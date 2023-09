El bar que se convirtió en la Meca del humor en España: 16 años disfrutando con los mejores

Dicen que el humor nunca muere y tampoco lo hará en El Rincón del Erizo, el mítico local de JJ Vaquero y Nunci Fernández, su mujer. Situado en uno de los principales barrios de Valladolid, en Parquesol, este bar se convirtió en la Meca de la comedia en España. Durante 16 años han desfilado los mejores monologuistas del panorama, además del propio Juan José, que han hecho disfrutar con sus chistes y bolos a todo el mundo.

El pasado martes se desvelaba que Nunci y JJ Vaquero habían tomado la decisión de traspasar el bar, ya que eran "16 años más mayores" y lo que buscaban era "tranquilidad", tal y como confirmaba la propia mujer del humorista a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León. Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría, pero que ha sido entendida por todos y cada uno de los profesionales del sector.

En estos más de tres lustros se ha convertido en un lugar de peregrinación en el mundo del humor. Siempre que cualquiera de los monologuistas del más alto nivel de España se pasaban por Valladolid, la visita a El Rincón del Erizo era obligatoria, tal y como afirmaba Nunci Fernández a este periódico. "El bar es sinónimo de casa", recordaba la gerente del establecimiento.

Nunci Fernández en la barra de El Rincón del Erizo

Se antoja difícil nombras a todos y cada uno de los nombres que han pasado por el escenario de El Rincón del Erizo. Por supuesto, por un lado están los de Valladolid, que son muchos y muy buenos. Álex Clavero, Sergio Encinas, Fran El Chavo, Chapu, Nacho García, Toño el Mago, Lolo Rodríguez, Jesús El Negro, Ángel Ordóñez, Gele Rodrigo, Martín Luna, Nano Arranz y un larguísimo etcétera porque no hay líneas suficientes para nombrar a todos.

Pero El Rincón del Erizo también iba un pasito más allá. Además de los cómicos locales, que también están en el Olimpo de los mejores, aquí han estado las mayores estrellas de la esfera nacional, con nombres como Luis Piedrahita, Dani Rovira, Pablo Chiapella, David Broncano, Goyo Jiménez, Ignatius, Ernesto Sevilla, Susi Caramelo, Agustín Jiménez, Joaquín Reyes, El Monaguillo, Dani Mateo, Dani Martínez, Juan y Damián, Marrón, Flipy, Raúl Cimas, Sara Escudero, Antonio Castelo, Quequé, y otro larguísimo, amplísimo e inabarcable largo etcétera.

Este periódico ha podido ponerse en contacto con Álex Clavero, Sergio Encinas y Fran El Chavo, tres de los más conocidos de esta enorme lista. Los humoristas, que todos ellos coinciden en que El Rincón del Erizo "es casa", han recordado a este medio de comunicación algunas de sus mejores recuerdos y anécdotas en el bar.

Uno de esos recuerdos más especiales es el de Fran El Chavo. Justamente, fue en El Rincón del Erizo donde nació lo que hoy más le representa, que es su nombre. Ocurrió en una de las mesas junto al escenario del bar, donde un joven humorista comenzaba sus primeros pasos en el mundillo. "Podría contar muchas batallitas, pero tengo una muy personal y a la que tengo mucho, mucho cariño", reconoce en palabras a este periódico.

Dani Rovira en una actuación en El Rincón del Erizo

Fran El Chavo explica que fue JJ Vaquero el 'culpable' de que hoy se le conozca bajo ese nombre. "Estábamos ahí en El Rincón y yo era bastante novato en esto de la comedia. En aquel momento mi nombre artístico era Frantxu. En una conversación con José ahí sentados me dijo 'tienes que irte a Madrid a actuar'. Yo le dije mi nombre y su frase fue: 'Con esa castaña no vas a llegar a ningún sitio muchacho. No me gusta nada'", echa la vista atrás el vallisoletano.

El monologuista le explicó entonces que tenía 100 carteles preparados para ir actuando en los que se llamaba Frantxu, pero eso no le valió a Vaquero. "Le dije que no sabía entonces como llamarme, en el pueblo me llaman Chavo y ya me dijo pues Fran El Chavo. Ahí empezó todo, en El Rincón del Erizo y gracias a JJ Vaquero", afirma, aunque matiza con una sonora risa que a día de hoy JJ todavía le llama a veces Frantxu.

Esta no es la única que Fran El Chavo guarda de lo que para él es "casa", ya que su postboda también la celebró en El Rincón del Erizo. "Fuimos a tomar copas al Rincón y cuando nos queríamos ir al hotel salió un señor con melenas y dijo 'cómo que se acabó, venga para dentro, que seguimos de fiesta'", vuelve a recordar con una carcajada tras el teléfono.

Es en sus inicios, también, el recuerdo de Sergio Encinas, que hizo su primera actuación en El Rincón del Erizo en 2008, cuando no llevaba ni un año dedicándose en plenitud a la comedia. "Recuerdo ir un jueves, que se ponía hasta arriba de gente. Actué con bastante nerviosismo porque era el local de Vaquero y había que quedar bien", afirma.

Sergio Encinas en una de sus actuaciones en El Rincón del Erizo

Sin embargo, esa presión se esfumó cuando arrancó la actuación porque en El Rincón es todo "muy sencillo" por el "gran público" que siempre ha acudido hasta allí. Encinas también recuerda como las actuaciones comenzaron los jueves, luego se ampliaron a los viernes y posteriormente se pasaron a los domingos. Daba igual el horario y el día, "seguía yendo gente". "Era el fruto que recogieron después de tantísimos años poniéndole cariño", puntualiza.

Pero las historias de Encina no se quedan aquí. El monologuista pucelano todavía se remonta a los momentos previos al 'nacimiento' de El Rincón del Erizo. "Coincidía con todos estos que íbamos a un local de pruebas muy pequeñito. Vino Vaquero diciendo: 'Me he metido en un embolado, madre mía. Que he pillado la taberna de Parquesol'", explica.

Para Encinas ha sido la "casa de todos" y cree que lo "seguirá siendo". "Era un sitio muy loco porque tú vas a grandes salas y teatros y ves a los más grandes. Vas a bares de barrio y salas pequeñas que ves gente muy buena pero menos conocida. Allí te encontrabas de todo. Tenías un día actuando a un chaval de Murcia que no conoces de nada y al día siguiente estaba Goyo Jiménez. Es la magia que tenía el Erizo", recalca.

Clavero, por su parte, nos trae uno de las escenas más especiales del bar, aunque también aclara que allí ha pasado "infinidad de momentos maravillosos". Fue en 2008, cuando JJ Vaquero le propuso narrar el partido de España de antes de la Eurocopa. "A mí me gusta mucho narrar el fútbol y convertimos el bar en un programa de radio. No había sonido solo imagen. Yo narraba en serio y Vaquero, Matilla y otros cómicos decían chorradas y entrevistaban a la gente", recuerda.

El taburete de las actuaciones en El Rincón del Erizo, con algunos de los nombres de los monologuistas y que guarda mucha historia

Lo que comenzó como una simple broma, "divertidísima", fue tornándose en una especie de talismán. "Ganamos y Vaquero dos años después me dijo 'tío, un gran poder conlleva una gran responsabilidad'. Narramos el mundial de 2010 y lo ganamos. Dos años después la Eurocopa de Polonia y Ucrania me volvió a decir: 'Tío tenemos que seguir porque somos el talismán, me ha llamado hasta Manolo el del Bombo'. Y lo ganamos", recuerda con una sonrisa.

Entonces todo se tornó en una "especie de sueño" y, como no podía ser de otra manera, en Brasil 2014 no podían fallar. Pero la historia aquí cambió y España cayó eliminada. "Fue muy duro porque no sabes la cantidad de cerveza que tuvimos que invitar para pasar la pena", bromea. Entre cientos y cientos de recuerdos, Álex Clavero tiene claro con cual quedarse: "Me quedo con ese gol de Iniesta que nos abrazamos, lloramos, reímos y estábamos con la gente que más queríamos en un momento en el que sabíamos que nuestra vida iba a ser inolvidable".

El Rincón del Erizo ha sido parte de la vida de muchísimos humoristas y eso ha sido gracias a su secreto: JJ Vaquero y Nunci Fernández. Ahí es donde incide Gori, el representante del humorista y quien trabajase organizando las actuaciones durante 11 años en el local. "Un detalle muy guay que decir es que normalmente cuando vas a actuar a una sala te sueles a acercar al dueño a decirle las gracias, pero en El Rincón era al revés, eran Vaquero y Nunci los que se acercaron siempre al artista a decirle gracias. Eso marca mucho la diferencia, que siendo una sala referente en España, el templo del humor, su humildad estaba por encima de la fama que tenía este local a nivel nacional", destaca.

El Rincón del Erizo es comedia, es casa, es diversión... y por mucho que JJ Vaquero y Nunci se marchen, el bar que se convirtió en la Meca del humor en España seguirá muy presente en la memoria de todos y cada uno de los monologuistas que por aquí pasaron. Porque el humor nunca muere.

