El indispensable requisito que Valladolid quiere que los patinetes cumplan para circular por la ciudad

El pleno ordinario del Ayuntamiento de Valladolid de este mes de marzo ha comenzado con puntualidad británica a las 9.00 horas de la mañana con el recuerdo a las víctimas de violencia de género.

A renglón seguido ha tenido lugar la dación de cuenta que ha comenzado con la oposición golpeando al Equipo de Gobierno formado por PP y Vox. Valladolid Toma La Palabra y el PSOE han vuelto a recalcar que la situación de las cuentas “no era tan mala” como vendió el Equipo de Gobierno de Carnero al tomar posesión.

“Contamos con 88 millones de remanente de tesorería general y 33 de gastos. La política del Ayuntamiento es de recortes sin base. El presupuesto es idéntico al del año anterior y no tiene nada que ver con el discurso del alcalde”, ha señalado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita.

Pedro Herrero, por los socialistas, ha acusado a Jesús Julio Carnero de “hacer lo que le da la gana” y de “mentir sobre el estado de las cuentas”. “Vendió que la situación era catastrófica para no bajar el IBI en un 10%. No cumplió su promesa porque no le dio la gana”, ha añadido Herrero.

Además, ha afirmado y rechazado los “recortes” en la Fundación Municipal de Deportes y la Fundación Municipal de Cultura “del 50%” en el presupuesto y del “35% en el Ayuntamiento en general”. “Mintieron”, ha afirmado.

Una intervención que ha tenido respuesta por parte del concejal de Hacienda, Francisco Blanco que ha vuelto a recalcar que al entrar al gobierno PP y Vox se encontraron con una “estimación de déficit de 20,3 millones”.

“En 2023 vamos a acabar con superávit. Tenemos un presupuesto justo para 2024 y la mejoría es palpable. En el año 2020 y 2021 contábamos con un déficit de 2 y 4 millones y en 2022 con 32 millones. La situación ha mejorado”, ha indicado Blanco, mientras que el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, ha intervenido para asegurar que hay que hacer caso a los informes de la Airef y del interventor en este caso.

La bancada del Grupo Municipal Popular

Tras este primer tira y afloja de la mañana, se ha dado paso al turno de las mociones.

Decae la moción de Toma La Palabra para la admisión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos

La primera de las mociones ha sido presentada por Valladolid Toma La Palabra para instar a la Junta de Castilla y León al cumplimiento de la Ley Orgánica de Educación (LOE), respecto a la participación de los ayuntamientos en las unidades técnicas para la admisión del alumnado en los centros sostenidos con fondos públicos.

CCOO, Fundación Secretariado Gitano, la Federación Provincial de Asociaciones Antonio Machado y la Asociación de Padres y Madres de Centros Públicos, han apoyado una moción que, a renglón seguido, ha sido presentada por Jonathan Racionero, de Valladolid Toma la Palabra.

El distrito único deja a los niños más vulnerables en “una situación más vulnerable”, se ha asegurado y han pedido al Ayuntamiento que inste a la Junta a “dar una educación de nivel” para todos.

Los concejales del Grupo Municipal VTLP en el Ayuntamiento de Valladolid

“Las políticas llevadas hasta ahora nos lleva a una gran segregación. No se ejerce una educación política completa”, ha afirmado el de Toma La Palabra, que ha citado al “principio de equidad” asegurando que el Equipo de Gobierno “tiene como objetivo contribuir a la cohesión social” y “esta moción es un buen momento para ello”.

“Pedimos al ayuntamiento que inste a la junta a abandonar el criterio de zona única de escolarización. También realizar un estudio para crear una distribución de los centros e instar a Educación a apoyar a los centros con más dificultades para aplicar medidas como bajada de ratios y promover la igualdad”, ha finalizado.

Irene Carvajal, concejala de Educación y Cultura en el Ayuntamiento de Valladolid, ha sido la encargada de contestar a Racionero. Ha añadido que la implantación de zona única se implantó en 2013 para “acoger toda la demanda de los padres” y que “el 95% de las familias han conseguido el centro escolar que querían para sus hijos”.

Carvajal ha citado, en varios puntos, las bonanzas de la zona única que “conlleva la simplificación de los procesos administrativos” también “una admisión de libre elección” el “incentivar la búsqueda de excelencia” y el hecho de “aumentar la efectividad para que los padres puedan escolarizar a sus hijos donde quieran” provocando una “disminución de la segregación”.

Por el Grupo Municipal Popular, Rodrigo Nieto, se ha mostrado “sorprendido” por el hecho de que Toma La Palabra haya llevado este asunto al pleno cuando Castilla y León “es la mejor Comunidad en Educación” y ha afirmado que votarán en contra de dicha moción.

“Es una cuestión muy importante que no está resuelta”, ha apuntado Charo Chávez, por los socialistas que ha asegurado que el sistema “genera una gran segregación” y repercute negativamente en el desarrollo de los pequeños.

La moción ha decaído con los votos en contra del PP y Vox.

Un seguro de responsabilidad civil a terceros para los patinetes

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha llevado al pleno del consistorio de esta mañana una moción para instar al Ministerio de Interior a exigir y regular la tenencia obligatoria de un seguro de responsabilidad civil a terceros para la circulación de los Vehículos de Movilidad Personal a nivel nacional, con el fin de proporcionar uniformidad y seguridad jurídica a los ciudadanos.

También han pedido, a través de la moción, solicitar al Ministerio del Interior que regule la identificación visible de los Vehículos de Movilidad Personal a fin de proteger los derechos de terceros perjudicados por infracciones cometidas. El último punto de la moción quiere instar al Ministerio del Interior a una modificación del Reglamento General de Circulación para hacer efectiva la obligatoriedad del uso del casco, según lo establecido en el artículo 47 de la Ley 18/2021 de 20 de diciembre.

Los concejales del Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid

“Tiene que estar regulado. En 2023, solo en Valladolid, se registraron un total de 934 denuncias con vehículos de movilidad personal implicados. Con 81 siniestros y 11 heridos graves. En 2024 llevamos ya 110 denuncias. Estos vehículos deben de ser utilizados de buena forma y proteger a las víctimas y usuarios. Protejamos también al usuario con un casco homologado”, ha asegurado Alberto Cuadrado Toquero, concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Valladolid, por Vox.

Valladolid Toma La Palabra ha apostado por más carriles bici y ha cargado contra el Equipo de Gobierno al que ha acusado de “proteger al vehículo privado” y “poniéndoselo más difícil a los que apuestan por un medio de transporte más sostenible”.

El concejal de Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, por el Grupo Municipal Popular ha asegurado que “es un medio que ha llegado para quedarse” y que “puede ser un tipo de vehículo complementario a otro” como el vehículo privado, la bici o el transporte público y hay que “mejorar su uso, disfrute y normativa”.

“Hay que mejorar en el marco regulatorio y esta moción así lo defiende. El Ayuntamiento de Valladolid ha puesto sobre la mesa dar una cobertura para que todos los ayuntamientos pongan sobre la mesa medidas como la del seguro civil a terceros, también en la utilización del casco y para mejorar en la seguridad y la indemnización”, ha afirmado Alberca.

El edil ha añadido que “los vehículos pueden circular por la calzada, según la normativa” y ha defendido que los técnicos han manifestado los conductores “se tienen que adaptar a las circunstancias de la vía” y que hay “que mejorar los ciclocarriles y carriles bici” como se está haciendo para que “no se utilicen las calzadas”.

“Estamos en contacto con las autoescuelas para cursos de formación para los conductores de vehículos de Movilidad Personal”, ha finalizado, Gutiérrez Alberca.

Luis Vélez, anterior concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, y edil socialista ha indicado que “el vehículo de movilidad personal ha ido por delante de la normativa” pero que “la normativa se ha ido adaptando” para su uso.

“Estará obligado a utilizar casco y cada Ayuntamiento puede recular el tráfico de estos vehículos y todos deben tener unas condiciones mínimas, como no ir por aceras, tasas máximas de alcohol y drogas. Las vías para que estos vehículos de movilidad personal circulen estarán marcados por la ordenanza o si no solo podrán ir por la calzada, no la acera, como en nuestra ciudad”, ha apuntado Vélez.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid

Tras esto ha cargado “contra la eliminación de carriles bici” o contra “el proyectado en Isabel La Católica” porque “no mejoran la seguridad vial”, ha afirmado el edil socialista que ha apuntado que le preocupa que “empeoren la vida de peatones y ciclistas”.

“Esta es una moción de ciudad. Pedimos casco, seguro y una placa de identificación para los vehículos de movilidad personal”, ha finalizado Cuadrado Toquero, concejal de Seguridad.

La moción ha salido adelante con los votos a favor de PP y Vox y, en contra, de PSOE y Valladolid Toma La Palabra.