Los profesores demandan una dignificación del colectivo: "Llegamos agotados al fin de curso"

El curso escolar está dando sus últimos coletazos y los profesores ultiman estás jornadas finales con la mente puesta en el arranque del siguiente ejercicio. Momento que ha aprovechado el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la enseñanza de Castilla y León, STECyL-i, para hacer balance del actual.

Una época a la que aseguran que han llegado "agotados a estas fechas por la falta de incentivos y por todo lo que ha conllevado el curso". Por ello, demandan un marco de negociación real para mejorar las condiciones laborales del profesorado en Castilla y León.

"Nos jugamos el futuro de la educación, y no podemos permitirnos que el profesorado de nuestros centros siga perdiendo la ilusión por la falta de compromisos en mejoras salariales de la Consejería", apuntan, pese a seguir con los mejores resultados en PISA.

Alertan que es esencial incentivar la labor docente, y "dignificarla porque sino se van a otras comunidades, que ofrecen mejores condiciones, ya que aquí hay una falta de reconocimiento", afirman desde el sindicato.

Indican que seguirán luchando porque se reconozca la carrera profesional y no se pierdan complementos, así como "retribuir los meses de verano al personal interino", puesto que estas condiciones hacen que "la gente no quiera dedicarse a esta profesión ya que no es atractivo actualmente".

Reducción de la burocracia

Otra de sus reivindicaciones es la mejora y la actualización de los permisos y licencias, donde demandan una reducción de la jornada para la reincorporación de los docentes tras una enfermedad grave o la reducción para los mayores de 55 años.

Aunque uno de los puntos que más hastío les provoca a los trabajadores de la enseñanza es la pesadez de la burocracia. "Se pierde mucho tiempo en preparar las clases con la implantación de la nueva Ley y la vorágine de burocracia que conlleva", apuntan. Algo que repercute según ellos en la calidad de las clases, por lo que piden que se reduzca el horario lectivo, puesto que "no hay cupo suficiente para los desdobles y apoyos", y la formación del profesorado se realice "dentro del horario laboral".

En cuanto a las oposiciones de este año, con los datos provisionales que tienen sobre la mesa, apuntan que hay plazas donde ya se sabe que no se cubrirán todas, como por ejemplo en Matemáticas o Tecnología, y que de los 11549 candidatos que se han presentado "creemos que habrá un abandono en el proceso provocando una carencia en algunas materias", opinan.

Con respecto a la nueva financiación de los centros educativos, creen que ha habido una "mala planificación", por lo que demandan que el presupuesto sea "transparente y se conozca en enero el real, ya que después te encuentras a mitad de curso que no está el dinero prometido". Algo a lo que se suma una petición en lo referente a la inclusión educativa, donde opinan que, en algunos casos, debería haber dos profesores por aula para atender todas las necesidades de forma correcta.