Denuncian el uso de herbicidas peligrosos para salud y medio ambiente en Laguna de Duero

En Laguna de Duero, la Asociación Vecinal Lacalle ha denunciado “el uso de herbicidas tóxicos y peligrosos para el medio ambiente” y añaden que a pesar de que “el equipo de gobierno lo ha negado”. Explican, además, que la proximidad de las elecciones “impulsa esta actuación peligrosa” con el objetivo de “dejar el municipio como un vergel sin medir las consecuencias de la agresión”.

La asociación apunta, en un comunicado remitido a EL ESPAÑOL de Castilla y León, que el equipo de gobierno ha “dado orden a parques y jardines de usar herbicidas tóxicos y también peligrosos”. En “zonas transitadas” y “con la proximidad del acuífero principal de lago del municipio”.

Informan de que en la mañana del miércoles, 22 de marzo, operarios con “trajes y máscaras de gas rociaron usando un herbicida tóxico mediante mochila y lanza las inmediaciones ajardinadas del estadio” en una zona próxima al lago.

“Esto supone una escalada en el envenenamiento del medio ambiente y el riesgo de las personas, a pesar de que en noviembre, a nuestra pregunta sobre el uso de Carfentrazona etil 6%, nos aseguró el concejal de servicios urbanos que “el tratamiento son rotondas y algunos alcorques de difícil desbroce. Solo se avisa cuando se usa en alcorques. No hemos avisado con ningún cartel, porque no se ha hecho tratamiento alguno en rotondas. Por lo que no cabe avisar de una actuación que no se va a llevar a cabo”, asegura el escrito.

Añaden que, ante la expansión del uso del herbicida tóxico ha quedado “demostrado” que “no dijeron la verdad en los plenos”. Afirman que el pasado 29 de septiembre de 2015, el Ayuntamiento de Laguna de Duero declaró al municipio libre de glifosato con una unanimidad política y social. “En 2018 se intentó reintroducir el uso de herbicida glifosato” y explican que tras una “rápida reacción de la Asociación La Calle y de los ecologista de la provincia se “evito que el Ayuntamiento “no quebrantara el principio de precaución” y “desistieron”.

“El 27 de julio de 2021 el pleno el Ayuntamiento aprobó la introducción de un nuevo herbicida tóxico herbicida SPOTLIGHT PLUS cuyo principio activo CARFENTRAZONA-ETIL 6% con la excusa de “eficacia ante la proliferación de vegetación””. La dirección general de sanidad de producción agraria ministerio deja claro su peligrosidad y que “su uso no está indicado para zonas no cultivadas y por supuesto no en parques y jardines por la fitotoxicidad del producto”, añaden.

Afirman que si la unanimidad “fue la base para descartar el uso del glifosato” esta unanimidad “no ha sido la base para imponer su criterio de gobierno para el uso de tóxicos” y afirman que las administraciones públicas son “responsables de los efectos e impactos de las actuaciones que realizan” ya sea “directamente o a través de empresas contratadas”.

“El equipo de gobierno actual, ha quebrantado el principio de precaución. Por ello exigimos la detención inmediata del uso de herbicidas químicos tóxicos y la depuración de responsabilidades del concejal de servicios urbanos por su falta de transparencia, mentiras y agresiones medioambientales. Actuaciones perpetradas desde el área de parques y jardines externalizada en zonas muy transitadas y a pocos metros del Lago de Laguna de Duero”, finalizan.

Contestación desde el Ayuntamiento de Laguna

Avelino Álvarez, concejal de Urbanismo, Servicios Técnicos y Medio Ambiente, ha asegurado, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León que ya contestó tanto a la asociación en cuestión como a otro vecino que también ha preguntado por este asunto. “Ellos quieren que yo conteste lo que quieren oír y no la verdad”, afirma.

Explica que se el asunto se lleva la Comisión de Urbanismo, Servicio Urbano y Medio Ambiente que preside el propio Avelino Álvarez, el 19 de julio de 2021. La comisión aprobó la utilización de este nuevo herbicida Spotlight Plus y que se aprobó en el pleno del 27 de julio del año 2021.

“Cumplimos con lo que se ha dicho en comisión y en el pleno. El producto cumple con la especificación para utilizarlo. La empresa y sus trabajadores están formados y tienen las EPIS apropiadas para la utilización de los herbicidas. Se avisa con cartelería. Cumplimos con todo lo que nos comprometimos”, finaliza el concejal.

