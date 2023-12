Santonja recuerda al Ministro de Cultura que “ni papas ni reyes lograron prohibir la tauromaquia”

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja, ha recordado hoy al nuevo ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que “ha habido momentos históricos en los que papas, reyes y dictadores han intentado acabar con el mundo del toro y no lo han conseguido. “La tauromaquia viene de muy lejos y querer acabar con ella tal vez sea un ataque de soberbia”, aseguró.

Santonja realizó estas declaraciones en Madrid durante la presentación de la Agenda Taurina 2024, que en esta ocasión está dedicada a las plazas históricas de la Comunidad. De esta manera contestó el consejero de Cultura a las primeras declaraciones sobre la tauromaquia que realizó Urtasun como titular de la cartera de Cultura. “Mi posición es conocida, conocéis mi trabajo en el Parlamento Europeo. Creo que las tradiciones en nuestro país evolucionan, que hay una mayoría social en España que no está de acuerdo con la tortura animal y, por lo tanto, a nadie le extrañará que esa sigue siendo mi posición”, apuntó.

“Creo que no porque el mundo del toro tiene muchísima fuerza y cualquier persona debe partir de la evidencia de que ha habido momentos históricos en los que se ha intentado acabar con el mundo del toro y no se ha logrado. Las personas debemos ser humildes y tener conciencia de nuestra realidad, de la pequeña realidad de cualquier ser humano”, aseveró Santonja.

En cuanto a la Agenda Taurina 2024, que en su edición número 30 está dedicada a las plazas de toros históricas de Castilla y León, el consejero destacó la importancia y relevancia de este hecho porque “la Agenda dentro del mundo taurino, y no solo dentro del mundo taurino porque tiene crédito artístico, literario, documental y histórico, es una publicación señera”. “Y que se centre en las plazas históricas de Castilla y León es muy bueno, tanto para nosotros como para la Agenda Taurina. Porque las cosas tienen que ser buenas para las dos partes, un matrimonio si no es bueno para el señor y para la señora no funciona. Creo que esta unión nuestra con la Agenda y de la Agenda con nosotros es buena para los dos”, subrayó Santonja.

En este sentido, hizo hincapié en que “nos interesa mucho que se difunda la realidad de las plazas históricas. Porque es verdad que cuando hablas con muchas personas tienen muy claro que la plaza de Béjar es la primera, pero hay muchas más plazas importantes y con mucha historia, y sobre todo con mucha intrahistoria, que permite que se conozca la importancia que ha tenido la tauromaquia desde los orígenes en Castilla y León”.

Cuestionado sobre el interés turístico de las plazas históricas, Santonja ha recordado que en Béjar el monumento más visitado es la plaza de toros. “En Béjar hay museos importantes como el Museo de Mateo Hernández, el Museo Textil, el Museo Judío, el legado de Valeriano Salas que tiene una pintura flamenca muy interesante así como algún ‘Sorolla’, y una espléndida colección de relojes. Pero el monumento más visitado es la plaza de Béjar. No es una ciudad, por tanto, sin otros atractivos. Y doy un dato que conozco concretamente, enfatizó “Cuando un dato como este el ministro de Cultura lo desconoce, el dato no deja de ser cierto. Solo se evidencia que el ministro tiene muchas carencias”, ha rematado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte.

La agenda cuenta con varios temas centrales: un recorrido por las plazas históricas y peculiares de Castilla y León a través de textos firmados por prestigiosos autores y expertos en la materia; una recopilación de prólogos y saludas de importantes personalidades del mundo del toro; un recorrido por la personalidad y obra de Muriel Feiner, periodista, escritora y fotógrafa estadounidense afincada en Palencia; y un reconocimiento a la labor del periodista taurino Carlos Santoyo con motivo de su jubilación.

En relación con las plazas de toros que aparecen en este anuario, destaca la presencia de todas las provincias de Castilla y León, ya que todas ellas tienen plazas de toros históricas o peculiares que merecen ser destacadas y protegidas como el patrimonio que son. Algunas por su historia dilatada en el tiempo, como son la más antigua de España, la Plaza de Santa María del Castañar, de Béjar; otras por su peculiar encanto, como la de Toro, en Zamora, o de Huerta del Rey, en Burgos.

Las hay que a su antigüedad unen su monumentalidad, como la de Valladolid y la de Salamanca; y otras cuya historia está unida a tal empeño de los pueblos por su construcción, hasta el punto de que o bien ellos mismos las realizan, con azada, como es el caso de la plaza de Quintana Redonda, en Soria, o mediante el método de la hacendera, como la de Astorga, o bien aportan entre todos ellos el capital necesario para llevarlas a cabo, como en Santa María La Real de Nieva, en Segovia.

