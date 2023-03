Íscar augura que el PP sacará "mayoría absoluta" en la provincia y Carnero será el próximo alcalde de Valladolid

Conrado Íscar se mantiene cauto y, no solo no quiere desvelar ningún detalle sobre la lista del Partido Popular de cara a las municipales, sino que tampoco quiere confesar si le gustaría o no ir en esa lista de Jesús Julio Carnero, el candidato a la Alcaldía de Valladolid. Su alegato es el que siempre defiende, "la hoja de ruta", que es la que se encarga de dar los tiempos y la cual "respeta".

Lo que sí ha querido dejar claro es que una cosa es lo que se aprueba "a nivel interno" y otra el momento en el que se hace público. Afirmando así que están "terminando" de nombrar candidatos. Él no ha querido pronunciarse sobre sí mismo, aunque ha dejado claro que está "a disposición del partido".

Algo que sí tiene muy claro a casi tres meses de las elecciones es que Jesús Julio Carnero se va a convertir en "el próximo alcalde" de la ciudad y que está "centrado" en el programa electoral, "escuchando" a la sociedad, "trabajando y haciendo propuestas". Además de que el Partido Popular "va a sacar mayoría absoluta en la provincia".

Sobre las posibles candidaturas en los municipios no ha querido anticipar nada, pese a ser preguntado en varias ocasiones por ellas, sobre todo por el caso de Simancas y Olmedo. Respecto al primer municipio, el actual alcalde Alberto Plaza afirmaba que no entendería no ser elegido nuevamente como candidato. Una situación ante la que Íscar se muestra tranquilo y confiesa que "el único lío es no tener candidatos en ningún municipio, no esto". Asimismo, ha anunciado que la próxima semana se darán a conocer nuevos candidatos y, entre esos municipios estará Simancas.

Desde el Partido Popular están "trabajando, escuchando y haciendo lo de siempre que es dar respuesta". Íscar se ha mostrado orgulloso de ser "la única formación" a nivel provincial que se presenta con "un programa electoral" y apostilla que tienen "la costumbre de cumplirlo".

"A mí me preocupa lo que el PSOE está haciendo en España"

Una de las grandes polémicas de los últimos meses ha sido la candidatura de Alfonso Centeno a la Alcaldía de Olmedo. Cierto es que lleva siendo regidor desde 1996 pero también que está acusado de un presunto delito continuado de prevaricación en el caso Meseta Ski. Es el juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid el encargado de investigar el caso. Todo viene por promover, mediante Sodeva, la construcción de una pista de esquí en Villavieja del Cerro.

Por ello, desde el PSOE de Valladolid no descartan acudir a los tribunales dado que esta candidatura "va en contra de los estatutos de los partidos políticos", tal y como afirmaba el secretario de la organización socialista. Íscar ha eludido la pregunta sobre Centeno y ha arremetido contra la formación: "A mí lo que me preocupa es lo que el PSOE está haciendo en España, eso me preocupa cada día, me quita el sueño".

Asimismo, ante la petición de los populares de pedir el aval de la candidatura de Centeno, ha contestado: "¿Quién es el PSOE para pedir al PP?". Íscar animaba a "ir a los juzgados y que cada uno proceda". Él, afirma, no se mete en los órganos o criterios de cada formación en la elección de candidatos. "Quien lo tiene que valorar son los vecinos el 28 de mayo", aseguraba.

Finalmente, cree que si alguien ve "una irregularidad" debe "ir al juzgado y decidirá la ley". El popular ha dado a conocer que ya habían acordado que sería el elegido para la Alcaldía de Olmedo el 27 de febrero y recordaba, nuevamente, que "una cosa es cuando lo decidamos y otra cuando lo demos a conocer".

Sobre los carteles que ya se pueden ver en la ciudad con la imagen de Carnero ha asegurado que "no se han convocado elecciones y cualquier persona o entidad los puede alquilar. Remataba con un: "No hay que amenazar, sino ir al juzgado".

