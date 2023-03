Juan Arroita, flamante campeón de la Kings League de Piqué: "Cuando me propusieron el proyecto dudé en cogerlo"

Noticias relacionadas Valladolid también triunfa por todo lo alto en la Kings League de Gerard Piqué

"Cuando me propusieron este proyecto dudé, no me terminaba de ver como entrenador". Así relata Juan Arroita, flamante campeón de la Kings League con El Barrio, como fueron esos inicios en el proyecto que ha revolucionado por completo el mundo entero. El periodista y ahora entrenador vallisoletano no acababa de verse en ese puesto, sino que tiraba más por una dirección deportiva o como analista. Sin embargo, decidió "probar la aventura" y decidió tirar "hacia adelante". "Ha sido una decisión acertada", asevera sin atisbo de duda y menos tras los resultados cosechados en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

El proyecto personal de Gerard Piqué, junto a su fiel escudero y CEO de la competición, Oriol Querol, logró juntar el pasado domingo a 90.000 personas en un Spotify Camp Nou abarrotado hasta la bandera para disputar la Final Four. Detrás de la pantalla fueron más de 2.000.000 de personas, muy por encima de una audiencia promedio en cualquier partido de La Liga. Sin duda alguna un rotundo éxito que, además, ha destrozado cualquiera de las expectativas.

Finalmente, el equipo presidido por Adri Contreras, un joven tiktoker y periodista que dedicado al mundo del fútbol, se hizo con el trofeo de campeón del primer split después de quedar octavo en la fase regular de la liga. Dentro de esta comitiva forma parte, y encima una muy importante, Juan Arroita. Este vallisoletano, reconocido en el mundo de las redes por sus labores de comunicación como periodista, es el entrenador de El Barrio y, por tanto, una pieza clave del éxito cosechado por el club azulón.

Arroita, aún desbordado por todo lo acontecido estos días, reconoce que no se esperaba este 'boom' de la Kings League. No obstante, si aclara que tenía por seguro que se trataba de un proyecto "con tirón", ya que hay mucha "gente potente" detrás. Eso sí, Arroita vaticinaba más un "efecto gaseosa", ya que entre sus creencias estaba en que la Kings League empezaría "fuerte" y al final se acabaría "estancando un poco". "Me ha sorprendido muchísimo porque ha ido tirando hacia arriba y parece que no deja de crecer", puntualiza.

El entrenador de El Barrio tenía claro que ganar el primer split de este gran proyecto del exjugador del FC Barcelona era un "objetivo" que tenían ahí, ya que era "bastante viable" por el "muy buen draft" que hicieron a la hora de escoger a los jugadores. "Es algo que más que esperarlo lo deseaba. Teníamos un equipazo", presume.

Ahora bien, como cualquier cosa en la vida, no todo es un camino de rosas. Tampoco el de la Kings League. "El trayecto ha sido complicado porque ha sido ir tocando piezas hasta conseguir con la clave y hacer el equipo más sólido posible", relata, a la vez que recuerda que cuando llegaron a la Final Four, que fue por una diferencia de goles, "confiaba al 100%" en el equipo.

Cinco días después de la machada Juan todavía no ha terminado de procesar todo esto, pero sí muestra su "alegría inmensa" por haberlo conseguido y haberlo hecho ante más de 90.000 personas. "No me imaginaba que iba a ser tan bestia", reitera el periodista.

Estos tres meses de camino a la gloria han sido "una montaña rusa", además de un "master absoluto" para una persona como él que no es entrenador, sino que es periodista. Esta ha supuesto su primera experiencia en un banquillo dentro de un proyecto y en ella ha experimentado un "constante aprendizaje" en donde ha aplicado métodos que tenía interiorizados de hace tiempo, puesto que sí que contaba experiencia en el fútbol 7, el cual lleva 14 años jugando.

"Han sido tres meses complicados, las derrotas hacían que la semana siguiente fuera muy dura, pero había que mantener la entereza para levantar a los jugadores y preparar los partidos. Ha habido muchísimas horas de preparación y análisis de los rivales, de apuntalar el equipo para que fuera lo más sólido a nivel defensivo y que los jugadores de talento brillasen arriba. Han sido meses de altibajos", reconoce.

Este es únicamente el comienzo de un gran proyecto que ya tiene las miras puestas a nivel internacional y en el que espera que todavía quede cuerda para rato de Juan Arroita. "Estoy muy motivado, sé que en el mercado me van a intentar desmantelar el equipo porque no vamos a poder blindar a todos los jugadores", vaticina.

En este sentido, el entrenador de El Barrio sí matiza que cree que es "algo injusto" el hecho de que todas las plantillas tengan el mismo valor de mercado, que son 300 millones de euros (ficticios). "Así yo creo que tengo jugadores con un valor de mercado por debajo de lo que realmente cuestan", recalca. Aún así, el joven vallisoletano se encuentra con una "nueva motivación", que es la de rearmar el equipo y hacerlo lo más competitivo posible. "Se ha llegado a lo más alto, pues sigamos haciendo historia", subraya.

Por supuesto, Juan Arroita no se olvida de su tierra, y aunque asuma que tras hacer una primera Final Four en el Camp Nou ante 90.000 personas no sea factible hacer lo propio en el estadio José Zorrilla, sí cree que en el futuro pueda haber algún tipo de formato que lleve al proyecto de Piqué a la ciudad del Pisuerga. "Como vallisoletano me encantaría, sería un sueño para mí brutal y muy especial, pero es complicado. Igual alguna competición como la copa o algo así que desarrollen en la Kings podrían llegar a hacerlo ahí y me encantaría vivirlo", sentencia.

