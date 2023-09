Fortu, de Obús: “No volvería a Gran Hermano, pero sí a Supervivientes”

Fortu Sánchez (Burgos, 1954) es el cantante y compositor de la banda de rock Obús. El burgalés, de 69 años, vive en la actualidad en Almería, pero va a estar este viernes, 8 de septiembre, en las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo. Ofrecerá un concierto en Las Moreras, desde las 22.00 horas de la noche.

Amante de la cocina, y desde hace más de 40 años en la banda, el artista atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León a pocas horas de que actúe en Valladolid.

P.- ¿Qué va a hacer Fructuoso Sánchez Prado por Valladolid?

R.- Vamos a presentar el disco nuevo, ‘A pico y pala’, para que la gente pueda ver que somos obreros del rock and roll y vamos a hacer un repaso de todos los años de nuestras canciones clásicas, más la novedad de ese single nuevo. Habrá también alguna sorpresa.

P.- Se me hace raro eso de llamarle Fructuoso. ¿A usted?

R.- Es un nombre que no es corriente. Mi padre estaba un poco “tocadete” cuando me lo puso. De toda la vida me han llamado Fortu. Aunque no me disgusta mi nombre, todo hay que decirlo. Es original, yo diría.

P.- ¿Qué promete al público vallisoletano para el concierto de este viernes, a las 22?00 y en Moreras?

R.- Sobre todo una comunicación directa con ellos. Que vean que nosotros sentimos mucha ilusión y tenemos muchas ganas de estar en los escenarios. Queremos pasar un rato muy agradable. Que vean que sentimos la música que cantamos. Que sea un concierto muy ameno. Va a ser una fiesta donde todo el mundo se lo va a pasar muy bien. Los primeros nosotros.

P.- ¿Qué temas van a interpretar?

R.- Las canciones más clásicas de la banda. No puede faltar el ‘Prepárate, va a estallar el obús’, ‘Dinero, dinero’, ‘La moto’… son canciones originales y clásicas que no pueden faltar en uno de nuestros conciertos.

P.- Usted es de Burgos, si no estoy equivocado.

R.- Soy de Burgos, pero me siento muy vallecano. En Vallecas es donde me he criado. Tengo ahí a todos los amigos.

P.- Sé que no le gusta meterse en temas de política, pero en Burgos, tras las Elecciones Municipales, gobierna PP y Vox, en Valladolid, donde estará este viernes, también… ¿Cómo lo ve?

R.- La política es para los políticos que son los profesionales de ello. Del engaño. Creo que todos, a la hora de conseguir el poder y alcanzar el Gobierno, siempre prometen al público que lo van a hacer fenomenal. Con bajadas de impuestos y demás y luego no es así. Son todos iguales. Para mí, el político no me gusta. Creo que son todos unos mentirosos. Los habrá menos y más, pero todos, realmente, se pegan por el poder y será por algo. Se quejan de que están presionados, pero nadie lo quiere dejar. Conozco casos de gente que han sido concejales y demás, se quejan, pero ninguno se va. Tienen un pastel que no quieren soltar y todos se pegan por él.

P.- Menos mal que no le gustaba hablar de política.

R.- Y no me gusta. La verdad es que no creo en los políticos. Lo siento en el alma. Prometen y prometen y luego no me acuerdo. Veo que hay mucha injusticia. Las cosas no las hacen como dicen. Eso me cabrea.

P.- Volviendo a la música, ¿Cómo calificaría el estilo de la banda, tantos años después?

R.- Somos una banda clásica de Rock and Roll. Nos consideran heavy, pero somos más rock and roll que heavy. Somos una banda más clásica de rock. Somos más fiesta y rock que heavy. Más fiesteros que metaleros.

P.- ¿A sus 69 años, le quedan ganas para seguir adelante? O piensa ya en su jubilación y en los mojitos en la playa.

R.- No pienso en la jubilación. El estar sentado sin hacer nada viendo la televisión que va, cada vez a peor, no está dentro de mis pensamientos. Me gusta mucho la música. Lo llevo dentro. Para mí la música es la vida. Mi jubilación es la música. La gente está muy quemada porque tiene trabajos duros y quieren jubilarse. Hay otras personas como yo que tenemos la suerte de trabajar en lo que nos gusta y eso es de agradecer. A mí me quitan la música y me quitan la vida. Mi jubilación está en el escenario. Quiero morirme subido en un escenario.

P.- Hablando de mojitos. ¿Se tomará alguno en Valladolid cuando acabe el concierto aprovechando las fiestas?

R.- Algo habrá. Algún chupito que otro nos tomaremos. Somos muy cercanos al público y a nuestra gente. Mi mujer es de Valladolid. Yolanda es de allí y tengo toda la familia en Valladolid. Estaremos con nuestros amigos y la familia. Algún lechazo va a caer. Sobre todo, el pincho de lechazo de Traspinedo no me lo quita nadie.

P.- Obús brilló con la movida madrileña. ¿Cómo lo recuerda?

R.- Fue un sueño que se hizo realidad cuando era joven y me dedicaba a la música sin saber lo que iba a pasar. Te llega esa gran oportunidad en los 80 de pertenecer a una movida haciendo lo que te gusta como es el rock and roll. El tema de la Movida Madrileña ha sido más de nosotros que llenábamos estadios y pabellones que de la gente del Pop. Lo que pasa es que la gente del Pop ha sido más inteligente y se ha apuntado la movida para ellos.

P.- ¿Cómo ve los nuevos ritmos musicales? ¿Escucha Reggaeton?

R.- No escucho reggaeton. No me gusta nada. Es una moda que es pasajera, como todas las modas. Respeto a los jóvenes a los que les gusta. Pero yo, con el permiso de ellos, voy a decir que no me gusta nada porque no me aporta nada. No la entiendo.

P.- Es un hombre muy conocido también tras su paso por GH VIP. ¿Cómo lo recuerda?

R.- He hecho muchos realities porque me gustan muchísimo. He participado en ‘Mira quién salta’, en ‘Supervivientes’, ‘Ven a cenar conmigo’… El último fue Gran Hermano VIP con mi mujer hace nada. Hace dos o tres años.

P.- ¿Volvería a Gran Hermano?

R.- No volvería a Gran Hermano, pero sí a Supervivientes. Me equivoqué al entrar en Gran Hermano. No es mi perfil. Me gusta mucho el nuevo programa de ‘El Conquistador’. Me encanta la aventura y los retos. Supervivientes me encantó. Estoy muy agradecido a Mediaset y Telecinco. Gracias a esos concursos hay un sector del público que me ha conocido.

P.- Queda lejos ya lo de Supervivientes.

R.- Estuve en el año 2015. Me tiré tres meses allí y llegué a la final. Perdí un total de 22 pero los recuperé en un año.

P.- Su hija también participó en Gran Hermano.

R.- Sí, se tiró seis meses encerrada en la casa.

P.- También ha hecho famosa a su madre Mari con esos vídeos en Instagram.

R.- Le doy a probar platos que hago porque me dice que no le gustan, aunque luego sí que le gusten. Estoy muy orgulloso de mi madre. Es una crack. Es muy rápida de reflejos. No se lo piensa. Es muy fácil hacer los vídeos con ella. Me siento orgulloso cuando veo como se ríe. A sus 89 años, cuando se ríe como una adolescente es una satisfacción el estar ayudándola a llevar una vida de risas, de ilusión y desenfadada. Eso es lo más importante de la vida. Y sobre todo dar ese cariño que necesitan esas abuelas y madres del mundo.

P.- Objetivo y deseo para el concierto de este viernes en Valladolid.

R.- El objetivo es que toda la gente disfrute con Obús como nosotros disfrutaremos con nuestro público y que sea una fiesta popular. De eso se trata. Que todo el mundo se lo pase bien.

