La tremenda felicidad de recuperar un escudo único tatuado en su piel: “Se ha hecho justicia”

El Real Valladolid perdía ayer 1-0 en La Cerámica ante el Villarreal B en un pobre partido que vuelve a levantar las dudas sobre el conjunto de Pezzolano. Sin embargo, los aficionados ganaban ayer y, tras una gran lucha, recuperan el escudo que Ronaldo les arrebató hace unos meses.

A eso de las 14.30 horas, EL ESPAÑOL de Castilla y León les informaba de que los abonados del conjunto blanquivioleta decidían que volviera el escudo inmediatamente anterior al actual tras una consulta que finalizaba a las 14.00 horas de este lunes, 18 de diciembre.

El club anunciaba que recuperaría el blasón que utilizó entre los años 1998 y 2022, a partir del próximo 1 de julio del año 2024, como se comprometía a hacer siempre que, en la votación, la participación alcanzara el 50% del censo con una mayoría simple de los votos, como así ocurrió.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha charlado, tras recuperar el escudo, como quería una gran parte de la afición blanquivioleta, con Mario Puertas Fernández, el presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid desde hace año y medio. A sus 42 años, suma 30 como socio del Pucela y se felicita por la recuperación del escudo de toda la vida del Pucela.

El primer amago

“El primer amago de votación lo viví muy mal, evidentemente. Fue uno de los grandes varapalos que nos llevamos. Veíamos cerca el referéndum, que se podía conseguir, y fue como una bofetada. La sensación de que subías 10 peldaños de una escalera y, de golpe, bajabas 20. Creíamos que estábamos cerca de conseguirlo, pero al final se vio lejos”, asegura Mario.

Todo hablando del primer amago de votación que el club planteó para el cambio de escudo y que generó una enorme controversia entre el aficionado y el abonado del Real Valladolid que acabó obligando al club a tener que rectificar.

“Nos sentimos engañados pero el club actuó bien reculando. Hubiera sido un error haberlo hecho así, pero creo que lo hubiéramos sacado adelante seguro. Sin embargo, habría generado una mala imagen que no habría servido para fomentar la paz social entre el club y la afición.

El presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid apunta que la relación entre la institución que preside y el club “es buena”, aunque añade también que “nunca se han reunido con Ronaldo.

Mucho trabajo detrás

“Hemos vivido la votación con mucha incertidumbre. Hemos hecho un gran trabajo lanzando muchas iniciativas, banners en webs, cuñas publicitarias y en la Pucela Run estuvimos desde primera hora animando para recuperar nuestra seña de identidad, nuestro escudo”, asegura Mario.

Tras el trabajo bien hecho ha llegado la victoria. El aficionado del Real Valladolid ha recuperado su emblema y, como afirma el presidente de la Federación de Peñas del Pucela “se ha hecho justicia” porque “fue un error el nuevo escudo y la gente defiende el de toda la vida”.

“Ha costado muchísimo y ha sido muy duro para mí. En lo personal me ha tocado muy de cerca porque me encontré el conflicto al mes y medio de aterrizar como presidente. Me sentía responsable y tenía que recuperar el escudo. Era una espina clavada y una mochila que he llevado a hombros durante todo este tiempo. Solo mi familia lo sabe”, asegura nuestro entrevistado.

Un escudo tatuado en la piel

Mario Puertas explica que “mi sentimiento por el escudo es tremendo” y apunta que “lo lleva tatuado en la piel”. Ahora está tranquilo tras conseguir su objetivo y lo que busca, como confiesa, es “descansar”.

“En el momento en el que se deja hablar a la afición creo que es positivo. La Federación de Peñas del Real Valladolid ha quedado muy bien. Hemos sacado músculo y creo que nos hemos hecho respetar como afición”, finaliza.

El Real Valladolid recuperará su escudo desde el próximo 1 de julio de 2024, como la mayor parte de la afición blanquivioleta quería.

