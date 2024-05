VÍDEO | La Plataforma por el Soterramiento se concentra frente al Ministerio de Transportes: "¡Óscar Puente dimisión!"

La Plataforma por el Soterramiento de Valladolid, dirigida por el exsocialista Cecilio Vadillo, se ha concentrado este lunes por la mañana frente a la sede del Ministerio de Transportes, en Madrid para exigir al ministro, Óscar Puente, que les reciba y para pedir que se paren las obras de la integración ferroviaria en la ciudad y se impulse el soterramiento de las vías del tren. Entre gritos de "Óscar Puente dimisión", los concentrados han pedido una ciudad de Valladolid que "deje de estar dividida" y "sin barreras".

Vadillo ha pedido a Puente que reciba a la Plataforma. "Ni siendo alcalde ni siendo ministro ha querido recibirnos ni hablar ni debatir con nosotros", ha afirmado, exigiendo también que "se paren de una vez las obras de desintegración a base de túneles que no unen la ciudad". "No hacen de Valladolid una ciudad compacta ni accesible, ni integradora. Lo único que están haciendo son más túneles y pasarelas que no ayudan en nada a la integración", ha señalado.

El portavoz de la Plataforma ha asegurado que Puente lo único que hace es "estar en contra de su ciudad, en contra de los vecinos, de los ciudadanos y de la integración". "Vamos a seguir trabajando y luchando hasta conseguir nuestro objetivo para acabar con ese túnel de cinco kilómetros que divide a la ciudad, que excluye a 90.000 ciudadanos", ha afirmado.

Concentración de la Plataforma por el Soterramiento frente al Ministerio de Transportes, este lunes

Vadillo ha asegurado que los informes que descartan la viabilidad del soterramiento en la ciudad están "manipulados desde el punto de vista técnico, social y económico" y que "no tienen en cuenta las diferencias entre una propuesta y otra" porque el soterramiento permitiría "la liberación de más de 150.000 metros cuadrados para uso público en la ciudad a lo largo de esos cinco kilómetros".

"En esos informes tampoco dicen que los terrenos en los que estaban los talleres de Renfe están valorados en más de 800 millones de euros y si siguen así lo que harán serán utilizarlos para hacer soterramientos en otras ciudades", ha añadido, asegurando que la Plataforma se niega a que Valladolid "siga siendo una ciudad dividida" y a que un ministro vallisoletano "pueda tratar tan mal a Valladolid como lo está haciendo el ministro".

"Vamos a seguir luchando para conseguir una ciudad más integradora, más solidaria, más accesible, más acogedora, más ecológica y mirar por el futuro de la ciudad", ha señalado, y ha calificado como "increíble" que un ministro de Transportes diga que ese proyecto es inviable cuando Valladolid cuenta con "las mejores empresas del mundo en construcción de infraestructuras" y "con los mejores ingenieros del mundo para diseñar ese tipo de infraestructuras". "El ministro Óscar Puente nos vuelve a mentir como nos ha mentido constantemente, pero nosotros no vamos a dejar nuestra lucha", ha zanjado.