El nuevo espacio en el que se ubicarán las casetas regionales llevará el nombre de José Luis Bellido

“He recibido la noticia con sorpresa. No voy a discutir si es merecido o no. Lo acepto y lo acato. Es un premio al trabajo bien hecho. Con cuarenta años de ferias hechas y todas gestionadas por mí y otras actividades que desarrollamos en la asociación, estoy orgulloso de que me reconozcan”, ha asegurado José Luis Bellido en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El presidente de la Federación de Casetas Regionales de Castilla y León, dará nombre al nuevo espacio en el que se va a desarrollar la Feria del Folclore y la Gastronomía, como ha asegurado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente. “Te lo debíamos”, ha afirmado el alcalde de Valladolid dirigiéndose a un Bellido que ha estado presente en la rueda de prensa de presentación de las actividades de San Pedro Regalado.

“Este año, la Feria del Folclore y la Gastronomía va a celebrarse donde estaba. Tras acabar las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, el Real Valladolid comenzará con las obras de la Ciudad Deportiva. Las obras en el nuevo espacio comenzarán en verano”, ha añadido Puente.

En septiembre de 2024, la Feria del Folclore y Gastronomía que se celebra en Valladolid durante las fiestas se ubicará en este nuevo entorno en el aparcamiento que está entre el Auditorio Miguel Delibes y el estadio José Zorrilla.

“Va a ir en la zona del aparcamiento del Delibes. Una zona que estaba sin pavimentar. En el aparcamiento. Lo vamos a acondicionar con suelo propio, baños y demás. Tenemos que realizar también las acometidas eléctricas para que sea un espacio fijo”, ha añadido el alcalde de Valladolid.

Contará con la carpa, como han requerido desde la Federación y también con zona de sombra al haber árboles en el lugar.

Un espacio completamente nuevo y acondicionado que se va a utilizar desde el año que viene para la celebración de la Feria del Folclore y la Gastronomía y que va a llevar el nombre de José Luis Bellido.

