Carnero se defiende de una oposición encendida que le achaca su no exclusividad: “Este alcalde lo va a ser a tiempo completo”

Un poco más de media hora ha durado la segunda sesión plenaria en el Ayuntamiento de Valladolid, sin contar el Pleno de Constitución de la Corporación, en el que se han tratado cuestiones de organización y funcionamiento como las delegaciones propuestas por el primer edil a los distintos concejales de su equipo, así como el reparto de las competencias que se anunció tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox.

Una sesión plenaria que no ha tenido mociones ni acuerdos de gestión de las concejalías, pero en el que hemos conocido que los plenos se van a celebrar los últimos lunes de cada mes, que se mantendrán las retribuciones del anterior mandato y que lo harán también las tres comisiones existentes.

Una sesión que ha arrancado a las 9.00 horas y ha finalizado apenas media hora más tarde, pero en el que no ha faltado la polémica ni el cruce de declaraciones, fundamentalmente de los dardos que le han llegado a Jesús Julio Carnero, nuevo alcalde “popular”, por parte de la bancada del Grupo Municipal Socialista y de su portavoz en el consistorio, Pedro Herrero, por la no exclusividad del primer edil que irá como cabeza de lista al Senado por el PP en las próximas elecciones del 23 de julio.

“En cuanto al decreto de delegaciones de Alcaldía, hay que destacar que se trata, por primera vez en la historia, del decreto de un alcalde entrante que no va a dedicarse en exclusiva al cargo, siendo este un factor que lo condiciona absolutamente todo y más aún tratándose de un gobierno de reciente coalición con todo lo que eso conlleva”, ha señalado Pedro Herrero.

El portavoz del Grupo Municipal Socialista ha añadido que a Carnero “le ha podido parecer muy fácil pactar con un partido (por Vox) que se ha presentado a las elecciones sin un programa electoral” pero ha añadido que “gobernar juntos exige una estructura equilibrada y unas delegaciones reforzadas” que los socialistas “no ven”.

“Otra cuestión que vemos es que no ha delegado competencias a su número dos (por Mercedes Cantalapiedra), lo que no había sucedido nunca en el Ayuntamiento, que ni el número uno ni el dos del principal grupo en el gobierno no estén en exclusiva. Lo cual nos parece una falta de respeto a la ciudadanía y a la corporación”, ha asegurado.

En consonancia Rocío Anguita, por Valladolid Toma la Palabra, ha achacado esa falta de exclusividad del alcalde, mientras que por Vox, Alberto Cuadrado, que es también el concejal de Salud Pública y Seguridad Ciudadana en el Ayuntamiento de Valladolid, ha pedido “formalmente” que los concejales del resto de los partidos “no se dirijan a Vox como la extrema derecha”.

La respuesta de Carnero

“Dedicación, señor Herrero, total y absoluta. Si hay una cámara de representación en este país que se dice territorial es precisamente el Senado. Desde ahí, si los ciudadanos me dan su apoyo voy a defender los intereses de los ciudadanos de la provincia de Valladolid, pero especialmente del municipio”, ha asegurado Jesús Julio Carnero.

El primer edil ha apuntado que “no hay incompatibilidad legal” y “tampoco desde el punto de vista de volcarme con los intereses de los vecinos y vecinas de Valladolid” y por eso, ha apuntado, “va a estar en esa cámara de representación si los vecinos me dan su confianza”.

“Malamente podía decirle a los ciudadanos que iba a ir al Senado cuando no sabía que el señor presidente del Gobierno iba a disolver las Cortes”, ha explicado añadiendo que “este alcalde lo va a ser a tiempo completo en la defensa de los intereses de los ciudadanos de Valladolid”, tanto en la ciudad como en Madrid, ha finalizado Carnero.

