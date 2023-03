El tremendo dolor de la madre de Samuel, el niño desaparecido en Valladolid: "Estamos buscando hasta debajo de las piedras"

Noticias relacionadas Desaparece un niño de 15 años en Valladolid

Valladolid busca a Samuel Gago García. El menor de 15 años que desapareció el pasado 16 de marzo en la ciudad del Pisuerga. La Policía Nacional ha confirmado a EL ESPAÑOL de Castilla y León, en la mañana de este jueves, 23 de marzo, que aún no se conoce el paradero del menor de edad.

Este periódico ha conseguido hablar con la madre de Samuel. Elena García Fernández se muestra desesperada y busca día y noche a su hijo de manera incansable, infatigable. “Queremos que vuelva, que no pasa nada”, asegura a este medio.

La madre de Samuel nos explica que su hijo se encontraba, desde el mes de abril del año 2022 en el centro de menores Los Manzanos que se ubica en la calle Miguel Ruiz de Temiño en la ciudad del Pisuerga.

“Me avisaron el pasado día 16 de marzo a las 15.00 horas de que mi hijo no estaba en el centro. Pensé que desde Los Manzanos habían denunciado. Ellos tienen la tutela. Me fui a la comisaría de la Policía Nacional de la calle Gerona y los agentes me comunicaron que no había denuncia ese lunes, 20 de marzo”, confiesa la madre.

Elena Rodríguez añade que los agentes le “aconsejaron que no denunciara” y nos explica que finalmente lo hicieron desde el Centro de Los Manzanos esa misma tarde. A partir de ahí todo el mundo se movilizó en busca del menor de 15 años.

[Desaparece un niño de 15 años en Valladolid]

“Valladolid está lleno de carteles. También Laguna de Duero. Yo misma, sus amigos, los familiares, Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil se han volcado en busca de Samuel”, añade Elena emocionada para añadir que “le buscamos hasta debajo de las piedras".

La madre, que vive en Laguna de Duero, asegura que el niño de 15 años tiene un tatuaje en su mano derecha de la cabeza de un dragón, muy característico y asegura, además, que su hijo “tiene que tomar unas medicinas de forma constante” y apunta que “no lo está haciendo”.

“Solo le pido que vuelva. Le digo que no pasa nada”, finaliza Elena afectada en nuestra conversación con ella.

La familia ha habilitado un número de teléfono que es el 635 08 88 21 para que cualquier persona que sepa algo sobre el paradero de Samuel aporte la información oportuna. Todo para que el menor aparezca sano y salvo.

Sigue los temas que te interesan