El Gobierno no indulta a la presa propuesta por la Cofradía de la Piedad de Valladolid: siete años sin excarcelaciones

La Cofradía de la Piedad no romperá en esta ocasión la racha de seis años consecutivos sin lograr el indulto de un preso para la procesión de la Penitencia y la Caridad, que se celebrará este próximo Jueves Santo. El Gobierno de España no ha aprobado este martes, en el Consejo de Ministros, la excarcelación de una mujer de la cárcel de Villanubla que había sido solicitada por la organización.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, esta mujer lleva unos seis o siete meses en prisión por no entregar a sus hijos a tiempo, aunque se desconocen más detalles al respecto, así como del motivo del rechazo o la no atención del indulto por parte del Gobierno. La cartera ministerial liderada por Pilar Llop ha decidido no atender la petición de indulto de esta rea.

Sí lo ha hecho en el caso de una cofradía de Oviedo y otra de Zaragoza este mismo martes. Ya el pasado miércoles también se publicó en el BOE el indulto de otros cinco condenados, dos de ellos en la Comunidad (Salamanca y León).

De esta manera, la Cofradía de la Piedad, que había solicitado el indulto de esta mujer a principios de año, cumplirá siete años seguidos sin lograrlo, por lo que este Jueves Santo la procesión de la Penitencia y la Caridad ha de ser sin el condenado llevando el paso.

Cabe destacar que la Cofradía de la Piedad siempre pide el indulto para reos encausados por lo que se entiende como delitos menores. Nunca se hará para delitos de violencia de género, de sangre o de tráfico de drogas en grandes cantidades.

