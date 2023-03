Fin al culebrón: Conrado Íscar se presenta en Matapozuelos y Alberto Plaza en Simancas

Los rumores se han acallado, aunque con mucho tiempo de por medio. Finalmente, Conrado Íscar, presidente de la Diputación, se presentará a la reelección como alcalde de Matapozuelos. Se disipan esas dudas que indicaban que podría ir en la lista de Jesús Julio Carnero al Ayuntamiento de Valladolid. “Siempre he mantenido mi compromiso con el mundo rural y con los vecinos de mi pueblo. Para mí no hay mayor orgullo que seguir siendo su alcalde. Y, al mismo tiempo, para mí no hay mayor satisfacción ni mayor honor que volver a representar a todos los municipios de la provincia como presidente de la Diputación de Valladolid”, ha señalado durante la presentación de los candidatos del PP en la zona de Nava del Rey.

También se ha resuelto la duda del municipio de Simancas, donde estará Alberto Plaza, en una plaza donde también habían surgido tambores de guerra y de posibles cambios.



Íscar ha señalado que “esta es la última presentación de candidatos antes de la convocatoria de las elecciones del próximo 28 de mayo y, tal y como ya había anunciado, es en esta última presentación en la que quiero confirmar que volveré a presentarme como candidato a la alcaldía de Matapozuelos”.

Conrado Íscar ha insistido en que “una vez más, el Partido Popular presentará candidaturas en todos los municipios de la provincia, tal y como ya sucediera en las pasadas elecciones municipales. Con los 22 candidatos que hoy hemos dado a conocer, de los que 9 se presentan por primera vez, superamos ya la cifra de 140 candidatos presentados. El resto de candidatos serán dados a conocer en un acto público en el que presentaremos los 234 candidatos del Partido Popular a los 225 municipios y 9 pedanías de la provincia de Valladolid”.

CANDIDATOS PRESENTADOS EN NAVA DEL REY

BRAHOJOS DE MEDINA

Jaime Martín Martín.

Alcalde desde 2007.

EL CAMPILLO

Alfredo Marcos Fortea.

Alcalde desde 2003.

CASTREJÓN DE TRABANCOS

Moisés Santana Alonso.

Alcalde desde 2007.

CASTRONUÑO

Ignacio Vázquez Herrera.

Se presenta por primera vez.

CERVILLEGO DE LA CRUZ

Luis Mariano Gutiérrez Berzosa.

Alcalde desde 2019.

FONCASTÍN

Jorge Alejos Vallinas.

Se presenta por primera vez.

FUENTE EL SOL

Consuelo Sánchez Ruiz.

Alcaldesa desde 2011.

LOMOVIEJO

José Ignacio Niño Sánchez.

Alcalde desde 2015.

LLANO DE OLMEDO

Fermín Hernández García.

Alcalde desde 1987.

MATAPOZUELOS

Conrado Íscar Ordóñez.

Alcalde desde 2007.

Presidente de la Diputación desde 2019.

MORALEJA DE LAS PANADERAS

María Teresa Domínguez Martín

Se presenta por primera vez.

MURIEL DE ZAPARDIEL

Agustín García Hernández.

Se presenta por primera vez.

NAVA DEL REY

Denis Vázquez Castreño.

Se presenta por primera vez.

RAMIRO

Eduardo Gil Barajas.

Alcalde desde 2019.

RUBÍ DE BRACAMONTE

Sandra González Téllez.

Se presenta por primera vez.

RUEDA

José Ignacio Pérez Martín.

Se presenta por primera vez.

SAN VICENTE DEL PALACIO

Miguel García Sáez.

Alcalde desde 2011.

LA SECA

Marcos Sacristán Bayón.

Se presenta por primera vez.

SIMANCAS

Luis Alberto Plaza Martín.

Alcalde desde 2015.

TORRECILLA DE LA ORDEN

Pedro Alberto Paredes González.

Alcalde desde 2015.

TORRECILLA DEL VALLE

Fernando Pocero García.

Alcalde desde 2011.

VILLAVERDE DE MEDINA

Elena Martín Encinas.

Se presenta por primera vez.

