Caso Esther López: una declaración, un minucioso informe y Óscar acorralado

El círculo se cierra. Parece que la resolución del caso más mediático de los últimos años en la provincia de Valladolid está cerca. Han pasado casi dos años de aquel fatídico 13 de enero del 2022. Tiempo en el que la familia de Esther López ha pedido, mes a mes en Traspinedo, justicia y el cerco parece que se estrecha. Que el principal sospechoso está ya acorralado.

Todo se ha precipitado desde que el pasado miércoles, 15 de noviembre, Soledad Ortega, la jueza que lleva el caso por la desaparición ese 13 de enero, y la posterior muerte de Esther López, hallada el 5 de febrero en una cuneta de la N-122 sin vida, recibiera el informe final tan esperado de manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

De hecho, la magistrada tomó la decisión de volver a llamar a declarar a Óscar S., el principal sospechoso del caso, un día más tarde, para el 15 de diciembre, sin que las partes hubieran recibido aún ese último informe. Lo tenía claro. Tan claro que el viernes, 17 de noviembre, la magistrada decidió archivar la causa contra los otros dos aún investigados, Ramón y Carolo.

El tiempo ha pasado, con dos prórrogas solicitadas por la jueza incluidas. Sin embargo, ahora está en sus manos lo que pueda ocurrir a partir de ahora. En las de ella y también en las del Ministerio Fiscal. Un inciso, el fiscal que llevaba el caso ha pedido el traslado, como ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León y se busca alguien que le sustituya.

Llegada a los juzgados de Óscar en la primera declaración ICAL

De hecho, la familia de Esther López ha vuelto a meter presión para la apertura de un juicio por asesinato contra Óscar. Todo se podría precipitar antes de que llegue incluso la declaración del principal sospechoso.

Será la segunda declaración de Óscar en sede judicial, la que se produzca el próximo 15 de diciembre, tras la del 25 de abril de 2022. Una declaración, la primera, desmontada totalmente por la Guardia Civil en sus conclusiones dentro del informe final.

La clave y una narración final de los hechos

En el informe final presentado por la Guardia Civil a la jueza el pasado 15 de noviembre, aparece la declaración íntegra que Óscar S. prestó ante la magistrada, el fiscal y el resto de las partes, que ha desmontado totalmente la Benemérita en sus conclusiones finales. Una transcripción íntegra de los 59.05 minutos de declaración.

Tras la lectura de los derechos, la magistrada pregunta a Óscar si quiere ratificar íntegramente el contenido de la declaración que prestó, en sede policial y como investigado el 6 de abril de 2022, ante lo que el principal sospechoso indica que “sí”.

Sin embargo, la jueza vuelve a preguntarle por “la hora a la que cree que llegó a su domicilio la noche en cuestión, después de que Esther se bajara”. Óscar asegura que “calcula que llegaría sobre las 2.45 aproximadamente” y ante la geolocalización próxima de los móviles de Esther y el suyo entre las 3.33 horas y las 6.34 afirma que “no tiene explicación”, añadiendo que “en el mismo sitio no podían estar” ya que “si hubiera estado conmigo lo sabría”. De hecho, recalca que dejó a Esther en “la entrada de la Urbanización El Romeral”. La Guardia Civil desmonta esto en sus conclusiones haciendo una narración al minuto de lo ocurrido en la madrugada del 13 de enero.

A juicio de los investigadores y como recoge el informe, Óscar, tras dejar a Carolo a las 3.19 cerca de su domicilio, condujo su vehículo en compañía de Esther, que ocupaba el asiento de copiloto, hasta su residencia familiar de la Calle Uno, en la Parcela Cuatro de la Urbanización Romeral de Traspinedo deteniéndose a las 3.22 horas en la puerta de acceso a la vivienda.

La UCO apunta que “las circunstancias que desencadenaron la muerte violenta de Esther, presumiblemente se iniciarían en el interior o las inmediaciones de la residencia familiar de Óscar” después de las 3.23 horas “sin poder falsarse que fuera resultado de haberse producido un conflicto interpersonal entre ambos”. Lo que habría precipitado que la mujer abandonara el lugar en dirección a la calle Dos, donde su móvil se posicionó a las 3.26 horas.

La Guardia Civil apunta que Óscar se desplazó hasta el lugar donde estaba Esther, andando, y que en ese momento se “presupone una supuesta agresión física de Óscar a la víctima”. Y que después, el presunto agresor habría regresado a su domicilio.

Imagen del lugar en el que pudo producirse el atropello

La Unidad Central Operativa añade que fue a las 3.29 horas cuando Óscar cogió el coche para dirigirse hasta el lugar en el que estaba Esther “embistiendo a la víctima con la parte delantera del automóvil a unos 45 kilómetros por hora”.

Después, según recoge el informe, “el investigado tras cargar y ocultar el cuerpo con vida de Esther en el interior del maletero del automóvil” se trasladó hasta su domicilio. Informan además que la mujer de Traspinedo “no murió de inmediato” y que el principal sospechoso “negó su asistencia a Esther”.

“Óscar, plenamente consciente de que acababa de atropellar a Esther, la trasladó en su vehículo, todavía con signos vitales, en su residencia familiar evitando que pudiera recibir asistencia sanitaria y dejándola morir. Finalmente, el investigado abandonó el cuerpo sin vida de Esther hasta su fortuito descubrimiento a los 23 días”, apunta la Guardia Civil.

Por todo ello, la UCO afirma que, a juicio de los investigadores, se considera “acreditado” que “se desprende la participación de Óscar como presunto autor material de un supuesto delito de homicidio contra Esther”. Lo que desmontaría su declaración del 25 de abril.

El lavado del vehículo

La jueza, el pasado 25 de abril y en la primera declaración judicial de Óscar, le preguntó también sobre si había ido a lavar ese mismo día 13 el coche a la estación de servicio Gasexpress ubicada en la Avenida de Zamora 51 de la ciudad del Pisuerga. “Yo lavar el coche, no le he lavado”, contestaba el principal sospechoso del caso.

“Lo he lavado anteriormente, pero no días cercanos al 13 de enero, ni a partir del 13”, añadió en dicha declaración ante Soledad Ortega, Óscar, que sí que indicó que “fue a lavarlo cuando se lo devolvió la Guardia Civil, pero no lo ha vuelto a lavar”, añadía ese mes de abril del año pasado en sede judicial.

La jueza del caso solicitaba, el pasado 7 de octubre del año 2022, a la empresa ISV-Ingeniería y Seguridad Vial, un informe que determinara “el nivel de correspondencia entre el vehículo indubitado Volkswagen T-ROC” de Óscar y “el que se observaba entre las 15.18 y las 15.35 horas accediendo al lavadero de la estación de servicio Gassexpres en las imágenes registradas el 13 de enero de 2022” por las cámaras de seguridad del edificio de la empresa Iberdrola en Vázquez de Menchaca 10, en la esquina con la Avenida de Zamora y el supermercado Gadis ubicado en Vázquez de Menchaca 138.

Una de las imágenes del informe de la UCO y el presunto coche de Óscar en el autolavado

La empresa ISV-Ingeniería y Seguridad Vial remitía dos conclusiones. En la primera afirmaban que el vehículo dubitado, que se observa entre las 15.18 y las 15.35 horas acceder al lavadero de la estación Gassexpress, en las imágenes registradas el 13 de enero de 2022 por las cámaras del edificio de la empresa Iberdrola, situada en la calle Vázquez de Menchaca número 10, en la esquina de la Avenida de Zamora, “se corresponde completamente con un vehículo marca Volkswagen, modelo T-ROC". El modelo concreto es el MY2021.

En la segunda conclusión, la más importante, añadían que “en las imágenes pueden apreciarse también grupos de píxeles diferenciados en formas que coinciden en ubicación, dimensiones y morfología con elementos propios del Volkswagen T-ROC indubitado, no incluidos en el modelo por el fabricante y dependientes totalmente del propietario” y añaden la matrícula del vehículo de Óscar, el principal sospechoso en el caso de la desaparición y muerte de Esther López.

“Muy especialmente, los objetos que configuran un colgante distintivo del retrovisor interior, y que, ante una correlación tan elevada, difícilmente podría considerarse otro vehículo”, finalizaban. Un llavero en ese retrovisor interior que delataba a Óscar tras un informe y detallado que constataba que el vehículo era el del principal sospechoso. Por tanto, un coche que fue lavado escasas horas después de la noche de autos y que desmontaba, de nuevo, la versión de Óscar en sede judicial.

Imagen del informe de ISV con el coche del principal sospechoso

La importancia de la tarjeta IMSI del coche para la investigación

En su declaración ante la jueza del pasado 25 de abril de 2022, tras ser preguntado por la explicación a que su vehículo, que funciona como teléfono debido a la tarjeta IMSI entre las 21.01 horas del 13 de enero se ubicara en Traspinedo, en una zona muy cercana al lugar en el que apareció el cadáver de Esther López, Óscar respondió que el vehículo “estaba en casa conmigo. Vamos, aparcado en La Rondilla”.

Sin embargo, el informe final delata a Óscar. Apunta que el principal sospechoso “realizó un desplazamiento desde su domicilio en Valladolid circulando con su T-ROC, entre las 20.39 y las 21.01 horas”. Un itinerario de 20 minutos circulando por la VA-20 e incorporándose a la A-11 en dirección a Tudela de Duero, hasta la zona de las urbanizaciones de Traspinedo.

Los investigadores apuntan que, durante el trayecto, el investigado “habría recogido el móvil de Esther que se encontraría oculto en una zona comprendida a ambos lados de la A-11, hacia el oeste en dirección Tudela de Duero, cerca del Restaurante La Maña”.

Además, apuntan que entre las 21.01 y las 21.16, Óscar “habría cargado el cuerpo sin vida de Esther, que habría mantenido oculto en una zona compatible con su vivienda familiar en la calle Uno, en la Urbanización El Romeral” para “desplazarse en su vehículo hasta una zona compatible con el Camino del Apeadero”.

Imagen del itinerario que Óscar podría haber seguido en la tarde del 13 de enero

El informe continúa asegurando que después “habría circulado con su vehículo por una vía compatible con el Camino del Apeadero” siguiéndose “un itinerario planificado en dirección a la vía VP-2303” para “desplazarse hasta una zona concordante con el escenario donde el 5 de febrero de 2022 se halló el cadáver de Esther”. Allí, como apunta el escrito, “se ubicó desde las 21.21 hasta las 21.59 horas, durante 38 minutos, aproximadamente”.

“Tras depositar el cuerpo de la víctima y sus efectos personales en el punto kilométrico 0.800 de la carretera VP 2303, habría regresado en su vehículo a su domicilio de Valladolid ubicándose siendo las 22.58, momento en el que volvió a interactuar con su terminal telefónico que había dejado en la vivienda, presumiblemente al objeto de evitar que durante este trayecto a Traspinedo su dispositivo telefónico registrase geoposicionamientos”, apuntan los investigadores.

Cuneta en la que se encontró el cadáver de Esther López

Estos apuntan que Óscar no llevó consigo dicho dispositivo móvil pero la tarjeta IMSI del vehículo lo acabó delatando. También las 13 búsquedas que, entre las 18.16 y las 19.22 realizó esa tarde del 13 de enero que “son compatibles con la selección del escenario donde fue hallado el cuerpo sin vida de Esther y las rutas de acceso” y apuntan los investigadores que “esto es pausible para inferir que Óscar durante esa tarde planificó el lugar de depósito del cadáver y su desplazamiento y acceso al mismo”, una contradicción más de Óscar.

Ahora habrá que esperar, ante estas contradicciones del principal sospechoso, para saber lo que declara el próximo 15 de diciembre, si no se toman medidas antes de ese día.

