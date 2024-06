Puente compara su relación con Valladolid con la de Shakira y Piqué: "Lo he dado todo y estoy desencantado"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se ha referido este martes a su relación con la ciudad de Valladolid, justo un año después de perder la Alcaldía tras ser desbancado por un acuerdo entre PP y Vox, y se ha mostrado especialmente pesimista con la situación actual de la capital. Puente ha reconocido vivir una historia de "desencanto" con la ciudad en los últimos meses y ha comparado su relación con Valladolid, de la que fue regidor entre 2015 y 2023, con una de las rupturas más mediáticas de los últimos tiempos.

"Ahora vivo una cierta historia de desencanto porque me pasa un poco como a Shakira con Piqué, lo he dado todo, he sido un alcalde completamente dedicado, tardé 14 años en ser alcalde, fui a unas primarias y las perdí por 12 votos, insistí y llegué a alcalde, y siento que me han sustituido por alguien que ni siquiera quiere serlo", ha afirmado, en referencia a su sucesor, el popular Jesús Julio Carnero, en una entrevista en la Cadena Ser.

Con todo, ha reconocido que la política municipal es "la época más bonita que se puede vivir en política" porque "es pensar en una cosa y verla hecha", aunque ha afirmado estar ahora "en otra dimensión" en su faceta de ministro. Puente ha reconocido que ser alcalde de Valladolid ha sido "la gran vocación" de su vida y no ha descartado volver aunque ha señalado que "los caminos de retorno no son fáciles". Además, ha asegurado que le produce "muchísima desilusión" ver como Carnero "se pira al Senado los martes, no vuelve hasta el jueves y está deseando salir por patas".

"Yo no quería ser ministro y aquí estoy, gozándolo un montón y aprovechando cada minuto y dando gracias por la oportunidad que he recibido. Podías no querer, pero ya que te han puesto pues, oye chico, disfrútalo", ha dicho, dirigiéndose al actual regidor, al que ha recordado que "ser alcalde de Valladolid es una pasada" ya que es una ciudad "con muchos recursos, con muchas posibilidades y con mucho potencial".

"Verle como se pira al Senado los martes y no vuelve hasta el jueves y está deseando salir por patas, es una cosa que a mi me produce muchísima desilusión", ha señalado en la entrevista, en la que ha asegurado que va "muy poco" a Valladolid últimamente. "Veo las cosas y no me gustan, entonces estoy en una situación de cierto desencanto", ha insistido.

Puente descarta ser candidato autonómico: "Me cuesta creer en el proyecto de la Comunidad"

También se ha referido en la entrevista a la política de Castilla y León y ha descartado presentarse como candidato del PSOE a los próximos comicios autonómicos, previstos, si no se adelantan, para febrero de 2026, porque le "cuesta mucho creer" en el proyecto de la Comunidad. "Yo soy una persona de Valladolid, con todo lo que eso supone. El proyecto castellano y leonés es un proyecto en el que me cuesta mucho creer porque es un proyecto que no se lo creen los castellanos y leoneses, no hay conciencia de Comunidad", ha afirmado.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha asegurado que él es una persona "de sentir las cosas" y "de verdad". "Me cuesta mucho creerme eso y me costaría mucho que me creyeran los ciudadanos. No es mi hábitat y creo que hay gente en Castilla y León que podría hacerlo muchísimo mejor que yo", ha zanjado.