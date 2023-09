La dulce y joven voz que emprendió un precioso sueño yéndose de verbenas: “Disfruto como una enana”

Paula Centeno Sotillo (25 años, Cigales/Valladolid) es una joven que desprende ilusión. Hablar con ella es sumirse en un mundo de actitud positiva y optimismo. Quizás sean estas dos palabras las claves de su éxito después de que hace no mucho tiempo la cigaleña se graduara en Trabajo Social y completara el Doble Máster en Drogodependencias y Salud Mental.

Sin embargo, el camino de la joven es otro y está ligado al mundo de la música, desde hace unos cinco años, con una voz angelical que cautiva a todo aquel que la escucha. Hace un lustro formó, con su primo Pablo, el grupo ‘Rumbo al Ritmo’. Hace uno, decidió dar el salto a la Orquesta Grupo Versus y adentrarse, de lleno en el mundo de las verbenas, fundamentalmente durante las fiestas de los pueblos.

Orgullosa y con mucha ilusión quiere dar pasos para hacer camino y hacer camino, en este caso más que al andar, al cantar.

Una mujer valiente y con ganas de aprender

“Soy una persona con mis virtudes y mis defectos, como todo el mundo. Si tuviera que destacar algo sobre mí, diría que soy una persona alegre, también valiente, y con ganas de aprender. Cigales es mi pueblo y significa mucho para mí. Es donde he nacido, crecido, y el lugar donde vivo. Aquí tengo la mayor parte de mi familia y amigos”, confiesa, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Paula Centeno Sotillo.

A sus 25 años, esta cigaleña que acumula cinco primaveras en el mundo de la música, es graduada en Trabajo Social y titulada con Doble Máster en Drogodependencias y Salud Mental. Cantar, como no podía ser de otra manera, tocar la guitarra, bailar, leer, viajar, hace deporte o pintar son algunos de sus hobbies.

“Empecé en el mundo de la música con ‘Rumbo al Ritmo’. Mi primo Pablo Centeno fue el que me propuso formar el grupo en el año 2018 y yo acepté encantada. Comenzamos con el grupo y más tarde recibí un par de cursos de iniciación vocal”, nos explica la cigaleña, hablando de sus inicios en el mundo de la música.

Paula ensalza y destaca que los vecinos de Cigales siempre le han apoyado en todos los proyectos musicales, es algo que valora mucho.

Un grato recuerdo de ‘Rumbo al Ritmo’

Nuestra entrevistada decidió estudiar la carrera de Trabajo Social porque quería ejercer de ello. Mientras lo compaginaba con cantar en el grupo. Sin embargo, con el tiempo cambiaron sus prioridades y se planteó lo de cantar en una orquesta para “ver lo que sentía”. Es una decisión, de la que está muy contenta. El tener la carrera en la recámara, también da tranquilidad.

En ‘Rumbo Al Ritmo’, Paula también era feliz. Pablo, su primo, quería formar un grupo siendo percusionista, y contando con Daniel Martín, como guitarrista, y con Paula como vocalista. Más tarde fue el guitarrista Adrián Arribas. Empezaron con los primeros conciertos en abril del año 2018, en las primeras romerías del año. La primera persona que los contrató fue Pety, en Mucientes, y siempre estarán muy agradecidos con él por darles la oportunidad.

“Fue dar un salto en mi vida ya que, anteriormente, apenas había cantado delante de la gente. Esa experiencia me ha ayudado mucho a superar mis miedos y, sobre todo, a querer afrontar nuevos retos”, nos explica nuestra protagonista.

En ‘Rumbo al Ritmo’ cantaban versiones de pop-flamenco, que, a la gente gustaba mucho. “Creo que este estilo de música llama mucho la atención por nuestra provincia. Hay varios grupos de flamenquito que tienen mucho éxito”, nos explica Paula.

Paula Centeno en una actuación ya con la Orquesta Versus Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León. (Fotógrafo: Gaspar Gutiérrez)

Una llamada

“Me puse en contacto, anteriormente, con Chuchi, de Orquestas y Fiestas en Castilla y León. Le comenté que estaba interesada en entrar en el mundo de las orquestas. A partir de aquí fue cuando Grupo Versus se puso en contacto conmigo y acepté la propuesta”, asegura la joven voz de solo 25 primaveras que pone en pie al público allá por donde pasa.

Le dio pena, como no podía ser de otra manera, dejar ‘Rumbo al Ritmo’ por todo lo conseguido, pero su corazón le pidió lanzarse a la piscina en este nuevo reto. Ella defiende, de forma enérgica, que “cuando das el paso de salir de la zona de confort es cuando llegan cosas maravillosas”.

Al ser el primer año en la Orquesta Versus, la cigaleña lo ha cogido con ganas. “Estoy disfrutando como una enana”, apunta, añadiendo que ha conocido a gente admirable y descubriendo que “quiere seguir creciendo como artista” aunque sea un trabajo duro que no da apenas opción a hacer otra cosa. De hecho, este verano, en agosto, tuvieron 20 días seguidos de actuaciones, con lo que ha sido un verano por y para la orquesta.

“Cuesta gestionar que no tienes apenas tiempo para estar con tu familia o con tus amigos, y que vives al revés que ellos. También me siento bien por ser capaz de sacrificar todo eso y trabajar en lo que me hace feliz”, añade nuestra entrevistada.

Bolos, por Castilla y León principalmente, aunque también fuera que se hacen más amenos con los compañeros y viajando en furgoneta con la carretera como compañero principal.

Una actuación en su recuerdo

“La actuación que recuerdo con más cariño, ya dentro de la Orquesta Grupo Versus, fue la de Cigales. Me impactó ver la plaza llena un lunes a las 12 de la noche. Me encantó actuar en mi pueblo, con otro proyecto, y que me transmitieran tanto apoyo. Fue muy emocionante también que mis amigas me hicieran pancartas y carteles y los repartieran entre el público. Fue un día especial que siempre llevaré en mi corazón”, finaliza Paula.

La joven cigaleña seguirá esforzándose para cumplir todos sus sueños como artista. “Lo mejor está por llegar”, asegura ilusionada.

