Cabero reclama "un amplio pacto" para elegir al nuevo presidente del CES

El presidente del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León ha reclamado este martes "un amplio pacto" con el objetivo de elegir al nuevo responsable de la institución y que la propuesta "sea asumida" por las Cortes. Cabero ha señalado que no le gustan "las situaciones de interinidad" pero que no se ha retirado del cargo y ha continuado en funciones "para evitar la paralización", según informa Ical. Así se ha pronunciado durante su comparecencia ante la Comisión de Industria, Comercio y Empleo de las Cortes.

El presidente en funciones del CES ha recordado que al candidato lo presenta el pleno de la institución por una mayoría mínima de dos tercios, lo que implica un acuerdo entre los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, y la patronal CEOE. Después, esa proposición debe ser asumida por la mayoría absoluta de las Cortes.

Además, ha advertido que se podría haber realizado la renovación pero que se corre el riesgo de que exista un “impass” y, por tanto, un cese de la actividad del CES, de ahí su decisión de no llevarlo a cabo. Cabero ha señalado que le gustaría que no se volviese a "esta situación" y ha esperado que la de este martes haya sido "la última comparecencia en este mandato". "No tienen sentido las situaciones interinas", ha señalado.

Por ello, ha instado a un "esfuerzo" en el diálogo social de cara a conseguir que la propuesta de la institución pueda ser "compatible" con la mayoría parlamentaria de la Cámara autonómica.

