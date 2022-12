El verdadero motivo por el que Amaia Montero estuvo ingresada un mes en la Clínica de Navarra

Hace apenas unos días, el pasado miércoles 23 de noviembre, se conocía que la cantante Amaia Montero (46 años) había estado un mes ingresada en la Clínica Universitaria de Navarra. Varias revistas especializadas en crónica social mostraban unas imágenes de la artista abandonando el centro médico y subiendo unas maletas a un vehículo que la esperaba para poner rumbo a su domicilio familiar, en Irún, en el País Vasco.

Hasta el momento, no se conocían más datos sobre el ingreso de la excomponente de La Oreja de Van Gogh, tan solo que se produjo unos días después de que publicara unas preocupantes fotografías en las redes sociales que alarmaban a sus seguidores. "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?", llegó a escribir Montero en uno de los mencionados posts.

Si bien EL ESPAÑOL pudo conocer, a través de su entorno, que está "fuerte y decidida" y que ha retomado las riendas de su nueva vida, pues solo desea "mirar al futuro", se acaba de conocer el motivo por el que estuvo ingresada durante un mes.

Amaia Montero en 'La Noche de Cadena 100' del año 2018.

Amaia Montero habría sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de la publicación de su nuevo disco, según desvela ¡Hola!. El intenso trabajo al que ha estado sometida para que su proyecto musical esté perfecto habría sido la causa, así que los doctores que la han tratado le han recomendado reposo y tranquilidad absoluta para poder recuperarse.

En el año 2020, la vasca desveló que se encontraba trabajando en un nuevo disco, pero la pandemia del coronavirus y varias polémicas en las que se vio envuelta retrasaron el lanzamiento, algo que sin duda no ha ayudado.

De momento, la cantante está siguiendo estas pautas y es que no ha regresado a sus redes sociales. Es más, tras haber borrado las controvertidas publicaciones, su último post es del pasado mes de octubre. Según pudo saber este medio, Montero se repondrá con el calor familiar y, tras estas señaladas fechas, regresará a Madrid. En estos días de reconexión con su vida tras el ingreso, Amaia está "agradeciendo por privado todas las muestras de cariño recibidas".

No solo de sus muchos admiradores, también de buenos amigos que no han dudado en mostrarle su apoyo públicamente, como su expareja sentimental, Gonzalo Miró (41), o su gran amiga Cayetana Guillén Cuervo (53). Una larga lista en la que también hay que incluir a su madre, Pilar Saldías, y a su hermana mayor, Idoia, que están a su lado en todo momento.

