A la venta un conocido mesón con más de 40 años de historia en un pueblo de Valladolid

El municipio vallisoletano de Tordesillas es uno de los que más historia albergan de la provincia de Valladolid. Se ubica a unos 28 kilómetros al Suroeste de la capital y cuenta con una población, como indica el Instituto Nacional de Estadística (INE) con una población de 8.664 habitantes, en datos actualizados este año, 2023.

Una localidad que ostenta los títulos de “Muy ilustre, antigua, leal” y también de “coronada y nobilísima Villa”. Tiene citas marcadas en el calendario con el Tratado de Tordesillas y con La llegada de la Reina Juana como protagonistas, y destaca, en lo que a los festejos taurinos se refiere, con el Toro de la Vega, que se celebró el pasado martes, 12 de septiembre.

Un festejo accidentado, tras escaparse el astado y herir a un varón de 67 años que tuvo que ser hospitalizado. Y todo dentro de las Fiestas de la Virgen de la Peña que se desarrollaron del 8 al 14 de septiembre, en el municipio pucelano, con éxito de participación tanto de los vecinos, como de los forasteros que hasta el lugar han acudido para disfrutar con todas las actividades programadas.

Tordesillas es también famosa por su hostelería. Con una amplia variedad y oferta de establecimientos hosteleros que se llenan, sobre todo, los fines de semana, con la celebración de diferentes eventos culturales y deportivos que se celebran en la villa vallisoletana. Todo con restaurantes, bares y mesones muy conocidos que acumulan años y años de historia en el lugar.

Uno de ellos es el Restaurante-Mesón Rusky, que se ubica en la Calle Carnicerías número 3 de la localidad tordesillana, cuyo dueño es José María Sigüenza Puertas, de 64 años de edad, que acumula 50 en el mundo hostelero y 42 al frente de este establecimiento hostelero que, sin embargo, busca ahora comprador.

“Acumulo, en el mundo de la hostelería 50 años. 42 de ellos en el Restaurante-Mesón Rusky. Yo lo abrí y he sido el único dueño del lugar. El inicio del negocio fue genial, apoteósico. Podría decir que se cumplieron las expectativas y que durante estos años hemos trabajado de forma fenomenal”, asegura José María en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

42 años en los que ha servido sus especialidades con el rabo de toro, la carrillera, el gallo de corral o los mejillones como protagonistas. Todas ellas sin olvidar, también, el Queso 5 ratones “de curación propia” y sus “patatas de cinco variedades” con las bravas, mansas, castellanas y demás como protagonistas. Cinco variedades que han hecho, a lo largo de estos años las delicias de los comensales.

“Me jubilo el 20 de julio del año que viene. Seguiré hasta que pueda venderlo. No lo cierro hasta entonces porque la gente no me deja”, apunta nuestro protagonista después de que haya sacado su establecimiento hostelero a la venta hace tres meses.

Asegura que “buscan a alguien que consiga mantener el negocio ante su jubilación” y nos explica que lo ha hecho a un precio que asciende a los “200.000 euros”, eso sí, “con todo lo que está dentro del lugar incorporado, como las bebidas, los bancos y las televisiones”.

Es decir, que el que decida mantener este histórico mesón de la provincia de Valladolid no tendrá que hacer nada más que ponerse a trabajar desde el primer día. Lo tiene todo puesto para seguir dando las mejores raciones y los mejores productos, tanto a los vecinos de Tordesillas como a los visitantes que se acerquen.

“Hemos recibido ya alguna llamada, pero no hemos concretado nada hasta el momento”, afirma José María, que no quiere confesar, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, a que se va a dedicar cuando se confirme la venta y se haga efectiva la jubilación. “No se lo he dicho a nadie, es un secreto”, asevera.

El Restaurante-Mesón Rusky está a la venta por 200.000 euros en la provincia de Valladolid.

