Carnero solicitará al interventor un informe ante “la pésima gestión” de las arcas del Ayuntamiento

A Jesús Julio Carnero, alcalde de Valladolid, no le salen las cuentas en las arcas municipales. Hasta el punto de que se ha visto obligado a solicitar al interventor un informe sobre la “verdadera” situación actual financiera del Ayuntamiento teniendo en cuenta los datos y las recomendaciones en el informe remitido por la AIRef, frente “al panorama de solvencia” que manifestó hace dos días el anterior alcalde, Óscar Puente.

Un informe del que dará cuenta “en las próximas semanas” para hacer una “foto cierta” de la situación actual de la “herencia recibida” que para Carnero es con la que “tenemos que trabajar”. El alcalde del PP ha afirmado que las propuestas realizadas de rebajas fiscales en campaña siguen en marcha, como por ejemplo, la disminución del 10% en impuesto del IBI y de circulación. Eso sí, ahora matiza que no se sabe cuándo se hará, si en el primer año o en el segundo. A expensas de este informe, el alcalde ha calificado la situación de “no solvente y de poco éxito” respecto a las cuentas del anterior gobierno municipal. "No había una fórmula del éxito", ha criticado a la gestión de Puente.

Ya lo avanzó Carnero en este medio, “no son las cuentas que me hubiera gustado encontrarme”, y hoy lo ha puesto sobre la mesa. El político del PP lo ha cimentado en dos puntos: déficit y endeudamiento.

Carnero ha puesto de manifiesto que si bien durante la pasada legislatura “hubo momentos de superávit”, como en 2019 cuando se llegó a los 3,8 millones de euros, al cerrar 2022 se ha tenido un déficit de 31,3 millones de euros y la previsión estima que llegará a los 32,3 millones de euros. “Los gastos no financieros son muy superiores a los ingresos no financieros”, ha manifestado. El remanente cuantificado en caja es de 24 millones de euros.

En cuanto al nivel, el alcalde ha explicado que en el año 2019 el ratio de endeudamiento era de un 38,54% y la previsión pasa a ser de 59%, siempre según los datos del AIReF, con un crecimiento de más de 20 puntos respecto al último mandato. Según Carnero, “el Ayuntamiento presenta un nivel de endeudamiento de 20 puntos superior a la media de otros grandes ayuntamientos. “Esto no me gusta, no me gusta estar en el pelotón de cola, la gestión política tiene que ir de la mano con la económica”, ha afirmado.

Otro dato que ha hecho público es que el coste de la deuda del Ayuntamiento de Valladolid fue de 728.000 euros y la estimación para 2023 es de 6,2 millones de euros. Además ha dejado claro que el anterior Gobierno para cuadrar el prepuesto del último año, previo una operación de préstamo de 35 millones de euros, que está sometido a la correspondiente autorización de tutela ejercida por parte de la Junta, y “resulta que solo se ha concedido “autorización para 9,7 millones de euros”.

