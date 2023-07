Las redes se vuelcan con un policía de Valladolid y su hijo: obligados a parar sus vacaciones por el 23-J

Estoy en medio de mi periodo vacacional a cientos de kilómetros de mi destino (autorizadas por conducto reglamentario)



Ayer, me hacen llegar por conducto no habitual que tengo servicio de elecciones.



Acabo de regresar ahora mismo, no lo pago yo, lo paga mi familia.@interiorgob pic.twitter.com/RaDZehZPWT