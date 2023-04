Los mejores caldos y sabores regarán los paladares de la V Edición de la 'Plaza Mayor del Vino' en Valladolid

La Plaza Mayor de Valladolid será, de nuevo, un escenario muy especial para disfrutar de los mejores vinos. Entre los días 5 y 7 de mayo el corazón de la ciudad del Pisuerga acogerá la V Edición de la 'Plaza Mayor del Vino'. En esta ocasión, serán 30 las bodegas y ocho productores alimenticios las que estarán presentes durante todo el fin de semana, que estará amenizado con actuaciones musicales, catas y demás actividades.

El evento, que ha sido organizado por Foro de Debate con el patrocinio del Ayuntamiento de Valladolid, contará con la participación de bodegas de las denominaciones de origen de Ribera del Duero, Cigales, Toro, Rueda, León y la IGP de la Tierra de Castilla y León. Por su parte, los productores de alimentos ofrecerán diferentes degustaciones para completar la experiencia total.

Como ya viene siendo habitual de ediciones anteriores, el público podrá comprar por 10 euros cinco fichas, que serán canjeables por distintos vinos, un portacopas y una copa. Las bodegas ofrecerán a los asistentes caldos para catar que se podrán canjear por una, dos o más fichas (joven, crianza o reserva), aunque todas ellas tendrán la obligación de tener al menos un vino a cambio de una única ficha. Los tres días habrá horario vespertino, de 12:00 a 15:00, mientras que el viernes y sábado también abrirán sus puertas de 18:00 a 22:00 horas.

Además, cada uno de los expositores también tendrá a disposición de los visitantes una degustación de un producto gastronómico que no podrá superar un precio de dos euros. No obstante, Manuel Salgado, de Foro Debate, ha explicado que también se podrán comprar a mayores otros productos que ofrezcan en las casetas que se instalarán.

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha explicado que las anteriores ediciones han ayudado a colocar a la ciudad como un referente del mundo del vino, además de convertirse en un acontecimiento enológico y gastronómico relevante. Durante la edición pasada se sirvieron más de 85.000 vinos, ha explicado el regidor para tratar de explicar la importancia del mismo.

Pero es que este acontecimiento tan importante no será únicamente enológico y gastronómico, sino que también contará con actuaciones musicales de grupos locales durante los tres días. El viernes, a las 20:15 horas, será el turno para Bloody Mary, el sábado a la misma hora para Cañoneros y el domingo a las 13:00 horas cerrará el evento Holy Bitch.

También se han organizado cuatro rutas diferentes, con la colaboración de las Rutas del Vino. Una será el sábado 6 de mayo en Rueda y Ribera del Duero, mientras que el domingo en Cigales y Toro. Estas excursiones saldrán a las 10:00 horas de la mañana desde la Oficina de Turismo de la Acera de Recoletos y volverán alrededor de las 19:30. El precio es de 55 euros y se incluyen el desplazamiento, actividades guiadas, visitas a viñedos y bodegas, visitas culturales y la comida. Las reservas se llevarán a cabo en las oficinas de turismo de Valladolid.

De la misma manera, habrá dos catas populares, que han llamado 'Anticata', que serán en la Plaza Mayor, el sábado a las 12:30 horas y a las 18:15. Tendrán un precio de dos euros y degustarán caldos de algunas de las denominaciones de origen de la provincia de Valladolid. La capacidad será de 150 personas.

La entrada a la Plaza Mayor será gratuita y libre y no se permitirá la venta y el consumo a menores de 18 años. Las bodegas participantes de la DO Cigales serán: Cooperativa Cigales, Hijos de Félix Salas, Mucy, Eme, Sinforiano, Lagar del Duque, Traslanzas, Hijos de Rufino Iglesias, Frutos Villar y Santamaría.

De la DO Rueda serán: El Lagar de Moha, Rodríguez y Sanzo, Eresma - La Soterraña, Nidia Bodegas y Viñedos, Vino Imparable, La Secanas, JF Arriezu Bodegas, Diez Siglos y Cerrosol. De la DO Ribera del Duero: Palacio de Villachica, Barco las Culebras, Dominio del Cuco, Vinos Valbuena, Sarmentero y Vinos Themera. Por último, Rejadorada de la DO Toro, Melgarajo de la DO León y Viña Desgracia, Lar de Maía y Bodegas de crianza de Pozaldez de la IGP Vino de la tierra de Castilla y León.

En cuanto a los productores de alimentos, serán La Despensa de Caño Argales, Montequesos, Pantaleón Muñoz, Dulces Artesanos Carmelitas Samaritanas, Emán Vara Gourmet, todocatering, Canto 5 Diez Siglos, Olibher y Espárragos Remondo.

Sigue los temas que te interesan