid abre una bodega histórica: música, vino y visitas para disfrutar

“Siempre he pensado que estos pequeños pueblos no necesitan políticos, sino vecinos que se preocupen del crecimiento y desarrollo de su pueblo para evitar que estos acaben yéndose a las grandes ciudades. No cabe duda de que es un reto difícil pero sinceramente creo que este pueblo se lo merece. He decidido vivir aquí y quiero lo mejor para este municipio y sus habitantes a pesar de los malos ratos que se pasan. Siempre me han inculcado ese espíritu de servicio con los demás y seguiré mientras pueda y mis vecinos así lo quieran”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Pedro Pérez, alcalde de Trigueros del Valle.

La localidad pucelana cuenta con una población de 322 habitantes, según fuentes municipales, y tiene una gran proyección de cara al exterior con una presencia de turistas que se incrementa los fines de semana y en los meses de verano.

“Creo, sinceramente, que nuestro pueblo tiene una gran proyección dada su riqueza patrimonial que estamos empeñados en recuperar ya que es la historia antigua y lo va a continuar siendo en el futuro”, asegura el primer edil.

Cuentan con el Castillo Encantado como principal reclamo turístico y con las Casas Cueva que continúan restaurando. Ahora, a esta gran oferta hay que sumarle una bodega municipal que el Ayuntamiento ha adquirido y que va a ofrecer a los visitantes otro reclamo para visitar.

“Queremos seguir trabajando para para sumar a estos recursos alguna sorpresa más. Sinceramente, creo que se está haciendo mucho por este municipio. Sin duda, merece el esfuerzo seguir apostando por ello”, afirma nuestro entrevistado.

Imagen exterior de la Bodega Lagar de Trigueros del Valle

La Bodega Lagar, una nueva joya

“Ya está abierta al público y tiene dos visitas diferentes. Una general y otra enoturística en la que se va a ofrecer una degustación de una tapa de queso y/o embutido con un vino de la DO Cigales. Son concertadas a través de WhatsApp en el número 686069677. También hay una entrada conjunta para la arquitectura subterránea de Trigueros del Valle en la que se incluye la Bodega Lagar con las Casas Cueva”, explica nuestro protagonista.

La compra de este espacio, que está ubicado a escasos metros del Castillo Encantado de la localidad, se gestó el 14 de octubre de 2021 a Beatriz Concejo Martín. Se trata de una Bodega Lagar que está formada por el propio lagar y tres sisas, dedicadas al trabajo en la bodega, en el campo y, la última, al almacenamiento y guarda del vino.

“El Lagar es de prensa de viga, con dos descargaderos, cocedera y pila donde se recogía el mosto después del prensado. Sabemos que la bodega, además del lagar actual, tuvo otro anterior que podemos constatar con el descargadero, la pila del mosto, la cavidad en la bóveda para alojar el usillo y le piedra de la prensa”, asegura el alcalde.

Respecto al almacenamiento del vino, la bodega cuenta con “toneles, cubas, barricas, tinos, garrafones” y también “diferentes cestos y herramientas de tonelería, de trabajo en el campo y bombas de trasiego” que “han sido aportados por los vecinos del pueblo”, confirma el primer edil.

El interior de la Bodega Lagar de Trigueros del Valle

Un espacio único, mágico y con historia

“Se ha cuidado hasta el último detalle con una iluminación única que destaca la singularidad de la bodega y de los objetos que se encuentran en ella, creando un ambiente de autenticidad y buen hacer”, presume Pedro Pérez.

En la actualidad, desde el consistorio se encuentran investigando la historia de la Bodega Lagar y por los diferentes propietarios que ha pasado. Hasta el momento, han llegado a “finales del siglo XVII” pero aún tienen una “ingente documentación” en el Archivo Histórico Provincial de Valladolid “por consultar”.

“La Bodega Lagar está situada a escasos metros del lateral de nuestra fortaleza. Aquí está documentado el primer lagar del siglo XV de la D.O. Cigales. Se ha elegido el nombre de Bodega Lagar Condesa Ildonza. Es un homenaje a la historia de Trigueros del Valle”, cuenta el que ostenta el bastón de mando.

Bodega Lagar de Trigueros del Valle

La condesa otorgó a sus colonos el fuero de carácter señorial en el año 1092, concretamente el 29 de marzo. En dicho fuero, como señala el alcalde, “ya se habla de los viñedos que tiene en la zona”. Pedro Pérez destaca que “Ildonza González es la madre de la condesa Eylo y esposa del Conde Ansúrez”.

Entrar en esa mágica bodega es volver al pasado y disfrutar del presente. La música es una de las aportaciones más innovadoras y crea un ambiente que resulta agradable y enriquecedor.

Trigueros del Valle suma así un importante reclamo turístico para seguir sorprendiendo y enamorando al turista.