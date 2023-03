De la reivindicación al vandalismo: las polémicas obras de La Vaguada amanecen destrozadas

Las obras para construir un aparcamiento en el espacio de canchas de La Vaguada han amanecido vandalizadas y con todos los trabajos previos destrozados. Así lo ha relatado el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; quien ha advertido que los hechos han sido denunciados a las Fuerzas de Seguridad.

La construcción de estas nuevas plazas de aparcamiento en la zona donde hasta ahora se ubicaban varias canastas de baloncesto está siendo uno de los temas más polémicos de estos días en la capital zamorana. Un centenar de vecinos se manifestaban el pasado martes en rechazo de estas obras y ayer mismo, una representación de estos se reunían con el propio alcalde de Zamora para tratar de llegar a un acuerdo, que finalmente se tradujo en más protestas.

Pero anoche se cruzaba una línea y todas las labores realizadas hasta ahora por los obreros municipales han sido destrozadas. Las zanjas realizadas y rellenadas con cemento se han pisoteado y arrojado piedras a su interior para romperlas. Además, se han realizado pintadas por la zona y se han destruido las líneas que marcaban las futuras plazas.

Algo que el alcalde de Zamora ha considerado "intolerable". Guarido respeta las reivindicaciones de los vecinos de la zona, pero cree que "destruir" el trabajo de las obras no forma parte de las reclamaciones legítimas. Unos destrozos que el alcalde de Zamora no se ha aventurado a cuantificar, pero ha insistido en que el camino no es "dedicarse a destrozar las obras del Ayuntamiento".

Obra de La Vaguada vandalizada Cedida

Acuerdo razonable

Guarido recordó que ayer se había llegado a un posible acuerdo con los vecinos, pero explica que en una reunión posterior del vecindario algunos de ellos "no estaban de acuerdo". El alcalde subrayó que los vecinos salieron de la reunión con la expectativa de llegar a un acuerdo, y aunque no todos estuvieron de acuerdo con el aparcamiento en su totalidad, la propuesta del Ayuntamiento "era razonable".

La solución propuesta por el Ayuntamiento fue ensanchar el vial peatonal que comunica los dos lados del aparcamiento, aunque esto significaría perder plazas de aparcamiento, apuntaba el alcalde de Zamora. "El ingeniero municipal tuvo que evaluar la posibilidad técnica de esta propuesta debido a las dificultades en el suelo y la presencia de coches", detallaba.

El alcalde zamorano ha recordado que construcción del aparcamiento fue anunciada hace dos meses y con ella se espera que ayude a resolver el problema de la falta de aparcamiento en la zona, especialmente para la piscina cubierta y el colegio Sancho Segundo.

Por ello, Guarido criticó a los grupos municipales del Ayuntamiento, el PP y el PSOE, por proponer "soluciones ilegales" a los vecinos, como extender la zona deportiva a la zona donde había canastas viejas y ampliar las laderas de Villalpando como zona verde. Según el plan de urbanismo, "este trozo está considerado como un vial público y es incompatible con cualquier concepto de zona deportiva o zona verde".

Sigue los temas que te interesan