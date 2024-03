Los agricultores independientes no creen en las Opas: “Firman cosas que luego nos asfixian”

Los agricultores y ganaderos han vuelto a salir a las calles de Valladolid para reclamar mejoras en su profesión. En esta ocasión lo han hecho con las cuatro organizaciones profesionales agrarias unidas, pero con visiones diferentes sobre una solución para el asunto. Unas Opas que han salido de la mano y sin banderas, pero que siguen sin tener el apoyo de los agricultores independientes, aquellos que comenzaron las manifestaciones de forma espontáneas para reivindicar su postura, y que luego posteriormente se unieron las oficiales.

Carlos Duque, agricultor del Valle del Cerrato, ha vuelto a ejercer de locutor y de nuevo se ha mostrado claro y sin pelos en la lengua. “Trabajamos con ellos, pero no nos sentimos representados”, ha insistido para afirmar que han sido ellos los que han logrado que las 4 organizaciones se unieran en esta mañana de viernes, “lo de Valladolid tiene que sentar precedente”. “La fuerza la tenemos nosotros, la fuerza es de agricultores y ganaderos. O empiezan a unirse o esto se acaba. Todos juntos, no que uno convoque y otro apoye” para pedir que las Opas se dejen de colores porque “los que lo pagamos somos los agricultores y ganaderos”.

Duque ha criticado que en 40 años las “opas no han hecho nada por nosotros y cada vez las políticas son peores. Están firmados cosas que vienen de Europa que nos asfixian y el campo se muere”. El de Castroverde de Cerrato reconoce que a la concentración de este viernes no han acudido algunos compañeros que sí fueron a las anteriores porque son convocadas por las opas.

El agricultor asegura que no ve futuro para el campo. “Lo vamos a llenar todo de placas y molinos y tendremos que comer placas y traerlo todo de fuera. Está claro que el mundo rural no interesa y somos la moneda de cambio”. Para poner un ejemplo: “estamos pagando la guerra de Ucrania, nosotros. Les damos armas y ellos nos mandan su cereal”.

Para posteriormente seguir ofreciendo argumentos: “Hoy en día están entrando mercancías en general por los puertos de países extranjeros que no tienen la misma normativa que nosotros; queremos una política de gestión del agua consecuente, no nos quitamos de dar agua a todos, porque somos españoles, queremos claridad en el etiquetado con los países de procedencia de los productos, estamos comiendo muchos alimentos que no son de Europa y no lo pone en la etiqueta”.

Por último, ha adelantado que seguirán convocando más manifestaciones espontáneas. “El señor presidente del Gobierno ni nos recibe en dos meses, pero da 45 millones a Marruecos”, para posteriormente defender a los inmigrantes “a los que trabajan en el campo”, pero rechazar “que a los españoles se les regala dinero por no trabajar”.