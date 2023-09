Tudanca acusa a Gallardo y Mañueco de no ejercer sus competencias: "Son los vigilantes de la playa más caros de la historia"

Las declaraciones del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, sobre la posición del Ejecutivo a la hora de la extensión de la banda ancha a todo el territorio de la Comunidad, han llevado a los socialistas a tirar de hemeroteca. El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha cargado contra Gallardo y Alfonso Fernández Mañueco, a quienes les ha acusado de no ejercer sus competencias. "Son los vigilantes de la playa más caros de la historia", ha señalado en alusión a las palabras del vicepresidente.

Y es que Gallardo ha señalado esta mañana en un acto que la Junta es sólo el "vigilante de la playa" en la extensión de la banda ancha al medio rural, pasando de esta manera la pelota al tejado del Gobierno de España. Tudanca, que ha presidido el Plenario de la Junta Directiva del PSOE de Castilla y León, ha querido hacer un pequeño análisis de las políticas "que le hacen falta" a la Comunidad "desde hace 40 años" para que se "frene la sangría demográfica".

En este sentido, ha recalcado que es "necesario" que la Junta "ejerza sus competencias por fin". "Es necesario que tengamos un Gobierno comprometido con las potencialidades de Castilla y León. España va a ser el país de la Unión Europea que más va a crecer el próximo año y la Comunidad se queda atrás", ha puesto de manifiesto el líder de los socialistas.

Seguidamente, ha dirigido sus palabras directamente contra Mañueco y Gallardo, quienes han hecho muestra este lunes de su "absoluta incompetencia". "Necesitamos el ejercicio ambicioso de las competencias que el Estatuto de Autonomía nos da", ha destacado Tudanca.

Refiriéndose a las palabras de Gallardo de esta mañana, Tudanca ha afirmado que hoy han declarado su "incompetencia en el sentido literal del término". "Se declaran no competentes para nada de lo que sucede en Castilla y León", ha insistido. Ya mencionando directamente las declaraciones del vicepresidente, ha denunciado que "nos cuesta prácticamente 90.000 euros" y que "nos viene a decir que es el vigilante de la playa". "No sabe ni donde vive. A ver si ahora Castilla y León va a tener hasta salida al mar", ha bromeado.

Tudanca preside el Plenario de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León. Miriam Chacón Ical

"Nos cuestan un dineral para verles hacer absolutamente nada", ha aseverado, al tiempo que ha asegurado que la brecha digital ha provocado que "muchas de esas inversiones hayan pasado de largo". "Escucharles decir que no va con ellos es demoledor. Tal es su ignorancia que parecen olvidar que en 2005, el consejero Silván y el presidente Herrera prometían la extensión de la banda ancha a todo el territorio de Castilla y León", ha recordado.

Asimismo, ha vuelto a desempolvar las promesas de Mañueco, que en 2019 y 2023 se presentó a las elecciones diciendo que "iba a extender la banda ancha". Por eso, Tudanca se ha preguntado si son "competentes o incompetentes" y ha añadido que "nada va con ellos", lo que para él supone "el problema". "Les da igual Castilla y León", ha apostillado.

Precisamente, para reafirmar sus palabras, Tudanca ha recalcado que en materia de vivienda "siete de cada 10 euros les pone el Gobierno de España", en educación la mayor parte de la extensión de la gratuidad de 0 a 3 años "la paga el Gobierno de España" y en sanidad ha puntualizado que la radioterapia acabó llegando con los "fondos de la Unión Europea y el Gobierno de España".

"Castilla y León ha recibido más de 700 millones de euros para la extensión de la banda ancha. Con Rajoy llegó a 218 núcleos de población. Con Sánchez en los últimos tres años a 2.243 municipios. 10 veces más. Es terriblemente triste tener un gobierno que no se preocupa de los castellanos y leoneses. Un Gobierno que no ejerce sus competencias", ha zanjado.

En otro orden de cosas, Tudanca también ha querido avanzar que van a defender la gratuidad de los libros de texto y los comedores escolares en toda la Comunidad para hacer una "tierra más igual". "Eso es avanzar para que todos los ciudadanos tengan acceso, para garantizar que no haya familias con más y familias con menos. Eso es lo que tienen que hacer un presidente de Castilla y León y no vigilar las playas que no tenemos", ha sentenciado.

Además, el líder del PSOE en Castilla y León ha avanzado que mañana preguntará, en el pleno de las Cortes de Castilla y León, a Mañueco si se hace "responsable o respalda los insultos del consejero de industria". "Estamos esperando aún la desautorización de las palabras de Veganzones que llamó sanguijuelas a los sindicatos. Tiene hasta las 16:00 horas de mañana para llegar al pleno con un poquito de dignidad", ha matizado.

Plenario de la Ejecutiva del PSOE de Castilla y León. Miriam Chacón Ical

Preguntado por los medios de comunicación y el enfrentamiento de declaraciones entre el ministro de Agricultura y Ganadería, Luis Planas, y Mañueco, que se lanzaron acusaciones el uno y al otro por la situación de la enfermedad hemorrágica epizoótica en Castilla y León, Tudanca ha afirmado que el presidente de la Comunidad "hable de cruzarse los brazos tiene tela".

El líder del PSOECyL ha echado la vista atrás y ha vuelto a poner de manifiesto que Gerardo Dueñas, el consejero de Agricultura y Ganadería, dijo en su día que "estábamos llevando muy al extremo la sanidad pública". Unas palabras que se produjeron en medio de la polémica por la reducción de los controles a la tuberculosis.

"La Junta no es que tenga que dar ayudas, sino que les sale a deber a los ganaderos de esta tierra. El dinero que perdieron esos días por eliminar los controles de la tuberculosis. El Gobierno de España les ha dado 500 millones de euros y el de Mañueco está cruzado de brazos y les ha dado 0 euros. Que ejerzan sus competencias y que por una vez ayuden al campo de Castilla y León. Es su responsabilidad. Así empezará a arreglar lo que ha estropeado", ha insistido.

Respecto a otros temas de actualidad, en relación con la política nacional, Tudanca ha señalado que cuando se sepa si hay "algo concreto" de lo que hablar y opinar lo harán, en relación con la amnistía que presuntamente se estaría negociando entre los independentistas catalanes y el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez.

No obstante, ha querido aclarar que el debate en realidad "no es ese" y refiriéndose a la moción que se ha presentado por parte del PP, "y traducido a su lenguaje", es que el PSOE "le de el gobierno a Feijóo". "Primero que el señor Feijóo explique cuál es su proyecto, que le dejen fracasar con un poco de dignidad y ya hablaremos", ha concluido.

De la msima manera, no ha querido revelar su posición sobre la amnistía y ha puntualizado que "cuando se llegue a ese puente cruzaremos ese río".

