Varios agentes vigilan la zona del 29 de Octubre tras un conato de trifulca multitudinaria

Varios agentes de la Policía Nacional vigilan durante esta tarde la zona de la barriada del 29 de octubre, en Pajarillos, Valladolid, después de que este mediodía se produjese un conato de trifulca en el que se vieron involucradas varias personas.

Fuentes policiales han confirmado a este periódico que a eso de las 14:15 horas se ha recibido una llamada en la que alertaban de una pelea en la intersección de la calle de la Cigüeña y la calle Villabáñez, donde varias personas estarían discutiendo acaloradamente.

Finalmente, a la llegada de los agentes, tanto de la Policía Nacional como de la Policía Municipal, la marabunta de gente ya se había disuelto, sin que no se llegasen a producir agresiones ni heridos, según aseguran estas mismas fuentes a este medio de comunicación.

No obstante, un dispositivo se mantendrá por la zona durante la tarde de este lunes con el objetivo de que la discusión no se vuelva a reavivar y para que no se produzcan futuras agresiones en el barrio vallisoletano.

