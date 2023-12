Vino y café a un euro en un bar de Valladolid: Daniela, la hermana gemela que se lanza a la aventura

Noticias relacionadas Abre un nuevo bar con cerveza y café a un euro en Valladolid

El pasado mes de septiembre, EL ESPAÑOL de Castilla y León les contaba la historia de Antoaneta Lazarova Vasileva y de su hermana gemela, Daniela, que comenzaban una aventura en el barrio de Delicias de Valladolid, con la apertura del Bar Leonés que abría sus puertas el 1 de septiembre en la calle Transición Número 9 de la ciudad del Pisuerga.

Ambas se ponían el mono de trabajo después de cerrar las puertas del Café de Mucientes, que iba de maravilla hasta que por la crisis del coronavirus que tan fuerte azotó a tantos y tantos establecimientos hosteleros, tuvieron que cerrar.

Ahora, Daniela ha decidido emprender una nueva aventura en solitario cogiendo las riendas del Bar Jessi que se ubica en el barrio de Pajarillos, concretamente en la calle Pavo Real número 3. Abrió sus puertas el martes, 27 de noviembre. Y asegura que “los mercadillos de los martes en el barrio le genera mucha clientela”.

“La idea es devolver al bar su nombre. Antes se llamaba Peñafiel. Es el típico bar de barrio con tapas asequibles y trato cercano donde puedes tomar el vermut y también jugar la partida o cenar”, asegura nuestra entrevistada.

El bar Jessi en Pajarillos

Una persona humilde

Daniela nació en Bulgaria hace 41 años y suma 20 en el mundo hostelero. Es una persona a la que le gusta vivir el día a día. No mira al futuro. Apuesta por el pico y pala, como ella misma dice y por trabajar cada día porque con esfuerzo “se pueden cumplir todos los sueños”.

“Soy una persona humilde que lucha cada día por mantener el negocio en un mundo como el de la hostelería que se está perdiendo. Los clientes se han vuelto más exigentes y los camareros más rancios, pero yo creo que, si te gusta estar cara al público, es un mundo que engancha y que tiene, cada día, diferentes colores”, apunta Daniela.

Explica que la idea de abrir un nuevo local, independiente del de su hermana cuando comenzaron en el Bar Leonés juntas hace apenas meses, se debe a que quieren “explotar por partida doble el hecho de trabajar por las mañanas” ya que “las tardes están medio muertas”.

Imagen del Bar Jessi en Pajarillos

Café y vino de la casa a un euro

El martes, 27 de noviembre abrió Daniela el Bar Jessi. Un espacio con 75 metros cuadrados, cinco mesas y barra amplia. De hecho, han reforzado y puesto bonita una barra única. Se trata de un establecimiento hostelero muy luminoso y que cuenta, hasta el momento, con un trabajador más a media jornada. Aunque, si todo va bien, la idea de la dueña pasa por contar con un total de tres empleados.

“Contamos con tapas variadas. Damos un buen queso de Mucientes y un trato especial y atento. El vino también es de Mucientes. Creo que lo que hace de un bar especial es el trato personal. Las personas somos todo en la vida. Da igual lo que ofrezcas, siempre tiene que haber un vínculo, en cualquier bar, entre cliente y camarero”, añade nuestra entrevistada.

En el Bar Jessi se puede tomar café o vino de la casa a un euro. Y, encima, disfrutar de una buena tapa. El objetivo de poner estos precios tan reducidos es el de “hacer que la gente salga de casa y disfrute”, más ahora que llega la Navidad.

Pico y pala sin mirar al futuro

La inversión en el nuevo bar, como explica Daniela, no ha sido grande. Simplemente han devuelto el encanto a la barra, del que hablábamos con un desembolso económico que no ha sido especialmente elevado.

“No me da miedo la aventura. Esperamos que la gente responda. Siempre digo que no me gusta soñar con el éxito. Prefiero trabajar para que el futuro sea exitoso. Apuesto por el pico y pala para que el negocio sea rentable”, añade Daniela.

Hablando de futuro y de Reyes Magos, nuestra entrevistada pide que el 2024 traiga aumentos salariales para todos con el fin de que “haya más dinero para gastar y que la gente vuelva a salir a los bares”.

Sigue los temas que te interesan