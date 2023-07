Amaia Montero, ingresada en la UCI en un hospital de Madrid tras ser operada

Amaia Montero (46 años) ha sido ingresada en un hospital de Madrid tras ser operada por un problema de salud. No es la primera vez que la vocalista de La Oreja de Van Gogh hace saltar las alarmas. Ya lo hizo el año pasado al subrayar: "Hay algo que no cambia". Fue la última publicación que subió a sus redes sociales.

En 2022 Amaia se retiró de la esfera pública para recuperarse y encontrar la felicidad de nuevo. Fue en agosto cuando lanzó un mensaje preocupante sobre su estado de salud: "Y aquí estoy yo, intentando salir bien en la foto, siempre he creído que esta vida es un partido de fútbol y yo no encuentro mis botas… Sólo que hay algo que no cambia, vosotros, el tiempo y todo este amor. Voy a volver, lo daré todo como siempre. No cambio la cifra de mi vida por nada. Sed felices, disfrutad de los vuestros, de lo importante, de lo que merece la pena. Yo lo hago y soy muy feliz. Nos vemos pronto". No se volvió a saber nada de ella a través de Instagram.

Fue en noviembre cuando se conoció que había estado ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra durante un mes por una grave crisis de estrés y ansiedad. EL ESPAÑOL contactó con su entorno y explicaron que ella estaba "fuerte y decidida".

Sin embargo, el 17 de diciembre se filtró una fotografía de la cantautora en Biarritz, Francia, y Sálvame habló con una fuente sobre ella. Subrayó que estaba "con la mirada perdida" y "desorientada".

Este periódico pudo saber también que este detalle no sentó nada bien a su familia. "No es agradable, como se puede comprender".

Ahora, Amaia vuelve al foco de atención tras conocerse su ingreso en una clínica madrileña, como ha desvelado este miércoles 19 de julio Espejo Público.

La cantante de Jueves, como ha podido saber Look, ya está en casa y no ha sido nada grave. "Fue intervenida por el dedo pequeño, pero nada alarmante", explicaba una fuente. Además, Montero tuvo que acudir a la unidad de cuidados intensivos (UCI) para tratar su problema. "Está bien", recalcan.

