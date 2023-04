CSIF y USCAL alertan de que el dispositivo contra incendios es "insuficiente" y critican a la Junta por "actuar sin planificación"

Noticias relacionadas Así será el nuevo plan de incendios forestales de Castilla y León para agilizar los procesos y medios

Castilla y León cuenta con un nuevo plan de incendios para este año desde el pasado 13 de abril. Ese día se aprobaba el Decreto-Ley autonómico de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales, que pretende agilizar todas las medidas que requieren una urgencia en su puesta en marcha, con el foco puesto en los procesos de cobertura de personal y medios del operativo. Sin embargo, el decreto ley modifica otras normas que afectan al operativo.

Un decreto de medidas que desde CSIF y USCAL han rechazado y por el que han realizado un “llamamiento” a la ciudadanía porque “no es un tema de empleados públicos sino de la sociedad porque son ellos quienes sufren las consecuencias”. Motivo por el cual instan a las Cortes de Castilla y León a “no validar” este decreto de medidas urgentes sobre prevención y extinción de incendios forestales dado que "no existe, ni está justificada la extraordinaria y urgente necesidad que se requiere para dictar disposiciones legislativas provisionales como esta que se pretende".

Así lo ha afirmado el vicepresidente del sector de la Junta de CSIF Castilla y León (AGCYL), Agustín Argulo, y el vicesecretario de USCAL, Esau Escolar, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles 26 de abril.

Critican que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio “no hace su trabajo” y cuestionan que desde septiembre y enero pedían “que se trabajara en ello”. De este modo, han anunciado que el 22 de marzo tenían una reunión con el consejero que finalmente “fue desconvocada”. Un hecho que refleja la "incompetencia, dejadez, desidia y la irresponsabilidad de la Consejería".

"Llevan sin hacer nada desde el año pasado. Estamos en época de peligro medio de incendios y no hacen nada para atajarlos", apostillan. Los responsables de la gestión de Medio Ambiente han lamentado que "actúan a salto de mata y sin planificación". Por ello, ahora dicen que "no caben las prisas" para sacar adelante un Real Decreto de medidas urgentes que "no resuelve los problemas de fondo" de la lucha contra los incendios forestales y que sólo "muestra muchas y serias carencias y deficiencias".

Otro de los puntos es que han tratado es que el documento que les presentaron a ellos tenía menos páginas que el que han publicado. Además de que "han retirado los cuatro meses de peligro máximo". Un plan que, afirman, "no es efectivo" puesto que los habitantes del medio rural "no saben si pueden hacer quemas o no". Además, aseguran que ha desaparecido la alusión a que la declaración de riesgo alto de incendios se mantenga durante cuatro meses.

"El peligro es el mismo que el año pasado"

Los sindicatos han asegurado que el peligro "es el mismo que el año pasado". El dimensionamiento del operativo "es insuficiente". Afirman que también lo era en 2022 cuando "se produjo el infierno de los incendios de Zamora" y que "lo sigue siendo ahora" con el Real Decreto propuesto.

Este miércoles han advertido de que "no hay agentes medioambientales para cubrir todas las comarcas de Castilla y León" dado que, ahora, solo está cubierto menos del 40% del territorio de las provincias de la Comunidad. No solo eso, sino que los centros de mando de emergencias están cerrados desde las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. "Es una vergüenza y una tremenda y temeraria irresponsabilidad de la Junta, asegura Argulo y continuaba preguntando: "¿Qué ocurriría si otro servicio esencial como es el 112 no estuviera operativo por la noche?".

Los agentes medioambientales afirman que no tenían noticias de la Consejería hasta ayer, cuando anunciaron la rueda de prensa y movilizaciones. En ese momento, recibieron una llamada para convocarlos el 3 de mayo.

Uno de los asuntos en el que más han incidido es en la creación de las brigadas de investigación de incendios forestales. Dado que lo hace una empresa privada y "sólo habla de los importantes", pero "lo son todos, porque de los más pequeños han surgido los más grandes".

