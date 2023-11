El PP llama a concentrarse "de forma pacífica" contra la amnistía este domingo en Valladolid: "Está en juego el futuro de España"

El PP ha llamado a la ciudadanía este jueves a concentrarse de forma pacífica contra la amnistía este domingo a las 12:00 horas del mediodía en Valladolid. "Está en juego el futuro de España", ha asegurado el presidente del PP vallisoletano, Conrado Íscar, que ha presentado una concentración que tendrá lugar en la esquina entre la calle Santiago y la Plaza Mayor. Íscar ha mostrado su rechazo a "cualquier altercado violento" y ha asegurado que la convocatoria está abierta "a toda la sociedad que no esté conforme con la situación".

"Parece que todo está decidido y los independentistas presumen de que van a mandar en el Estado de Derecho pero los españoles no podemos ceder al chantaje de quien ha demostrado que la mentira es su forma de actuar", ha afirmado el dirigente popular, también presidente de la Diputación. Íscar ha defendido que la impunidad en "delitos tan graves" no puede ser "la condición para seguir en La Moncloa" y también ha alertado de que "eliminar la seguridad jurídica" pone en riesgo la inversión extranjera y puede provocar que haya empresas que abandonen España.

El presidente del PP de Valladolid ha insistido en que se concentrarán de manera "pacífica, ejemplar y rechazando cualquier altercado violento". "Nosotros somos distintos, no queremos ese jarabe democrático ni asaltar el parlamento. Queremos que se cumpla la ley porque nuestra calidad democrática es lo más importante", ha insistido Íscar, que ha hecho hincapié en que la convocatoria va dirigida a "todos los vecinos de la capital y la provincia" para que el próximo domingo "digan no a Pedro Sánchez y no a la amnistía".

Carnero: "Queremos seguir todos juntos en la concordia"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha llamado a la ciudadanía a participar en la concentración del domingo y ha insistido en que se celebrará "de manera pacífica". "Queremos seguir transitando en la senda de progreso social y económico por la que transita España", ha afirmado.

Carnero ha recordado que está puesto sobre la mesa un proceso de amnistía, "al cual el PP se tiene que oponer". "Puigdemont sigue siendo un delincuente, un prófugo y un forajido de la ley y lo más importante que tiene una sociedad en democracia es defender el principio de legalidad y el Estado de Derecho. Ese es el primer motivo para concentrarnos", ha afirmado.

También ha asegurado que el PP ha convocado esta manifestación porque quiere "la igualdad entre todos los españoles". "Se quiere condonar la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña y eso es quitárnoslo del bolsillo al resto de españoles. Son 15.000 millones de euros que tiene España de menos y que tienen los vallisoletanos de menos", ha insistido.

El alcalde ha alertado sobre la "cantidad de actuaciones" que el Ayuntamiento y la Diputación quieren llevar a cabo y que "se van a ver mermadas por regalarle la friolera de 15.000 millones de euros a Cataluña". Entre ellas ha mencionado la Autovía del Duero, el soterramiento o el tercer carril de la A-62. "Es una deuda que tienen la obligación de pagar los catalanes y la Generalitat. Se le está condonando 2.000 euros a cada catalán", ha señalado.

Carnero ha destacado que el Estado de Derecho se conformó gracias a que los españoles decidieron "tener un punto de encuentro, que es el del consenso, y que dio lugar a ese marco de convivencia". "Me resulta curioso que en el Senado he oído a senadores socialistas hablar de concordia porque la concordia solo tiene un camino, seguir todos juntos en la senda del consenso y querer construir todos juntos algo que beneficie a todos de manera colectiva e individual", ha apuntado.

El regidor vallisoletano ha insistido en que la senda que quiere el PP es la de "seguir todos juntos en la concordia". "Por estos tres motivos es por los que nos vamos a concentrar el día 12, para decir no a la amnistía, no a la condonación de la deuda y sí a la concordia para que podamos seguir conviviendo todos de manera tranquila y próspera", ha afirmado.

Cantalapiedra: "Solo convocamos a los que están en el marco de la democracia"

La diputada del PP por Valladolid, Mercedes Cantalapiedra, ha destacado, además, que el PP acudirá a todas aquellas convocatorias "que tengan un espíritu de concordia y siempre de manera positiva y de manera pacífica". "El PP no entra en otro tipo de concentración o manifestación, ha señalado.

Cantalapiedra ha asegurado que van a convocar "a la sociedad en general" y que la concentración del domingo "está abierta a toda la sociedad que no esté conforme con la situación". "También a todos los socialistas que se han dado de baja del PSOE", ha detallado. Y ha especificado que la convocatoria del PP va dirigida solo a aquellos "que están dentro del marco de la democracia", rechazando la presencia de símbolos franquistas o preconstitucionales.

Jesús Julio Carnero ha recordado que ayer se tomó en consideración la modificación del reglamento del Senado con una idea muy clara: "que cualquier proposición de ley tenga la capacidad la Mesa del Senado el carácter turgente de dicho proyecto o proposición". "Está convocado un pleno para la semana que viene en el que se va a aprobar previsiblemente este proyecto de modificación que va a permitir que cualquier proyecto o proposición se analice debidamente", ha señalado.

Conrado Íscar, por su parte, ha asegurado que Pedro Sánchez, si fuera valiente, lo que tendría que hacer es "asumir que perdió las elecciones y si quisiera este país tendría que convocar elecciones".

Carnero pide "unidad de acción" con Palencia sobre el soterramiento

El alcalde de Valladolid ha hecho referencia también a la reunión solicitada por la alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, después de su disgusto por la coincidencia entre las fechas de las fiestas de ambas ciudades, aunque ha restado importancia a esta cuestión.

"Me ha pedido por escrito que mantengamos una reunión para tratar diversos asuntos comunes para los dos y ver los temas que nos preocupan y nos incumben. El que más nos preocupa es el soterramiento y es importante que tengamos en este tema una unidad de acción porque eso va a beneficiar a los palentinos, a los vallisoletanos y a Castilla y León", ha zanjado.

