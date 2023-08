Aída Nízar defiende a Rubiales y critica duramente a Hermoso: “Eres mala persona y el karma existe”

La vallisoletana Aída Nízar está acostumbrada a hacer de su vida una constante polémica y no importarla el qué dirán. Por eso, en el tema del beso no consentido entre Luis Rubiales y Jenni Hermoso no ha dudado en ir contracorriente de muchas voces y salir en defensa del presidente de la Federación de fútbol y cargar duramente contra la futbolista campeona del mundo. En un vídeo subido en su cuenta de Instagram se ha quedado a gusto mientras navega en una lancha motera y ha ofrecido una versión muy polémica sobre el caso que ha revolucionado a todo el mundo.

Aída no duda en gritar un “viva Rubiales” y tildar de “individua” a la futbolista. “Será Hermoso, le diría que no es hermoso lo que está haciendo”, comienza con un juego de palabras para posteriormente asegurar que “el karma existe” y afirma que en su opinión “ese beso fue consentido, permitido y hecho desde el cariño, respeto y admiración por un señor Rubiales que la ha llevado a lo más alto porque de él depende también a quién elige para la selección”, asegura la que fuera contertulia de televisión.

Reel de Aída Nízar

La vallisoletana reconoce que “por supuesto que nadie debe de ser besado si no se quiere” pero ella carga contra Hermoso pues asegura que es ella quien abraza “con pasión” y eleva a Rubiales, incluso “sonríe y se miran de manera cómplice” para posteriormente tachar de “beso casto” la acción del dirigente nacional. Incluso lamenta que el presidente de la federación esté siendo atacado “por críticas dañinas”. Por todo esto vuelve a criticar a Hermoso y le califica de “mala persona”. Reconoce que no tiene el gusto de conocer a Rubiales, pero que tras lo visto en las imágenes de televisión sabe “quién actúa desde la maldad y quién desde la nobleza”.

Para terminar el vídeo, Aída Nízar también tiene un mensaje para las feministas. “Yo soy una mujer efectivamente, pero no apoyo el feminismo dañino y cruel. Adoro que me piropeen, que me den un abrazo, que nos demos cariño” y asegura que el feminismo ha provocado que España “sea el hazmerreír en todo el mundo”.

