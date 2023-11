Vuelve la bronca a las Cortes: el PP usa la amnistía para cargar contra un PSOE que le acusa de tolerar el acoso a sus sedes

La bronca ha regresado este martes a las Cortes de Castilla y León, que han vivido un pleno de alta tensión provocado por las fricciones entre las formaciones de la derecha, PP y Vox, y el PSOE a cuenta de la amnistía a los independentistas catalanes y la condonación de 15.000 millones de euros de deuda de Cataluña acordada a cambio de su apoyo en la investidur de Pedro Sánchez. Unas cesiones que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y varios consejeros de la Junta han echado en con dureza cara a los procuradores socialistas durante los envites parlamentarios de la sesión de este martes.

El PSOE, por su parte, ha acusado a Mañueco y al PP de tolerar el acoso a sus sedes tras las concentraciones de los últimos días frente a las Casas del Pueblo de varias ciudades de Castilla y León. El dirigente socialista, Luis Tudanca, ha exigido al presidente de la Junta que "condene" los "atauqes" a las sedes del PSOE y el "acoso" a hijos e hijas de cargos socialistas, ante lo que Mañueco ha asegurado rechazar "cualquier tipo de hostigamiento". Y ha aprovechado para lanzar un dardo a la izquierda. "Sé de lo que hablo porque yo lo he sufrido", ha afirmado.

La otra gran cuestión de disputa en el pleno entre el Gobierno y la oposición ha sido la problemática de la inmigración, después de la polémica de las últimas semanas ante la llegada de 395 inmigrantes irregulares a Castilla y León en lo que el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, calificó como "invasión migratoria". Los socialistas, Francisco Igea y Unidas Podemos han acusado de "racista" al Gobierno autonómico por no censurar las palabras de Gallardo sobre los inmigrantes y Mañueco ha arremetido contra el Gobierno de España por "actuar con deslealtad" y por "no colaborar" con las instituciones de Castilla y León.

Tudanca: "Ni siquiera Trump se atrevió a liderar los asaltos a la democracia"

El portavoz socialista, Luis Tudanca, ha recriminado a Mañueco "no haber condenado" los ataques a las sedes del PSOE, "los insultos y las amenazas de muerte". "Ni siquiera Trump se atrevió a liderar los asaltos a la democracia como hemos visto hacer a Esperanza Aguirre, Abascal o Gallardo. Hoy estamos viendo como incluso se acosa a los hijos e hijas de los cargos socialistas", ha lamentado, pidiendo a Mañueco que "vuelva a la cordura democrática"

Además, ha asegurado que el problema del PP "no es la amnistía" sino "que no gobiernan y no gobernarán nunca porque así lo han querido los españoles". Mañueco, por su parte, ha afirmado que "entiende la indignación de la gente" pero ha rechazado cualquier tipo de hostigamiento al adversario político. "Sé de lo que hablo porque yo lo he sufrido", ha afirmado, lanzando un dardo a la izquierda.

Tudanca ha recriminado también al presidente que no haya "desautorizado" al vicepresidente por hablar de "invasión migratoria" ante la llegada de inmigrantes y el presidente de la Junta ha defendido que Castilla y León es "una tierra de acogida y una tierra solidaria" y ha cargado contra la gestión del Gobierno del reparto de los inmigrantes. "Nuestra prioridad es atender a los migrantes y quien pone en riesgo a los migrantes es el Gobierno de España por su incompetencia e ineficacia", ha afirmado Mañueco.

El presidente de la Junta ha asegurado que mientras la dirección política del Gobierno de Castilla y León la llevo él como presidente, la dirección política del PSOE "la lleva Puigdemont". "Ustedes están ocupados con acuerdos infames para atornillar a Sánchez en el Gobierno de España y han actuado con grave deslealtad frente a las comunidades y los ayuntamientos", ha afirmado.

Además, ha cargado contra los socialistas por ser "cómplices de una estafa a España". "Esto está en la orilla de la indignidad, está en riesgo la libertad, la igualdad y la unidad de España, y desde Castilla y León vamos a defender eso con firmeza y determinación", ha zanjado Mañueco.

Mañueco: "La amnistía preocupa muchísimo a los sorianos"

Mañueco se ha enzarzado también a cuenta de la amnistía con el procurador de Soria Ya Ángel Ceña, que le ha recriminado que se traten temas nacionales en las Cortes autonómicas y le ha preguntado por el hecho de que Navaleno y Duruelo de la Sierra, en Soria, no sean considerados de atención prioritaria en la actualización de Infocal. "La amnistía y el perdón de 15.000 millones de euros a los socios separatistas es un tema que preocupa y muchísimo a los sorianos. Viene aquí y nos pregunta por un tema menor, puramente técnico y desde el punto de vista político aporta muy poco", ha afirmado.

Ceña le ha respondido con ironía. "Perdóneme por venir a plantear un tema que le preocupa a los sorianos en vez de plantear un tema que le preocupa a usted", le ha dicho, mientras el presidente de la Junta le ha recordado que la actualización del Infocal "viene de un acuerdo del Diálogo Social" y que hay un operativo "mejor que antes" tanto en Castilla y León como en Soria.

Fernández a Mañueco: "Es un miserable, fascista y xenófobo"

El procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, y el presidente de la Junta han mantenido un tenso envite parlamentario en el que Fernández ha llamado "miserable" a Mañueco mientras el presidente le recordaba los tiempos en los que Podemos justificaba los escraches. "¿Ya no se acuerda de lo que era jarabe democrático para usted?", ha afirmado.

El representante izquierdista ha recriminado a Mañueco no haber censurado las palabras de Gallardo sobre los inmigrantes. "Esto es racismo, xenofobia y violencia institucional, esto es inaceptable y no le ha reprobado por estas declaraciones porque usted es igual de fascista, de xenófobo y de racista que él", le ha dicho.

Fernández ha considerado "indecente" que la Junta "criminalice a migrantes que llegan a Castilla y León huyendo de la miseria, de la guerra y del hambre". "Luego ustedes callan cuando se descubre que en el seno de la Iglesia Católica se han producido abusos y agresiones sexuales a más de 400.000 personas, o mientras jalean al Estado asesino de Israel que ha asesinado a más de 10.000 palestinos", ha añadido.

Además, le ha acusado de "criminalizar" a los inmigrantes mientras destinan 1,2 millones de dinero público a una vicepresidencia "que no tiene más oficio que esparcir odio entre la ciudadanía". "Y mientras usted, señor Mañueco, encantado de tener a un tonto útil que le mantiene en la poltrona y que dice lo que usted piensa pero no se atreve. Su Gobierno pasará a la historia por ser el más miserable moralmente y dentro de décadas se acordarán de ustedes y les mandarán al basurero de la historia que es donde deberían estar", ha afirmado.

Mañueco ha acusado a Fernández de haber dado "una lección magistral de intolerancia, intransigencia y capacidad de insultar". "Lo único que quieren es desviar la atención de sus propias vergüenzas. Han actuado sin criterio, sin previsión, sin coordinación, sin colaborar con las instituciones del territorio", ha afirmado.

Además, ha acusado al representante de Unidas Podemos de ser "cómplice de los pactos que atacan a España, de la amnistía y de perdonar 15.000 millones de euros a los socios separatistas". "Es el presupuesto de la Junta y 1.200 millones de euros más. Usted es cómplice y está a ver si le toca algo en el reparto del pastel. Los ministerios con Sánchez están de saldo, lo mismo si le tira bien de la levita a Sánchez le toca a uno", le ha espetado.

El PSOE acusa al Gobierno autonómico de vivir "en una burbuja facha"

Los duros intercambios dialécticos a cuenta de la amnistía y las cesiones a los independentistas no se han quedado ahí y la procuradora socialista, Patricia Gómez Urbán, ha recordado al PP los 40.000 millones de la amnistía fiscal de Mariano Rajoy. Además, ha asegurado que la sociedad de Valladolid y de Castilla y León "están muy por encima de sus pensamientos racistas y xenófobos".

Por su parte, Ana Sánchez, ha asegurado que el Gobierno autonómico vive "en una burbuja facha". "Solo hacía falta ver a su vicepresidente ayer dando botes junto al Capitán América", ha afirmado con sorna, asegurando que "fuera de la burbuja facha hay personas vulnerables que cada día sacan adelante a esta tierra y que no pueden esperar nada de esta Junta de Castilla y León echada al monte de la radicalidad".

Los consejeros populares han respondido a los socialistas y les han echado en cara sus cesiones para lograr la investidura de Pedro Sánchez. "Ustedes el Estado de Derecho se lo pasan por el arco del triunfo y además mercadean con los recursos públicos", le ha espetado el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez Quiñones, al socialista José Luis Vázquez, que ha acusado al Gobierno de la Junta "de sembrar el odio y de ser un Gobierno fascista".

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, por su parte, ha recriminado al PSOE que "pague la deuda de sus socios separatistas". "El señor Sánchez en vez de gestionar los recursos que tiene se dedica a perdonarle 15.000 millones de euros a sus socios separatistas", ha afirmado. La procuradora del PSOE Nuria Rubio, por su parte, ha acusado al PP de alentar el "acoso" a sus sedes y militantes. "No somos lo mismo, no somos ni siquiera parecidos", ha señalado.

Gallardo a Igea: "No le acepto ninguna acusación de xenofobia"

También han mantenido un tenso intercambio dialéctico dos viejos enemigos: el procurador Francisco Igea y el vicepresidente, Juan García-Gallardo. Igea le ha preguntado si se reafirmaba en sus palabras sobre una "invasión migratoria" y le ha recordado su participación en la manifestación de este lunes en la calle Ferraz. "Espero que los gases no le hayan afectado al raciocinio aún más", le ha dicho con sorna.

Gallardo ha preferido no entrar en polémicas y se ha limitado a citar la Ley de Extranjería, citando el artículo en el que se afirma que "hay que luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de personas". Igea ha comparado las declaraciones de Gallardo con las de los nacionalistas catalanes y vascos y ha asegurado que "no va a luchar contra el supremacismo catalán y vasco" acompañado de "un xenófobo" como el vicepresidente. "A usted no le acepto ninguna acusación de xenofobia", ha concluido Gallardo. Un tenso pleno de las Cortes con la política nacional cada vez más presente.

Sigue los temas que te interesan