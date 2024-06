Parece que se trata de una conversación entre amigos que se desarrolla a través de las redes sociales, pero no, ChatGPT no es ese amigo que comete faltas de ortografía en sus frases o que tarda horas en contestarte porque está ocupado. En apenas unos segundos, este sistema de chat basado en el lenguaje por inteligencia artificial responde a cualquier pregunta que le lances. No dispone de un cerebro como los humanos, pero en tiempo récord es capaz de redactar un texto, recomendarte una serie de ficción o decirte la receta de un nuevo plato.

ChatGPT no tuvo que pensárselo dos veces para determinar cuál es el pueblo más bello de Castilla y León. “La elección es una tarea subjetiva, ya que depende de los gustos personales y de los criterios que se considere como los paisajes, arquitectura, historia, etc. Sin embargo, hay varios pueblos en la provincia de Valladolid que son comúnmente considerados entre los más bonitos y que destacan por su encanto, patrimonio y belleza natural”, contesta ChatGPT cuando se ofrece una cuestión.

Del mismo modo, numera los pueblos considerados como los más bellos de Valladolid. Encabeza el ranking Urueña, la denominada ‘Villa del Libro’. Urueña es el municipio que ha robado el corazón a ChatGPT. “Este pueblo es famoso por su arquitectura tradicional, con un casco histórico muy bien conservado con murallas medievales, y es conocido por sus numerosas librerías y eventos literarios”. Además, cuenta con vistas “impresionantes de la comarca de Tierra de Campos”.

Para justificar su decisión, ChatGPT ha detallado ocho apartados. El primer punto por el que destaca Urueña es por sus murallas medievales. La inteligencia artificial detalla que este municipio vallisoletano es uno de los pocos pueblos de Castilla y León que conserva casi intacta su muralla medieval. “Este impresionante sistema defensivo, que data del siglo XIII, ofrece una visión única de la arquitectura medieval y proporciona vistas panorámicas espectaculares de la comarca de Tierra de Campos”, señala. Aunque se refiere a una única muralla que rodea el pueblo, esta estructura defensiva tiene varios tramos y torres que forman parte de su conjunto fortificado.

Muralla de Urueña Ayuntamiento de Urueña

El segundo punto que erige a Urueña como el más bello de Valladolid es por su denominación de ‘Villa del Libro’ y este título se debe a la cantidad de librerías especializadas y tiendas de libros antiguos y de segunda mano que se encuentran en el pueblo. Además, ChatGPT destaca los numerosos eventos literarios y culturales que se celebran a lo largo del año, lo que convierte a Urueña en un punto de encuentro para los amantes de la literatura.

Librería Alcaraván Ayuntamiento de Urueña

El casco histórico y las calles empedradas contribuyen al privilegiado escenario paisajístico que atesora Urueña. “Sus calles empedradas y casas tradicionales han sido cuidadosamente preservadas. Pasear por sus estrechas calles te trasporta a otra época, con edificios de piedra bien conservados y un ambiente tranquilo y acogedor”, expresa el chat.

El Museo del Libro y los Centros Culturales se sitúan en el cuarto punto para explicar el porqué de la belleza de Urueña- El primero presenta una colección que recorre la historia del libro desde la antigüedad hasta la actualidad y el segundo se dedica a la promoción de la lectura, la escritura y sus autores.

En el quinto apartado se encuentran los paisajes y el entorno natural. “Ubicado en una colina, Urueña ofrece vistas impresionantes de los campos de Castilla, especialmente desde sus murallas. Los alrededores del pueblo presentan un paisaje típicamente castellano, con extensas llanuras que cambian de color con las estaciones, ofreciendo un espectáculo natural en cada vista”, apostilla ChatGPT.

Esta inteligencia artificial sigue detallando las características de un pueblo que es de obligada visita si se quiere conocer la esencia de Castilla. Los eventos y las actividades culturales suponen un importante punto a destacar. Urueña es un lugar vivo, donde se organizan numerosas actividades culturales como ferias del libro, exposiciones, talleres y conciertos. Esta vida cultural atrae a visitantes y residentes que disfrutan de un ambiente cultural enriquecedor.

Un grupo de turistas recorre la muralla de la localidad vallisoletana de Urueña (2) Miriam Chacón ICAL

En cuanto a gastronomía, Urueña cuenta de platos tradicionales de la región que se pueden degustar en los restaurantes locales. Este pueblo vallisoletano es un reflejo de la cocina castellana, haciendo énfasis en productos de la tierra.

Por último, ChatGPT no quiere olvidarse de los reconocimientos y premios que ha recibido Urueña por su conservación y promoción cultural, lo que subraya “su estatus como uno de los pueblos más bonitos y especiales de la provincia de Valladolid”. Todos estos puntos en los que incide el sistema de chat de inteligencia artificial alzan a Urueña como un espacio único y apreciado que combina la riqueza histórica y cultural con un entorno natural y una vida comunitaria activa.