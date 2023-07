Aída Nizar votará a Vox: "Mi padre vino a estudiar aquí. Ahora la inmigración viene a delinquir" "

Cada vez que abre la boca surge una polémica. Ésa es la palabra que mejor define su trayectoria pública y ahora ha vuelto a abrir un encendido debate en redes. Siempre directa, Aída Nizar (48 años) desvela a quién votará en las Elecciones Generales del próximo domingo 23 de julio y está recibiendo encarnizadas críticas.

La exconcursante de Gran Hermano hace valer su derecho a expresar sus opiniones políticas en libertad, aunque su elección no sea del agrado de muchos de sus seguidores. Por eso, no duda en confesar que Vox será su opción para la presidencia del Gobierno en los comicios. Y lo hace compartiendo un cartel de un mítin, al que por supuesto no faltó para escuchar en primera persona las propuestas del partido.

Para Aída, Santiago Abascal (48) es su líder y así lo hace saber con este contundente mensaje: "Confiamos en ti. ¡Ojalá seas el Nayib Bukele español! ¡Devuélvenos la España que merecemos y que han destruido!". En su cita nombra al presidente de la República de El Salvador, noticia durante los últimos tiempos por sus contundentes métodos para acabar con las maras criminales.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Aída para conocer de primera hora su opinión. Hablando de ella en tercera persona, como suele hacer, confiesa: "Aída Nizar ha decidido dar una oportunidad a un político que parece ser íntegro para que me lo demuestre con hechos tangibles. Quiero la España que tuvimos y que han destruido tanto los del Partido Popular como los del PSOE, que ha convertido este país inseguro y donde no existen derechos coherentes".

Una de las cosas que más le afean en redes es que, siendo de origen árabe (su padre es jordano), se decante por una formación contraria a la inmigración y con un discurso que muchos tildan de racista. Sin embargo, la vallisoletana asegura que se trasgiversan las palabras de Santiago Abascal. "Parte de las personas que me están criticando por votar a Abascal se equivocan, él no condena la homosexualidad, condena que parezca que no existe otra cosa. Parece que los que no tenemos derechos somos los heteros, parece que no existe otra cosa. Además, él no es xenófobo, lo que no quiere es inmigrantes ilegales y yo tampoco. Mi padre vino a estudiar a España y se convirtió en catedrático; ésa es la diferencia. Ahora la inmigración viene a delinquir. Ojalá tenga la fuerza suficiente para gobernar o al menos poner orden".

Aída y su madre, en una imagen de 2017.

Además, la excolaboradora televisiva aprovecha la ocasión para poner sobre la mesa su integridad personal y también su lucha contra la corrupción, valores que ve en el líder de Vox. Después de meses de lucha judicial para echar de la comunidad de vecinos de Cabopino (Marbella), donde su familia tiene propiedades, a la administradora, al presidente y al que según sus pesquisas ejerció como administrador en la sombra, Ángel Nozal, exalcalde y candidato del PP en Mijas. A consecuencia del escándalo, el político se vio obligado a renunciar el pasado mes de junio y dejar su cargo. "Esto lo he conseguido yo", dice orgullosa Nizar.

