El novillero vallisoletano Daniel Medina cambia de apoderado

Tras una temporada brillante, donde el diestro de Laguna de Duero fue el ganador del prestigioso “Zapato de Oro” de Arnedo, habiendo sumado 16 festejos, con un balance de 19 orejas y un rabo, ha tomado la decisión de cambiar de apoderado tras desvincularse de su anterior gestor, Eduardo Martínez.

Es tiempo de cambios, como suele ocurrir en la mayoría de los toreros; unos cambian de cuadrilla y otros de apoderado. En esta ocasión, Daniel ha confiado en una dupla de apoderados con experiencia como son el ex matador de toros Guillermo Marín Pérez-Tabernero, además de llevar el hierro de Mercedes Pérez –Tabernero Montalvo, y Jesús Benito quién fuera subalterno y dedicado al apoderamiento desde hace años.

Desde su casa de Laguna de Duero, Daniel nos atiende y nos cuenta sus nuevos proyectos.

El novillero Daniel Medina.

Pregunta.- ¿Por qué esta decisión?

Respuesta.- La vida da muchas vueltas, Guillermo y Jesús han confiado en mí, y yo en ellos.

P.- ¿Conocías a tus nuevos apoderados para asumir esta nueva etapa?

R.- Si les conocía, he tentado varias veces en casa de Guillermo Marín, y con Jesús he coincidido estos inviernos en Salamanca.

P.- Al parecer, detrás de este acuerdo, hay un grupo de personas influyentes muy interesadas por tu carrera. ¿Eso, sin duda, es para estar satisfecho?

R.- Es muy ilusionante ver que estoy bien rodeado, sobre todo somos un equipo, vamos todos en una misma dirección.

El novillero Daniel Medina.

P.- Daniel, por qué ese gesto tuyo tan serio cuando toreas e incluso en coloquios o entrevistas. Recuerdo que, en una entrevista que te hicimos en 2020, cuando contabas 17 años, dabas un aspecto de hombre maduro. Y lo que sí hemos observado es que sigues teniendo una gran personalidad en el ruedo.

R.- En el ruedo es por la concentración tan alta que tengo, soy una persona seria, con objetivos claros, aunque me gusta mucho reírme.

P.- Ya sabes aquella frase de Belmonte: “Se torea como se es”. ¿En qué línea estás tú de aquellos toreros grandiosos, o de los actuales?

R.- Este invierno me estoy adentrando mucho en el toreo antiguo, veo muchos vídeos de toreros de antes que me encantan, como los maestros Paco Camino, Manzanares padre, Julio Robles, Capea, incluso toreros mexicanos como Silverio Gómez, Capetillo, etc.

P.- ¿Cómo te definirías como torero?

R.- Un toreo clásico, castellano, artista, un toreo que me apasiona.

El novillero Daniel Medina.

P.- ¿Y cómo persona?

R.- Serio, amable, introvertido, muy de los míos.

P.- ¿Sigues con tus estudios y residiendo en Salamanca?

R.- Sigo residiendo en Salamanca, donde por comodidad y por proximidad con la Escuela de Tauromaquia vine, y aquí sigo.

P.- Resúmenos la temporada que acaba de finalizar

R.- 16 novilladas en España, 1 en México y 2 en Perú; único triunfador de la feria de Castellón, he podido torear en plazas como Valladolid, Sevilla, Zaragoza y Arnedo, en la que he ganado el prestigioso Zapato de Oro.

El novillero Daniel Medina.

P.- ¡Lo de Arnedo ha sido muy importante!

R.- Ha sido la tarde más redonda de este año y de las que recordaré toda mi vida, la ganadería de Adolfo Martín era una apuesta personal y salió como esperaba.

P.- ¿Qué otros cosos destacarías?

R.- Valladolid, siempre he soñado con poder torear aquí, ya que he crecido viendo toros en la plaza y no pensé que iba a ser de novillero, y Sevilla por todo lo que supone para mí.

P.- Y sobre las faenas realizadas en estas 16 novilladas ¿Con cuál de ellas te quedas?

R.- Me quedo con tres. Lógicamente con la faena con la que gane el Zapato de Oro, la faena al segundo novillo de Castellón que le corté dos orejas y en Tordesillas que, aunque no corté orejas, fueron dos faenas con mucha fuerza.

El novillero Daniel Medina.

P.- Háblanos de las previsiones para la temporada 2024

R.- Pues con mucha ilusión, al ganar el Zapato de Oro esto pinta de otra forma lógicamente, para poder entrar en ferias mejor colocado.

P.- ¿Madrid está entre tus objetivos?

R.- Madrid es mi mayor objetivo a corto plazo, me quedé con ganas de ir el año pasado. Tengo ganas de Madrid.

Gracias por atendernos, Daniel Medina. Te deseamos toda la suerte del mundo. Feliz Navidad!!

Sigue los temas que te interesan