Tudanca: "No debe haber privilegios para ninguna comunidad, yo no lo defenderé"

Luis Tudanca (Burgos, 1978) cumplirá el próximo año una década al frente del PSOE de Castilla y León, desde que llegó al cargo en el Congreso de octubre de 2014, en un contexto de cambio en España, cuando el bipartidismo daba sus últimos coletazos. 10 años en los que el partido ha vivido momentos amargos, como los 25 escaños de las elecciones autonómicas de mayo de 2015, su peor resultado histórico, y otros más dulces, como la victoria en los comicios de mayo de 2019, siendo la primera vez que los socialistas lograron ser la fuerza más votada en unas autonómicas en la Comunidad desde 1983. Pero el pacto del PP con Ciudadanos impidió al PSCyL retomar el bastón de mando que perdió en 1987.

Las últimas elecciones autonómicas, el 13 de febrero de 2022, y la posibilidad de un acuerdo entre PP y Vox para gobernar la Comunidad, supusieron un momento crítico y Tudanca amagó con dar un paso al lado y dejar el cargo. Pero finalmente, tras un proceso de reflexión, apostó por continuar al frente del PSOE de Castilla y León y se ha convertido durante este año y medio en uno de los principales azotes del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y de sus compañeros de viaje de Vox. Su cara a cara con el presidente se ha convertido en el momento más esperado de los plenos de las Cortes y Tudanca se ha visto obligado también a actuar como defensor en la Cámara del Gobierno de Pedro Sánchez, principal foco de las críticas de los partidos que sustentan al Ejecutivo autonómico.

El político burgalés, licenciado en Derecho y con un posgrado en Derecho del Consumo, se ve "con fuerzas" para encarar el curso político que se inicia este mes de septiembre y que se prevé especialmente intenso, en un contexto de revuelo en una política nacional que influye cada vez más en el día a día de la política de la Comunidad, con la incógnita de la futura investidura de Pedro Sánchez en el horizonte, una vez se ha confirmado el fracaso de la intentona de Alberto Núñez Feijóo.

Pregunta.- ¿Cómo afronta el PSOE de Castilla y León el nuevo curso político que acaba de iniciarse?

Respuesta.- Con mucha fortaleza y con mucha ambición. Estamos en un curso político decisivo y de cambio en la Comunidad y somos conscientes de nuestra responsasibilidad como única alternativa a un Gobierno de derecha y de extrema derecha. Tenemos una responsabilidad, además, defendiendo a los castellanos y leoneses frente al que, sin duda, es el Gobierno más peligroso para esta tierra.

P.- ¿Cuáles son los principales retos que tiene Castilla y León en la actualidad?

R.- Lamentablemente llevan siendo los mismos 40 años y eso ya es un síntoma del fracaso del proyecto político del Partido Popular. Seguimos siendo año tras año la Comunidad que más población pierde, la Comunidad con mayores desequilibrios en renta, infraestructuras e industria entre unas provincias y otras y seguimos viendo la desigualdad en la prestación de servicios públicos.

Despoblación, prestación de los servicios públicos, industrialización y reducción de los desequilibrios territoriales son los cuatro retos más importantes que tiene Castilla y León por delante.

P.- Y ante estos retos, ¿que soluciones ofrecería el PSOE de Castilla y León?

R.- Lo primero, un proyecto de Comunidad, que actualmente no existe. Para eso hay que dar respuesta a todos esos retos, tiene que haber liderazgo y tenemos que ser conscientes de que estamos en un momento absolutamente crítico, en el que la llegada de los fondos europeos y de la mayor cantidad de fondos estatales de nuestra historia nos deberían permitir cambiar nuestro modelo económico y productivo para revertir esa sangría demográfica.

"La llegada de los fondos europeos nos debe permitir cambiar nuestro modelo productivo" Luis Tudanca

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

No puede ser que sigamos sin un ambicioso Plan de Promoción y Desarrollo Industrial que sea capaz de atraer inversiones y de hacer que esas inversiones lleguen a todos los puntos para fijar población. Necesitamos una Ley de Reto Demográfico como la de Castilla-La Mancha, que ha logrado revertir los datos de pérdida de población, que contemple medidas de garantía en la prestación de los servicios públicos, ayudas a la fijación de población y a la atracción de inversiones en el medio rural.

Para eso tenemos que recuperar también herramientas esenciales como el Diálogo Social y el diálogo político y el consenso, que funcionaron hasta que el señor Mañueco llegó al poder.

P.- En el pleno de la próxima semana tendrá lugar finalmente el debate del estado de la Comunidad, ¿cómo tiene previsto plantear el Grupo Socialista ese debate?

R.- El hecho de tenerle en octubre es un síntoma también del deterioro institucional que Mañueco ha traído, porque reglamentariamente tenía que haberse celebrado en el mes de junio. Y es síntoma también del desinterés del Gobierno. Pero es un buen momento para una confrontación entre proyectos políticos diferentes, el que durante 40 años ha fracasado, que es el del Partido Popular, y el que nosotros vamos a llevar.

"El debate será buen momento para confrontar el proyecto fracasado del PP y el nuestro" Luis Tudanca

Ahí es donde vamos a llevar nuestras propuestas en el ámbito sanitario, educativo, para la reindustrialización, el fortalecimiento de los servicios públicos y para la defensa de los derechos y libertades, en especial la igualdad entre mujeres y hombres. Por primera vez, es algo que se ha puesto en cuestión en Castilla y León gracias a que el señor Mañueco ha metido a la extrema derecha, a los negacionistas de la violencia de género, en las instituciones.

P.- El portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, ha pedido un debate "constructivo" a la oposición, ¿confían en que lo sea?

R.- Nosotros no hemos perdido nunca la actitud constructiva, de hecho en el pleno del mes de junio les hicimos 30 propuestas en el ámbito sanitario y fueron votadas en contra por esa pinza PP-Vox, ya indistinguible. Y lo hacen mediante el rodillo parlamentario, como hacen con todas las iniciativas socialistas. Pero es que no solo rechazan el diálogo con el Grupo Socialista, lo hacen con los empleados públicos, con los sindicatos y los empresarios mediante la destrucción del Diálogo Social.

Esto es como cuando el señor Mañueco pedía una desescalada verbal para tranquilizar las cosas. Quien tiene que desescalar es quien ha convertido la política de Castilla y León en discursos del odio y en insulto permanente, con el propio señor Mañueco haciéndonos una peineta en las Cortes. Quien tiene que volver al diálogo que siempre hubo en Castilla y León es el PP, yo ya estaba aquí cuando firmaba acuerdos con Juan Vicente Herrera.

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Cree que PP y Vox lograrán sacar adelante los presupuestos autonómicos antes de finalizar el año?

R.- Creo que no va a haber presupuestos. Durante los últimos años ha habido más años sin presupuestos que con presupuestos, un síntoma más del deterioro al que ha llevado a esta tierra el señor Mañueco y de su desinterés. Los presupuestos marcan un proyecto para la Comunidad y si no los ha habido durante varios años es porque no lo tienen, y utilizarán una nueva excusa, la que sea, pero es la manera de gobernar que tiene el señor Mañueco.

"Creo que no va a haber presupuestos" Luis Tudanca

Creo que pensará que pactar unos presupuestos con Vox le va a generar problemas y hará lo que mejor se le da, cruzarse de brazos, dejar que pase el tiempo y vivir con unos presupuestos prorrogados. Esto generará muchos problemas para aprovechar la capital de fondos ingente que está llegando a Castilla y León.

Los acuerdos de Gobierno a los que ha llegado a Mañueco no tienen nada que ver con la estabilidad de la Comunidad, tienen que ver con conseguir el poder. Y una vez que el poder está conseguido ni se aprueban leyes, ni se aprueban presupuestos ni ninguna medida que beneficie a los castellanos y leoneses.

P.- Esta semana ha tenido lugar la investidura fallida de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso, ¿cree que ese fracaso puede afectar de algún modo al PP de Castilla y León?

R.- Sin duda. El PP está sumido en la frustración porque se creyeron sus propias mentiras pero al final los españoles y las españolas les pusieron en su sitio, solitos con Vox. Ese PP que se ha convertido en rehén de la extrema derecha ha sufrido una contestación por parte de este país, que les ha rechazado.

Hechos como esta investidura fallida, que ha hecho perder un tiempo precioso al país, o el acto del pasado domingo, no son más que el funeral político de Feijóo y la antesala de la sucesión cruenta que se producirá, como ya pasó con Casado. Eso afectará aquí porque Mañueco lleva desde que fue investido presidente más preocupado de los temas internos de su partido que de ser presidente.

Hizo lo que le mandaron con Igea, hizo lo que le mandaron con el adelanto electoral y luego con el pacto con Vox y hará lo que le digan.

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- Tras las elecciones del pasado mes de mayo se han configurado diferentes Gobiernos autonómicos compuestos por PP y Vox, ¿cree que esto ha supuesto un alivio para Mañueco, al dejar de ser la excepción?

R.- Si, porque a Mañueco lo que mas le gusta es ser invisible, que nadie sepa que está ni a que dedica el tiempo libre, y porque Mañueco fue el primero que metió a la extrema derecha en el Gobierno y era el apestado del PP. Es el dirigente del PP más cercano a Vox, no ha sido capaz de desautorizarles ni de imponer su criterio nunca, y yo le veo mucho más cómodo está legislatura que la anterior con Ciudadanos. Está absolutamente cómodo y cómodo también con esos otros Gobiernos que se han formado.

"Mañueco es el dirigente del PP más cercano a Vox, está más cómodo que con Ciudadanos" Luis Tudanca

P.- Su Burgos natal y Valladolid perdieron a sus dos alcaldes socialistas el pasado 28 de mayo, ¿en qué aspectos cree que han cambiado ambas ciudades en estos poco más de 100 días de Gobierno de PP y Vox?

R.- Sin duda. Lo primero que notamos fueron las subidas de sueldos, lo segundo la puesta en tela de juicio de las políticas de igualdad y lo tercero que hemos notado es el rencor, un rencor desaforado. Es como si no hubieran perdonado que hubiéramos gobernado esas ciudades y ahora están actuando con saña contra todos los proyectos ambiciosos y transformadores que habían emprendido Óscar Puente y Daniel de la Rosa.

Quienes venían a acabar con los chiringuitos han acabado nombrando un alcalde suplente, pero son así porque el poder es suyo y pueden hacer lo que les de la gana. Es una pena, porque Valladolid y Burgos eran dos grandes ejemplos de lo mucho y bueno que se puede hacer con alcaldes sensibles y con ambición.

P.- Usted ha hecho hincapié en más de una ocasión en la necesidad de no normalizar esa entrada de Vox en los Ejecutivos, ¿a quien achaca esa responsabilidad?

R.- La responsabilidad es de quien les ha metido. Lo que está haciendo el PP aquí no pasaba en ningún país de Europa, la derecha civilizada negaba la entrada en los Gobiernos a la extrema derecha porque suponía normalizar comportamientos que llevaban mucho tiempo alejados de la política en términos de machismo, políticas medioambientales y sostenibilidad, pero también por lo que supone meter a termitas institucionales en los Gobiernos.

"Lo peor no es que el PP haya dado ese poder a Vox, es que se han contagiado" Luis Tudanca

Lo peor no es que el PP haya dado ese poder a Vox, es que se han contagiado. Es que las enfermedades contagian, también las enfermedades políticas, y el PP hoy lamentablemente ha asumido muchos postulados de la extrema derecha. Habían asumido, a regañadientes, el marco mayoritario de la sociedad y yo cruzo los dedos porque algún día vuelvan a donde estuvieron, pero para eso deberían sacar a Vox de los Gobiernos.

P.- ¿Considera que el acuerdo de Gobierno en Castilla y León goza de buena salud?

R.- Yo cada vez que Mañueco habla de estabilidad me acuerdo del tuit con el que echó a Igea del Gobierno y convocó elecciones anticipadas. Fiarse de la palabra de Mañueco y de su concepción de la estabilidad política, teniendo en cuenta estos antecedentes, es complicado. El Gobierno durará lo que les interese a ellos, no lo que les interese a los ciudadanos de Castilla y León.

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- Amagó con dar un paso al lado tras las elecciones autonómicas de 2022 pero finalmente decidió seguir al frente del partido en Castilla y León, ¿se siente fuerte para presentarse a los próximos comicios regionales?

R.- Me siento absolutamente fuerte, si no no me hubiera quedado. Necesitaba un tiempo de reflexión pero una vez la hice me quedé porque quise y porque creo en esta tierra. Siento también el aliento y el respeto de mis compañeros y de mi partido y creo que esta tierra merece más y necesita más y podemos darle un modelo alternativo que por fin sea capaz de darle un futuro a los hijos e hijas de Castilla y León. No he tenido otra ambición en mi vida que darle a esta tierra lo que se merece.

P.- En las pasadas elecciones del 23 de julio el PP consiguió una amplia victoria en Castilla y León, tanto en votos como en escaños, ¿cree que los ciudadanos han refrendado así la labor del Gobierno autonómico?

R.- Yo creo que lo que han hecho precisamente es castigar la alianza entre PP y Vox. De hecho, creo que Castilla y León le ha hecho un gran servicio a España porque lo que los españoles han visto aquí es lo que les ha hecho reaccionar. Mañueco ha sido el único candidato del PP que ha perdido las elecciones autonómicas en 35 años y esa es la realidad de Castilla y León, donde tenemos que armar un proyecto más transversal y pedir la confianza con humildad a toda esa gente que sabe que esta tierra no está funcionando.

"Tenemos que armar un proyecto más transversal" Luis Tudanca

P.- Ha insistido en más de una ocasión en los efectos positivos de la acción del Gobierno central hacia Castilla y León, ¿qué les diría a aquellos que aseguran que el Ejecutivo tiene abandonada a la Comunidad?

R.- Yo creo que Mañueco es el que más se ha alegrado de que el presidente vaya a seguir siendo Pedro Sánchez porque así no tendrá nada más que hacer que hacer oposición al Gobierno de España, que es a lo que se ha dedicado. Pero la realidad es que somos la quinta comunidad que más fondos europeos ha recibido, hemos recibido 30.400 millones de euros en los últimos tres años completos de Gobiernos socialistas, frente a los 23.000 de los cuatro últimos de Rajoy.

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, durante la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La educación gratuita de 0 a 3 años y la extensión de la banda ancha la está pagando el Gobierno de España, infraestructuras largamente demandadas y a un ritmo más lento del que nos gustaría por fin se están desbloqueando. Han llegado 500 millones de euros de ayudas directas para agricultores y ganaderos y ha llegado el AVE a Zamora y a Burgos en esta legislatura. Creo que podemos estar satisfechos desde todos los puntos de vista frente al ruido, por no hablar de los muchos organismos descentralizados que se han traído a Castilla y León, como el Centro de Datos de la Seguridad Social en Soria.

"Que el PP no nos dé lecciones, Aznar negoció con los etarras cuando nos estaban matando" Luis Tudanca

P.- En las últimas semanas se ha desatado una importante polémica por una hipotética amnistía a Puigdemont y otros encausados independentistas, ¿cuál es su postura personal y la del PSCyL ante esa posibilidad?

R.- El único presidente que ha ofrecido una amnistía a los independentistas a cambio de elecciones fue Mariano Rajoy en el año 2017, cuando Puigdemont se le escapó metido en el maletero de un coche. Ahora lo que hay es una investidura fallida del señor Feijóo y cuando sea el turno Pedro Sánchez se hablará y lo valoraremos. Pero ahora no hay nada y yo estoy un poco harto del discurso del "se rompe España" del Partido Popular.

La realidad es que hoy en Cataluña hay más voto no nacionalista que voto nacionalista y creo que eso es un éxito. Que no nos den lecciones de amnistías ni de indultos ni de negociaciones con supuestos prófugos de la Justicia, porque el Gobierno de Aznar iba a negociar con etarras cuando nos estaban matando. Esto forma parte de esa frustración del Partido Popular.

P.- En lo referente a la condonación de la deuda pública de Cataluña que pretenden Junts y ERC, si finalmente se produce, ¿cree que sería un desagravio para Castilla y León?

R.- Yo firmé un acuerdo con Herrera un acuerdo de financiación autonómica donde siempre dijimos que tiene que ser multilateral, que tiene que ser para todos. Por primera vez en esta legislatura se han tenido en cuenta criterios como la dispersión, como la despoblación y como el envejecimiento, que nos va a ayudar mucho cuando la reforma de la financiación autonómica llegue.

"No debe haber privilegios para ninguna comunidad, yo no lo defenderé" Luis Tudanca

El Gobierno ha llevado a cabo mecanismos de financiación para las comunidades que han permitido condonaciones de deuda que se han aplicado por igual a todas las comunidades autónomas. No ha habido absolutamente ningún privilegio para ninguna comunidad y no lo habrá, no debe haberlo. Desde luego yo no lo defenderé por parte de ningún Gobierno porque esto tiene que resolverse de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

P.- ¿Cómo valora las palabras de Alfonso Guerra, Felipe González y otros dirigentes históricos de las últimas semanas, llegando a acusar de desleal a Pedro Sánchez?

R.- Yo respeto todas las opiniones políticas, y más de personas que lo han sido todo en este país y en mi partido como Felipe González y Alfonso Guerra, las respeto aunque no esté de acuerdo con ellas. Lo que no respeto es el machismo. Lo que no puedo respetar y aceptar son las declaraciones absolutamente machistas de Alfonso Guerra y siento mucho escuchar decir esas cosas a un importante dirigente de mi partido. Pero este partido es tremendamente plural y eso también es nuestra riqueza.

P.- ¿Cree que finalmente se conformará un Gobierno progresista a nivel nacional o ve posible una repetición electoral en el mes de enero?

R.- Confío en que haya una mayoría progresista, como han querido los españoles, y Pedro vuelva a ser presidente. Una repetición electoral no sería buena y más allá del ruido, y por supuesto con errores, pero en la etapa más difícil de la historia de la democracia creo que el Gobierno nos protegió muy bien y estamos creciendo más que ningún país europeo, consiguiendo fondos para hacer transformaciones económicas que necesitaba nuestro país. No podemos parar y la única manera de no parar es que siga habiendo un Gobierno progresista que mejore las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras.

"Confío en que haya una mayoría progresista y que Pedro vuelva a ser presidente" Luis Tudanca

P.- Se acerca la fecha de la Lotería de Navidad, hace dos años tuvo suerte y le tocó 'El Gordo', ¿va a volver a jugar este año?

R.- (Risas) La gente no se lo cree pero juego poco. Lo mejor de aquello fue que me pasó con mis amigos de toda la vida, algunos que conozco y con los que llevo compartiendo vida desde los 3 años. Que te pasen cosas buenas con la gente a la que quieres siempre es bueno. Este año también jugaré, lo que no sé es si tendré que decir el número para que la gente lo compre, pero con una vez ya me doy por satisfecho.

Sigue los temas que te interesan